|6 июля 2022
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ПриватБанк с 6 июля резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро - с 33,67 до 36,63 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Согласно сообщению, ПриватБанк устанавливает рыночный курс обмена для безналичных операций. В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.
"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", - заявили в банке.
Напомним, после начала российского вторжения в Украине были введены валютные ограничения. Это привело к множественности курсов, которые действуют как для граждан, так и для импорта товаров.
Украинские банки установили разные курсы для обмена валюты в Украине и для карточных операций, который в основном действует для оплаты товаров и услуг и снятия наличных за границей. В конце июня наличный курс доллара был выше почти на 10%. В частности, в ПриватБанке наличный: 35,30 гривен/доллар - покупка, 35,60 гривен/доллар – продажа. По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,79 гривен/доллар – продажа.
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• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
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27 июня 2022
• Компания Baykar бесплатно предоставит Украине три "Байрактара"
• PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября
• НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине
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Комментарии к статье «ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта»
ПриватБанк с 6 июля резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро - с 33,67 до 36,63 гривен.