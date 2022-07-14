В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару

|14 июля 2022
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Падение курса евро к доллару на международных рынках в 2022 году повлияло на оценку объема международных резервов Украины. Номинальное сокращение составило 155 млн долларов.
Об этом говорится в ответе пресс-службы Национального банка Украины (НБУ) на запрос РБК-Украина.
"С начала года из-за изменения курсов иностранных валют международные резервы Украины по состоянию на 1 июля 2022 года уменьшились на около 340,2 млн долларов (4,2% от общего объема снижения резервов), в том числе за счет ослабления евро - на 155,3 млн долларов (1,9%)", - говорится в ответе.
Напомним, размер международных резервов Украины на 1 июля 2022 года составил 22 756,9 млн долларов. С начала года резервы упали на 26,5% (на -8 184,08 млн долларов).
Объем резервов оценивается в долларах. По данным НБУ, большинство резервов Украины - 18 445,65 млн долларов (81,1%) - номинированы в долларах. В евро номинированы резервы на 1 429,33 млн долларов (6,3%).
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11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
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• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
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• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
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• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
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• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
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• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
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Комментарии к статье «В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару»
Падение курса евро к доллару на международных рынках в 2022 году повлияло на оценку объема международных резервов Украины. Номинальное сокращение составило 155 млн долларов.