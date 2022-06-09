Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда

|9 июня 2022
|Просмотров: 65
|
В течение последней недели россияне нанесли 1 млрд долларов ущерба украинской инфраструктуре, и с 24 февраля ущерб для предприятий достиг 11,5 млрд долларов.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
При этом на 8 мая общая сумма прямого ущерба инфраструктуры, которую рассчитывают аналитики, уменьшилась на 2,6 млрд долл. до 103,9 млрд долл. вследствие пересчета потерь, причиненных отдельным категориям объектов железнодорожной инфраструктуры, религиозным и культурным сооружениям, а также потерь легковых авто.
За последнюю неделю произошел рост ущерба, нанесенного предприятиям, учебным заведениям и здравоохранению, детсадам, админзданиям и складской инфраструктуре.
Ущерб украинским предприятиям уже достиг 11.5 млрд долл., образовательным заведениям — 1.6 млрд долл., медучреждениям – 1.1 млрд долл. За время полномасштабного вторжения повреждено или захвачено по меньшей мере 44.8 млн квадратных метров жилого фонда, 256 предприятия, 6.3 тыс. железнодорожных путей, 656 медучреждений, 1177 учебных заведений, 668 детсадов, 198 складов, 20 торговых центров, 20 торгов.
Отмечается, что сокращение оценки ущерба от повреждений легковых автомобилей связано с пересчетом средних цен на транспорт, а также с получением более точных данных. По текущей оценке украинцы потеряли почти 105 тысяч легковых автомобилей, общая сумма ущерба от которых составляет 968 млн долл. (предварительная оценка – 1.6 млрд долл.). Эти счета не учитывают количества и стоимости "евроблей", так что фактическая сумма ущерба может быть выше, добавляют в КШЭ.
Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.
9 июня 2022
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
• В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
5 июня 2022
• Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА
• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
• Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине
4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
3 июня 2022
• За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией
• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
• ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта
• На оккупированном Донбассе заблокировали Viber
2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
— 8 июня 2022 —
Украина, несмотря на беспрецедентные вызовы, успешно провела посевную компанию: засеяно 75% прошлогодних площадей.
— 5 июня 2022 —
В Верховной раде согласовали законопроект о списании долгов за имущество граждан, уничтоженное во время войны. Документ одобрили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава НБУ Кирилл Шевченко.
— 4 июня 2022 —
Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это поможет удерживать стабильный курс гривны и защитить доходы и сбережения граждан от обесценивания.
— 3 июня 2022 —
Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта направляется на европейский рынок. Это поможет восстановлению украинского бизнеса, который пострадал вследствие российской агрессии.
Приветствую, гость! Вход
9 июня 2022
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
• Помощь ООН будут распределять в Украине с помощью программного обеспечения Uber
• В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей
• Инфраструктура в Луганской области разрушена на 100%. Но отстроить можно за 7 лет
5 июня 2022
• Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА
• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
• Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине
4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
• В ЕС готовят общеевропейское признание водительских прав украинских беженцев
3 июня 2022
• За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией
• Повторное переселение: куда переехали вузы с оккупированных территорий
• ЕС на год отменил все пошлины и сборы для украинского экспорта
• На оккупированном Донбассе заблокировали Viber
2 июня 2022
• В "Дии" вскоре появится услуга "усыновление"
• Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины
• Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 50%
• НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%
• Сборная Украины обыграла Шотландию и вышла в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022
1 июня 2022
• За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области, - ДТЭК
• В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке
• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
• В Бородянке открыли первый модульный городок для пострадавших от войны
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда »
В течение последней недели россияне нанесли 1 млрд долларов ущерба украинской инфраструктуре, и с 24 февраля ущерб для предприятий достиг 11,5 млрд долларов.