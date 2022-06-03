ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

|3 июня 2022
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Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.
"Регуляторные правила, что временно приостанавливают все сборы с импорта, который поступает в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.
Она отметила, что ЕК приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.
"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.
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• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
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• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
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31 мая 2022
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• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
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• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
• Из Украины с начала войны выехало 6,7 млн беженцев. Но треть уже вернулась - ООН
• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
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Комментарии к статье «ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта»
Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.