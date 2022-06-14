США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана.

"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", - заявил Хоган.