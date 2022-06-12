В НБУ объяснили ускорение инфляции

|12 июня 2022
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Ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, связанными, прежде всего, с войной.
Так, рост цен на непродовольственные товары (7,3% г/г), в частности, товары для дома, электронику и автомобили в регуляторе объяснили ограниченным предложением этих товаров, учитывая сложности с их поставкой и физическое уничтожение складов.
"А также с увеличением спроса на них на фоне возвращения граждан в свои места проживания и необходимости восстановления домов".
Повышение стоимости услуг ремонта жилья там объяснили частичным восстановлением жилищного строительства и необходимость восстанавливать жилье на деоккупированных территориях.
Существенное удорожание алкогольных напитков объясняется ослаблением ограничений на его продажу в разных регионах Украины и ограниченным предложением. А рост цен на табачные изделия – более высокими темпами росла стоимость транспортных услуг на фоне повышения цен на топливо.
В НБУ резюмировали, что динамика потребительской инфляции в мае указывает на дальнейшее усиление ценового давления, а инфляционные риски остаются значительными.
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• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
• После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в "облако"
9 июня 2022
• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
• Враг нанес украинским предпринимателям ущерб в $11,5 миллиарда
8 июня 2022
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• Долги по кредитам за уничтоженное во время войны имущество спишут: законопроект согласовали
• Стало известно, когда возобновятся футбольные чемпионаты в Украине
4 июня 2022
• Война заставила покинуть свои дома почти 14 млн украинцев - ООН
• Как повышение учетной ставки до 25% скажется на депозитах и курсе гривны: разъяснение НБУ
• Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине
• Польша отменит ежедневное пособие части украинских беженцев
• Авиация ВСУ осуществила 1000 налетов за 100 дней
• Флаг Украины, развивавшийся над "Азовсталью", передали в музей
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Комментарии к статье «В НБУ объяснили ускорение инфляции»
Ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в частности высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, связанными, прежде всего, с войной.