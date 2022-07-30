|30 июля 2022
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Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне войны реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до довоенного уровня даже на конец 2024 года. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
"В общем номинальные зарплаты в 2022 году сократятся на 12%, а в реальном измерении – на 27%", - сообщили в Нацбанке.
По прогнозу НБУ, в дальнейшем, с восстановлением экономики, оживлением спроса на рабочую силу, номинальные зарплаты "скоро будут расти и превысят довоенный уровень уже в 2023 году".
"Впрочем, с учетом инфляционных процессов реальные зарплаты на конец 2024 года будут все еще ниже довоенного уровня", - отметили в Нацбанке.
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23 июля 2022
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• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
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• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
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• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
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Комментарии к статье «Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ»
Национальный банк Украины прогнозирует, что на фоне войны реальные зарплаты украинцев в 2022 году сократятся на 27% и не восстановятся до довоенного уровня даже на конец 2024 года. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.