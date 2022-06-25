Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

— 20 июня 2022 —

По оценке Национального банка, в апреле 2022 года в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт было совершено около 550 млн операций на сумму 450 млрд гривен. По сравнению с довоенным январем количество операций уменьшилось на 15%, в то же время их сумма выросла на 2%.

Читать далее ⇒