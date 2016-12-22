Огранная зона

ДЛЯ КРИСТАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

В январе 2016-го в Гохран и дочерние предприятия главной алмазодобывающей компании России «Алроса» пришли полицейские. Оперативники провели несколько часов в кабинетах, изымая бумаги, озадаченно сверяли их, ксерокопировали и складывали в папки. Они пытались разобраться, куда делась партия алмазов, которую весной 2015 года в Гохран сдала компания «Севералмаз», «дочка» «Алросы».

Именно представители «Севералмаза» обвинили в хищениях сотрудников Гохрана, ответственного за хранение ценных ископаемых, добытых на территории страны. Звучало обвинение так: компания сдала в Гохран для экспертизы и «технологических операций» крупную партию алмазов. Когда алмазы вернулись на предприятие, была организована внутренняя проверка. В ходе нее выяснилось, что вес камней в весовой группе массой более 10,8 карата уменьшился на 66 каратов, а в группе более 1,8 карата – на целых 196. Кроме того, из партии пропал камень весом 23 карата страховой стоимостью $500 тысяч. Официальные представители «Севералмаза» и Минфина, которому подконтролен Гохран, отмалчивались.

Разбирательство комментирует российский журналист Григорий Туманов:

«Собеседник, знакомый с ситуацией, но попросивший не упоминать его имени, уверен, что едва ли здесь можно говорить о преступлении века: «Совместная комиссия, которая оценивает партию заново, еще работает, – объясняет он, – но, похоже, тут дело в споре хозяйствующих субъектов, как принято говорить. Алмазы не похищены, а причина кроется в деловом споре».

Источник продолжает: «Воровство алмазов и бриллиантов в России – примитивный уровень. Куда потом идти с ворованным из того же Гохрана алмазом? Его надо легализовать, а это почти нереально, цена сразу падает. Если уж воровать, то по-крупному, и делать это в Якутии. В Якутии есть город Мирный, в нем – единственная гостиница. Она стоит практически у самого края гигантского карьера, похожего на застывшую воронку. Рассказывают, что в 1970-е годы группа сотрудников КГБ, приехавшая сюда, пыталась разобраться, как утекают налево добытые алмазы. Спустя пять дней с девятого этажа гостиницы выпал начальник следственной группы. На следующий день чекисты покинули Мирный и больше не возвращались. Источники в алмазной отрасли говорят, что и тогда, и сейчас все произносят всего два слова: «ингушская мафия». «Никто уже не скажет, как они там первые оказались, но это довольно жесткие ребята, которые очень и очень плотно занимаются как раз черным рынком. Это, конечно, низовая ниша, но она принадлежит им».

В 2014 году на одном из совещаний у вице-премьера Юрия Трутнева было напряженно. Решалась судьба «Алросы» и ее выхода на IPO, а Трутнев был и остается основным куратором этой госкорпорации. «Я, может, забыл представиться? Меня зовут Юрий Трутнев, я работаю вице-премьером. Я бы хотел вам напомнить, что это не ваша личная компания, а государственная корпорация», – обратился он к мужчине в черном костюме, который делал вид, будто бы не слышит высокого чиновника. Тот оторвал взгляд от телефона, внимательно посмотрел на вице-премьера и ответил: «Посмотрим». Знакомьтесь, Федор Андреев, в 2014 году – директор «Алросы». Это с его наследием теперь разбирается новое руководство компании, которое заняло свои кресла после затяжной войны. Андреева собеседники, близкие к отрасли, называют человеком, усугубившим положение дел в российской ювелирной индустрии, но с уважением повторяют одну и ту же фразу: «Федя – человек без тормозов, но настоящий воин». Юрий Трутнев давно хотел поменять Андреева, так как был, мягко говоря, не согласен с политикой «Алросы» и ее стратегией выхода на IPO.

«Алроса» – гигантская корпорация. По данным сервиса СПАРК, основные доли в корпорации поделены между Российской Федерацией в лице Росимущества и правительством Якутии (50% и 32% соответственно). После выхода в 2013 году компании на IPO среди держателей акций оказалась даже группа американских ювелиров-хасидов. «Они какой-то отчетности пытались требовать, чем очень всех, конечно, веселили. Но ладно, так долго продолжаться не может, темные углы когда-нибудь да посветлеют», – говорит участник того знаменитого заседания у Трутнева.

