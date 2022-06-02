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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
2 июня 2022 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе.

Первоначальный план был добывать 432 000 баррелей в сутки в течение трех месяцев до сентября.

На фоне этой новости цены на нефть незначительно изменились, добавляет агентство.

Цены на нефть упали утром в четверг накануне встречи ОПЕК+, ожидая, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в России.

Российская добыча упала примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за санкций.

Один из источников в ОПЕК+, знакомый с позицией России, сообщил, что Москва может согласиться с тем, чтобы другие производители увеличивали добычу, чтобы компенсировать ее более низкую добычу, но не обязательно компенсировать весь дефицит.

Как отмечает Reuters, согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции приведут к падению добычи в России на 2-3 млн барр/сутки.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%»

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе.

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