Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне войны реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до довоенного уровня даже на конец 2024 года. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"В общем номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%", - сообщили в Нацбанке.

По прогнозу НБУ, в дальнейшем, с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу, номинальные зарплаты "скоро будут расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году".

"Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты на конец 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня", - отметили в Нацбанке.