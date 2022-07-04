Украинцам за границей грозит двойное налогообложение

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации, передают Українські Новини.

"Из-за войны, начавшей РФ на территории Украины большое количество украинских граждан, начиная с 24 февраля 2022 года, вынуждено было выехать за пределы территории Украины. Тем не менее, эти граждане остаются неразрывно связанными с Украиной. Значительная часть таких лиц продолжает работать на украинские предприятия или другие организации, получая заработную плату и уплачивая все необходимые налоги и отчисления. В этой связи возникает ряд вопросов в контексте налогообложения, на решение которых должны быть направлены усилия правительства", - говорится в нем.

Так, согласно правилам, существующим в подавляющем большинстве стран, если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть признаны налоговыми резидентами страны пребывания и подвергаться риску двойного налогообложения (т.е. подлежат налогообложению как в Украине, так и в стране их фактического пребывания).

Похожа и ситуация с налогообложением доходов от предпринимательской деятельности/оказания независимых услуг ФЛП на территории другого государства.

Учитывая, что из-за войны некоторых граждан были вынуждены выехать из страны еще в феврале, вопрос обретения налогового резидентства другого государства у них должен возникнуть уже в конце августа, то есть менее чем за 2 месяца.

Однако в настоящее время остаются неурегулированными вопросы избегания двойного налогообложения.

"Мы не наблюдаем на государственном уровне усилий по избежанию от этого риска граждан Украины, оказавшихся за границей. Соответственно, они могут испытать значительную налоговую нагрузку", - уточнили в ЕБА.

Вместе с тем, вместе с проблемой двойного налогообложения трудовых доходов, полученных от украинских работодателей, есть риск двойной уплаты социальных взносов из заработных плат работников, которые продолжают работать по трудовым контрактам с украинскими работодателями, но физически находятся за пределами Украины в связи с военной агрессией.

В странах, где временно находятся соответствующие граждане Украины, может возникнуть обязанность для украинских работодателей и/или работников платить взносы на государственное страхование по разным видам выплат с сумм доходов от украинских работодателей.

Учитывая, что украинские работодатели при выплате заработных плат обязаны платить единый социальный взнос в Украине, уплата социальных взносов в принимающих странах приведет к двойной уплате социальных взносов с сумм доходов от украинских работодателей.

У Украины есть соглашения о социальном обеспечении с некоторыми странами ЕС, которые предоставляют освобождение от уплаты социальных взносов в принимающих странах, если украинский работодатель отправляет работника для выполнения трудовой деятельности на территории другой страны.

Однако в большинстве случаев временное пребывание граждан Украины на территории других стран не обусловлено командировкой и не оформлено как таковое.

Соответственно, отсутствуют процедуры освобождения от уплаты социальных взносов в принимающих странах, где возникает обязанность по уплате таких взносов.

Кроме того, с большим количеством стран у Украины нет соглашений о социальном обеспечении.

Учитывая все вышеуказанное, Европейская Бизнес Ассоциация обращается в Министерство финансов и Министерство социальной политики Украины с предложением как можно быстрее установить контакты с соответствующими государственными органами зарубежных стран и достичь с ними договоренностей, устраняющих риск двойного налогообложения граждан Украины, временно оказавшихся за границей.

"Пока нам неизвестно о таких усилиях со стороны государственных органов Украины. Не менее важно как можно быстрее издать разъяснения или, при необходимости, ввести изменения в действующие украинские правила, обеспечивающие решение проблемы двойного налогообложения доходов граждан. Также важно как можно быстрее начать публичное обсуждение этих вопросов, чтобы граждане Украины и контролирующие органы имели четкое понимание, какие изменения в налогообложении должны наступить после пребывания 183 дней в другой стране и какие меры предпринимают власти для решения проблемы", - сообщили в ассоциации.