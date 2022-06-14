|14 июня 2022
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Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление заместителя помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерека Хогана.
"Мы уже выделили на эти цели миллиард долларов через различные механизмы и намерены направлять еще по 1,5 млрд долларов ежемесячно в течение четырех-пяти месяцев", - заявил Хоган.
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• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
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• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
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• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
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• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
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• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
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9 июня 2022
• Украинские команды будут играть еврокубки в Польше - СМИ
• Starlink получила лицензию оператора в Украине
• Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
• Только половина украинцев видит будущее своих детей в Украине, если будет угроза войны
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• В США изобрели препарат для лечения рака со 100% эффективностью
• Сервис Viber продолжает работать на оккупированном Донбассе после запрета "властями ДНР/ЛНР"
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Комментарии к статье «США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят»
Вашингтон анонсировал ежемесячные транши Киеву в размере 1,5 млрд долларов. Средства планируют направить на поддержку работы украинского правительства.