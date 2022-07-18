В Україні з'явилася можливість отримати виплати від ще однієї благодійної організації. У разі схвалення заявки можна буде отримувати терміном від 1 до 3 місяців 2220 гривень на одну людину.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на фонд "Єдність" за майбутнє".

Виплати проводить запорізький благодійний фонд за підтримки Естонської ради у справах біженців, Міжнародного Комітету Порятунку, Управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) та Всесвітньої продовольчої програми. Допомога надається найбільш вразливим категоріям громадян, які постраждали від наслідків війни.

Хто може отримати виплату

Рішення про надання фінансової допомоги приймають у кожному випадку індивідуально. Спершу заявник має подзвонити до контакт-центру та озвучити необхідні дані. На їх основі працівник центру оцінить кожну ситуацію і прийме рішення щодо надання допомоги.

При прийнятті рішення враховують кілька факторів. Серед них такі:

втрата годувальника в родині;

втрата помешкання або його значне руйнування через бойові дії;

тяжкий стан здоров’я, інвалідність;

одинокі мати чи батько з неповнолітніми дітьми;

малозабезпечені сім'ї, у яких є неповнолітні діти, новонароджені

вагітні жінки та жінки, які годують новонароджених;

люди похилого віку.

В яких областях працює програма

Зараз можна звернутись за допомогою мешканцям 15 областей України: Донецької, Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської, Київської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Черкаської та Кіровоградської.

З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати

Яку суму виплачують

Розмір фінансової допомоги становить 2220 гривень на одну особу у термін від 1 до 3-х місяців (залежить від області проживання заявника). Максимально допомогу можуть отримувати до 5 членів родини. Виплата буде перерахована на банківський рахунок, який вкаже заявник.

Як подати заявку на виплату

Подача заявки складається із трьох етапів.

На першому етапі заявник звертається до контакт центру за номером: 067-105-28-03. Контакт центр працює щодня з 09:00 до 19:00. Зверніть увагу, що кількість дзвінків на день сягає 300 000, тому на лінії можливі затримки. Якщо бажаючі отримати виплату проживають на окупованій території, то запит можна також відправити, заповнивши форму.

Під час розмови треба надати відповіді на кілька запитань і повідомити ІНН заявника. Інформація, яку ви надали, залишається конфіденційною. У того ж консультанта можна отримати дозвіл на заповнення заявки на другому етапі.

Другий етап – заповнення форми онлайн.

Третій етап – рішення щодо отримання виплати та очікування платежу. Час обробки заявки складає близько 5-10 днів. Коли заявку підтвердять, виплата надійде на банківський рахунок особи упродовж 14 днів. Стежити за статусом заявки можна за посиланням.

Зверніть увагу. Якщо ви вже отримуєте допомогу від міжнародних організацій, то у фінансовій допомозі від БФ "Єдність" за майбутнє" вам відмовлять. У майбутньому перелік вразливих категорій та регіонів, де можна буде отримати допомогу, обіцяють розширити.