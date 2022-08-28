Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови

Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції.

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.

Обов'язкові умови

Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:

у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;

житло переселенцям має бути надано безкоштовно;

переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як оформити компенсацію

Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків: