 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
26 июня 2022 Просмотров: 108 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабмин определил новые условия выплат по безработице для уехавших из страны украинцев.

По его словам, украинцы теперь теряют статус и выплаты по безработице, если они находятся за границей более 30 дней во время военного положения в стране.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июня 2022

ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны

Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты

Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук

Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом

25 июня 2022

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

24 июня 2022

ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих

23 июня 2022

Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

22 июня 2022

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз

Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

21 июня 2022

В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен

Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста

Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

20 июня 2022

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ

Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

19 июня 2022

Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев

Также в разделе

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

— 25 июня 2022 —

Антимонопольный комитет разрешил акционерному обществу "Укрпочта" купить Альпари Банк.

Читать далее ⇒

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

— 25 июня 2022 —

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 20 по 24 июня 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 933,02 млн долларов и купил 7,50 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 925,52 млн долларов.

Читать далее ⇒

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

— 22 июня 2022 —

Национальный банк продолжает финансировать бюджет с помощью выпуска военных облигаций. Всего за один день было напечатано 70 млрд гривен, пишет Экономическая правда в среду, 22 июня.

Читать далее ⇒

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен

— 21 июня 2022 —

В мае текущего года прибыль банков составил 6,116 млрд гривен.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты»

Кабмин определил новые условия выплат по безработице для уехавших из страны украинцев.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые

Остановлена работа Славянской ТЭС

Все материалы рубрики ⇒

Общество

ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны

Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской

Рашисты разрушили или повредили уже 43 религиозных здания Донецкой области – глава ОВА

За сожжение флага Украины и призыв к отделению Закарпатья – 6 лет тюрьмы с конфискацией

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июня 2022

ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация

Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны

Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты

Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук

Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом

25 июня 2022

АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк

За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара

Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты

Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов

Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину

24 июня 2022

ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны

Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно

Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих

23 июня 2022

Украина официально стала кандидатом в члены ЕС

22 июня 2022

Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»

НБУ за день напечатал 70 млрд гривен - СМИ

Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз

Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги

21 июня 2022

В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать

В мае банки сработали с прибылью 6,1 млрд гривен

Пенсия в 60 лет: какой стаж необходим с 2022 года для выхода на отдых

ПриватБанк начал выплаты компенсаций украинцам: кто получит деньги от Красного Креста

Журналист РФ продал свою нобелевскую медаль для помощи Украине

Украинки стали чемпионками мира в командном артистическом плавании

20 июня 2022

Украинка выиграла первую в истории медаль в слаломе

Как война повлияла на безналичные расчеты: данные НБУ

Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

Украинские беженцы могут снизить дефицит рабочей силы в еврозоне, - ЕЦБ

19 июня 2022

Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Статус защиты в Европе получили 3,4 млн украинцев

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top