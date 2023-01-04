 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
3 января 2023 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Третина світової економіки буде вражена рецесією цьогоріч, і у 2023 році на світ чекає ще "більш важкий" рік, ніж попередні 12 місяців.

Про це директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв'ю CBS, передає Financial Times.

При цьому темпи зростання сповільнюють одночасно США, ЄС і Китай. 

"Ми очікуємо, що третина світової економіки буде в рецесії", – сказала Георгієва та додала, що половина економіки Європейського Союзу також цьогоріч увійде в рецесію.

У жовтні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 2023 року, посилаючись на триваючі наслідки російської війни проти України, а також на інфляційний тиск і підвищення процентних ставок основними центральними банками.

Швидке поширення Covid-19 в Китаї зараз, коли уряд відмовився від жорсткої політики стримування, означає, що країна стикається з новим економічним ударом в короткостроковій перспективі, сказала Георгієва.

"Протягом наступних кількох місяців Китаю буде важко, і вплив на китайське зростання буде негативним, а відтак вплив на регіон буде негативним, вплив на глобальне зростання буде негативним", - сказала вона.

Вперше за 40 років річне зростання Китаю, ймовірно, буде на рівні або нижче глобального зростання, сказала Георгієва. Це означає, що вплив може потягнути вниз світову економічну активність, а не стимулювати її. "Такого раніше ніколи не траплялося", – сказала вона.

Її коментарі свідчать про те, що МВФ, ймовірно, незабаром знову скоротить свої економічні прогнози на 2023 рік. Зазвичай Фонд публікує оновлені прогнози під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться в кінці січня.

За словами Георгієвої, США, ймовірно, уникнуть найгірших наслідків рецесії, зокрема, завдяки сильному ринку праці.

По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

Также в разделе

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

— 4 января 2023 —

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.

Читать далее ⇒

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

— 8 ноября 2022 —

Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки у поточному періоді.

Читать далее ⇒

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

— 14 октября 2022 —

Компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.

Читать далее ⇒

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

— 4 октября 2022 —

Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ»

Третина світової економіки буде вражена рецесією цьогоріч, і у 2023 році на світ чекає ще "більш важкий" рік, ніж попередні 12 місяців.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Хорватія стала 20-им членом єврозони

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top