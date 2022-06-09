Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда

В течение последней недели россияне нанесли 1 млрд долларов ущерба украинской инфраструктуре, и с 24 февраля ущерб для предприятий достиг 11,5 млрд долларов.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

При этом на 8 мая общая сумма прямого ущерба инфраструктуры, которую рассчитывают аналитики, уменьшилась на 2,6 млрд долл. до 103,9 млрд долл. вследствие пересчета потерь, причиненных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.

За последнюю неделю произошел рост ущерба, нанесенного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.

Ущерб украинским предприятиям уже достиг 11.5 млрд долл., образовательным заведениям — 1.6 млрд долл., медучреждениям – 1.1 млрд долл. За время полномасштабного вторжения повреждено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн квадратных метров жилого фонда, 256 предприятия, 6.3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 20 торгов.

Отмечается, что сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на транспорт, а также с получением более точных данных. По текущей оценке украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет 968 млн долл. (предварительная оценка – 1.6 млрд долл.). Эти счета не учитывают количества и стоимости "евроблей", так что фактическая сумма ущерба может быть выше, добавляют в КШЭ.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.