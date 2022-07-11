Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество

— 1 июля 2022 —

С 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Это первое повышение за этот год, и оно касается только неработающих пенсионеров.

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