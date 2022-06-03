ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

"Регуляторные правила, что временно приостанавливают все сборы с импорта, который поступает в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер.

Она отметила, что ЕК приветствует скорейшее принятие этих мер Европарламентом и Советом ЕС.

"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена вследствие российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.