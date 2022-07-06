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Бездумная исполнительность

ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
6 июля 2022 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

ПриватБанк с 6 июля резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро - с 33,67 до 36,63 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно сообщению, ПриватБанк устанавливает рыночный курс обмена для безналичных операций. В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

"Банк устанавливает единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов", - заявили в банке.

Напомним, после начала российского вторжения в Украине были введены валютные ограничения. Это привело к множественности курсов, которые действуют как для граждан, так и для импорта товаров.

Украинские банки установили разные курсы для обмена валюты в Украине и для карточных операций, который в основном действует для оплаты товаров и услуг и снятия наличных за границей. В конце июня наличный курс доллара был выше почти на 10%. В частности, в ПриватБанке наличный: 35,30 гривен/доллар - покупка, 35,60 гривен/доллар – продажа. По карточкам: 29,25 гривен/доллар - покупка, 32,79 гривен/доллар – продажа.
По материалам: РБК-Украина

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ПриватБанк с 6 июля резко повысил курс доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,79 до 35,46 гривен, евро - с 33,67 до 36,63 гривен.

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