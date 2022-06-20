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Бездумная исполнительность

Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ
20 июня 2022 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По оценке Национального банка, в апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд гривен. По сравнению с довоенным январем количество операций уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, в Украине в течение апреля 2022 года с использованием платежных карт было совершено более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн. Это меньше на 20% по количеству и на 10% по сумме против января 2022 года.

"Такое сокращение в условиях войны не является значительным и свидетельствует, что украинская финансовая система продолжает стабильно функционировать, а граждане имеют возможность обеспечивать свои финансовые потребности", - отметили в НБУ.

Предпочтение отдается безналичным расчетам

Также можно констатировать, что украинцы отдавали предпочтение безналичным операциям с платежными карточками, которые являются более безопасными в условиях военного положения, сообщили в пре-службе.

Так, в апреле 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт в пределах Украины по сумме составила 71% (в январе 2022 года этот показатель составлял 62%).

За границей в апреле этого года украинцы с использованием платежных карт украинских банков потратили примерно 75 млрд гривен, подавляющее большинство этих средств - это оплата товаров в POS-терминалах торговой сети и получения наличных в банкоматах вынужденными украинскими переселенцами.

Потеря платежной инфраструктуры

Как отметили в НУ, война негативно повлияла на состояние платежной инфраструктуры для приема платежных карт. По оценке НБУ количество активных платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по состоянию на 1 мая 2022 года по сравнению с началом года уменьшилось на треть, а количество банкоматов - на 20%.

"Это связано с тем, что значительное количество таких платежных устройств расположено в местах, где ведутся активные боевые действия или на территориях, которые временно не контролируются украинской властью. Также не все торговые предприятия возобновили работу на территориях, которые были освобождены Вооруженными силами Украины",- говорится в сообщении.

Напомним, по данным ПриватБанка, в мае 2022 по сравнению с апрелем украинцы стали больше покупать товаров и услуг, оплачивая их банковскими карточками. Согласно статистике сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат покупок в мае выросла на 21% (со 146 млн транзакций в апреле до 177 млн в мае).
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ»

По оценке Национального банка, в апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд гривен. По сравнению с довоенным январем количество операций уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%.

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