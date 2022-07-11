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Бездумная исполнительность

Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
11 июля 2022 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла в первом чтении закон 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или автомобиль.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Замораживание или аннулирование кредитной задолженности будет распространяться на квартиры, дома и автомобили в залоге по кредиту, если они:

  • расположены на временно оккупированных территориях, на территориях общин, где ведутся активные боевые действия, или находящихся в окружении (блокировке) общин, что подтверждается решением Кабмина;
  • повреждены в результате боевых действий, террористических актов или диверсий, вызванных военной агрессией России, но подлежащих восстановлению;
  • уничтожены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией, то есть не подлежащих восстановлению.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество»

Верховная Рада приняла в первом чтении закон 7441-1 о приостановлении выплат и списании кредитов заемщикам, потерявшим кредитное жилье или автомобиль.

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