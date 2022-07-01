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Бездумная исполнительность

НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
1 июля 2022 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк за июнь купил на межбанке 31 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 1 июля.

Отрицательное сальдо достигло исторического максимума - 3 956,3 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1 977 млн долларов и продал 14 888,3 млн долларов. Отрицательное сальдо - 12 911,3 млн долларов.

Как известно, после начала войны официальный курс к доллару зафиксирован на уровне 29,25 гривен.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «НБУ за месяц продал рекордный объем валюты»

Национальный банк за июнь купил на межбанке 31 млн долларов и продал 3 987,3 млн долларов, сообщается на сайте регулятора в пятницу, 1 июля.

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