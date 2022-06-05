 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
5 июня 2022 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Facebook.

"По поручению президента согласовали с главой Нацбанка и премьер-министром разработку законопроекта о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий", - написал он.

По его словам, законопроект будет внесен в Раду в течение следующей недели.

"Человек не должен выплачивать долг за несуществующий объект", - добавил Гетманцев.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составляли 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), однако значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 июня 2022

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

4 июня 2022

Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней

Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей

В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев

3 июня 2022

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

2 июня 2022

В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"

Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

30 мая 2022

В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022

Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто

Также в разделе

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

— 4 июня 2022 —

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценивания.

Читать далее ⇒

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

— 3 июня 2022 —

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.

Читать далее ⇒

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

— 2 июня 2022 —

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс баррелей в сутки в июле и до 648 тыс баррелей в сутки в августе.

Читать далее ⇒

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

— 2 июня 2022 —

Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и определил решение повысить ее с 10% до 25%.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали»

В Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Остановлена работа Славянской ТЭС

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

"Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 июня 2022

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали

Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине

4 июня 2022

Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН

Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев

Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней

Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей

В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев

3 июня 2022

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий

ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта

На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

2 июня 2022

В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"

Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины

Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022

1 июня 2022

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке

В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей

За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны

НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"

31 мая 2022

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

30 мая 2022

В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022

Пенсии в Украине с июня повысят, но не для всех

Kalush Orchestra продали хрустальный микрофон Евровидения-2022: сколько выручили для ВСУ

В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top