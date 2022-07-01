НБУ за месяц продал рекордный объем валюты

|1 июля 2022
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Национальный банк за июнь купил на межбанке 31 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 1 июля.
Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 956,3 млн долларов.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1 977 млн долларов и продал 14 888,3 млн долларов. Отрицательное сальдо - 12 911,3 млн долларов.
Как известно, после начала войны официальный курс к доллару зафиксирован на уровне 29,25 гривен.
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• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
• В портах Украины заблокированы 80 иностранных судов с товарами
• Гидратация организма: что следует знать о преимуществах доставки питьевой воды
• На зарплаты военным уходит 40 млрд в месяц
• Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России
26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
• Расчеты банковскими картами: что изменилось во время войны
• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
• Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
• Зеленский одобрил подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом
25 июня 2022
• АМКУ разрешил "Укрпочте" купить Альпари Банк
• За 3 дня украинцы собрали деньги на 4 Байрактара
• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
• Почти миллиард долларов за неделю: НБУ продолжает продавать валюту из резервов
• Стало известно, когда McDonalds и другие популярные бренды вернутся в Украину
24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
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Комментарии к статье «НБУ за месяц продал рекордный объем валюты»
Национальный банк за июнь купил на межбанке 31 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 1 июля.