Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция

|28 июня 2022
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Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 722.
Согласно документу, строительство индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка может осуществляться заказчиком без получения строительного паспорта застройки земельного участка.
В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику, который загружает в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схемы намерений застройки земельного участка.
Кроме того, пОб этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/.
Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд гривен).
По данным ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.
Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь.
остановлением определено, что разработка проектной документации на строительство объектов условной высотой не выше 20 метров на расстоянии не менее 1 километра от боковой границы летной полосы и 2 километра от торцов летной полосы осуществляется без согласования с эксплуатантом аэродрома, Государственной авиационной службой или Министерством обороны.
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Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.