|22 июля 2022
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Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 19 липня 2022 р. № 812.
Згідно з постановою, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ за цінами:
Згідно з рішенням, фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад і територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 Березня 2023 року на рівні, що на 10% менше загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовами договору поставки природного газу на 2021-2024 роки
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22 июля 2022
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• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
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18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
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• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
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• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
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• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
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• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
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Комментарии к статье «Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання»
Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.