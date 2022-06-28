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Бездумная исполнительность

Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
28 июня 2022 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 722.

Согласно документу, строительство индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка может осуществляться заказчиком без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику, который загружает в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схемы намерений застройки земельного участка.

Кроме того, пОб этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/.

Как это сделать с помощью веб портала? Пошаговый алгоритм:

  • зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело”;
  • выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:
  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд гривен).

По данным ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн - через уполномоченные банки.

Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", по состоянию на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь.

остановлением определено, что разработка проектной документации на строительство объектов условной высотой не выше 20 метров на расстоянии не менее 1 километра от боковой границы летной полосы и 2 километра от торцов летной полосы осуществляется без согласования с эксплуатантом аэродрома, Государственной авиационной службой или Министерством обороны.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция»

Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.

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