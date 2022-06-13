НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку

|13 июня 2022
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Национальный банк не планирует снова повышать учетную ставку, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник, 13 июня.
"Большинство членов КМП (Комитета монетарной политики) ожидают, что повышение учетной ставки до 25% последнее в этом цикле, а в дальнейшем, по мере улучшения ситуации на фронте и в экономике, НБУ сможет вернуться к смягчению монетарной политики", – сказано в сообщении.
Отмечается, что повышение учетной ставки с 10% до 25% поддержали семь из 10 его членов, еще двое были за 24%, а один – за 20%.
"В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности. Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и, соответственно, главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы", – говорят в НБУ.
В центробанке считают, что экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки. В частности, возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию. В противном случае коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривню и международные резервы сохранится.
Отмечается, что в сложившихся условиях НБУ должен вернуться к активной процентной политике и восстановить привлекательность гривневых активов как инструментов инвестиций и сбережений.
Среди потенциальных побочных эффектов от повышения учетной ставки называется увеличение стоимости обслуживания госдолга из-за роста ставок по ОВГЗ и расходов на обслуживание госпрограмм по поддержке кредитования. "Тем не менее, этот эффект на расходы бюджета в 2022 году оценивается как незначительный (основная нагрузка – в 2023 году) и может быть нивелирован большими объемами рыночных привлечений", – считают в НБУ.
Отдельное внимание уделялось влиянию повышения учетной ставки на балансы банков из-за потенциально возможной переоценки ценных бумаг в портфелях банков, увеличения процентных выплат по кредитам рефинансирования и доходов банков от депозитных сертификатов. "Эффект переоценки ценных бумаг будет растянут во времени, а структурный профицит ликвидности банковской системы скорее сделает банки бенефициарами для повышения учетной ставки, чем наоборот. Влияние повышения учетной ставки на кредитование в текущих условиях будет ограничено", – отметили в центробанке.
По его мнению, стоимость кредитов зависит, прежде всего, от фактической стоимости фондирования банков, которая на сегодняшний день все еще остается очень низкой и не изменится быстро из-за низкой стоимости привлеченных ранее депозитов.
Во-вторых, указали в НБУ, большинство новых кредитов сейчас выдается по государственным программам, поэтому льготные условия для таких заемщиков будут сохраняться и в дальнейшем.
Участники дискуссии также согласились, что для ощутимого оживления интереса к гривневым активам процентные ставки по ним должны возрасти до уровня, превышающего инфляционные ожидания экономических агентов в среднесрочной перспективе, то есть до 24-25%. "Это создаст мотивацию для вкладчиков и инвесторов зафиксировать высокую доходность по гривневым инструментам, пока НБУ не перешел в цикл снижения ставки. Незначительное повышение учетной ставки вряд ли изменит ситуацию. Участники рынка будут ожидать дальнейших повышений ставки и в основном будут откладывать решения по инвестициям и сбережениям до тех пор, пока не сочтут, что доходности гривневых инструментов достигли максимальных уровней", – пояснили в Нацбанке.
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Национальный банк не планирует снова повышать учетную ставку, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник, 13 июня.