Выходить на IPO компания пыталась любыми способами. Если судить по отчетам, то вроде все выглядело неплохо: в 2014 году выручка увеличилась на 23%, составив 204,7 млрд. рублей, но едва ли от этого выиграл российский алмазный рынок. «Добывать, добывать и еще раз добывать. Такая была стратегия. Отдавать все за рубеж по договорам через различные схемы, а для российского рынка – организовывать аукционы», – говорит знакомый с ходом конфликта источник.

Юрий Трутнев, несколько лет пытавшийся скинуть Федора Андреева, которого называют ставленником Алексея Кудрина, считал, что компания действует не совсем в интересах государства, получая прибыль от непрозрачных алмазных сделок, а в интересах конкретного руководства. «Даже Счетная палата проводила аудит, который в публичной части сообщал лишь о том, что не все чисто со сделками середины нулевых, когда Андреева еще не было, но в той части, которая опубликована не была, веселых подробностей было не меньше», – вспоминает участник корпоративных баталий.

Не влезай – убьет, аппаратный конфликт Андреева и Трутнева задевал по касательной всех, российским ювелирам лучше было просто стоять в стороне. Нервничал глава Якутии Егор Борисов – республиканские структуры, на льготных условиях имеющие право приобретать сырье, вполне успешно по договорам продавали его в Индию, а когда спорят такие большие парни, то черт его знает, чем все обернется. Компромат кочевал из кабинета в кабинет, делегации дежурили в приемной у Владимира Путина, соревнуясь, кто первый удостоится аудиенции. В разгар корпоративных войн у Андреева обнаружили рак, но это его не остановило.

«В 2014 году он ездил в Германию, где ему сказали, что дело плохо, надо отлежаться хотя бы несколько месяцев. Федор провел в клинике несколько дней и поехал обратно в Россию, воевать. Можно как угодно к нему относиться, но он воин», – сторонник Трутнева в этой борьбе откидывается в кресле и ненадолго умолкает. Свою войну Федор Андреев проиграл в сентябре 2014 года. Формально его уход был связан с состоянием здоровья. После ухода с поста Андреев стал стремительно угасать и в 2015 году скончался. Так бывает, говорят его враги, когда человек понимает, что поединок закончился и смысла дальше драться нет.

Последние отчеты госкорпорации «Алроса» подтверждают, что российский рынок ей мало интересен. В 2012 году компания заключила контракт с Laurelton Diamonds Inc., которая закупает бриллианты для Tiffany & Co., в 2013 году – подписала меморандум с Sotheby’s. Как говорят аналитики, главное алмазодобывающее предприятие России намерено дальше закрепляться на основных рынках – в первую очередь в США, Китае, Израиле, Бельгии, ОАЭ. Все – на экспорт.

В 2008 году слесарь горно-обогатительного комбината Валентин Урусов попытался создать на предприятии профсоюз, чтобы требовать улучшения условий труда. В том же году он был задержан по обвинению в хранении наркотиков и на свободу вышел только в 2013 году. Капитализация uber alles.

Новому руководству «Алросы» еще несколько лет придется наводить порядок в отрасли. Ветераны светских хроник помнят покойного фотографа «Коммерсанта» Валерия Левитина, который несколько лет подряд пытался снять для газеты Андрея Жаркова – нынешнего руководителя «Алросы». «Валера все время жаловался, что вроде компания публичная; человек, говорят, на тусовках иногда появляется, про его компанию пишут, а вместо фотографий приходится ставить черный силуэт. Жарков – действительно очень уж непубличная фигура», – говорит один из свидетелей тех событий. Спустя годы лицо Жаркова все-таки появилось в фотобанках. Хотя близкий к его окружению собеседник соглашается, что едва ли тяга к публичности может быть острой, когда твоего тестя называют «авторитетным предпринимателем», а столица знает его под кличкой «Махачкала». Еще один знакомый Жаркова говорит, что тесть у него совсем другой, хотя и его называют непростым. Наверняка за всем упомянутым есть большая история.

Иначе в этом бизнесе не бывает.

МНОГОКАРАТНОЕ НАРАЩЕНИЕ

26 мая 2015 года Международный геммологический институт (IGI) в Гонконге выдал сертификат на необычный рекордный бриллиант массой 10,02 карата, цвета E и чистоты VS1. Подобные драгоценные камни не такая уже и редкость в ювелирном мире, но уникальность данного случая состояла в том, что камень не добыт из земных недр, а огранен из 32-каратного кристалла синтетического алмаза, выращенного российской компанией New Diamond Technology (NDT). «Это далеко не первый наш рекорд, — говорит генеральный директор компании Николай Хихинашвили. — Предыдущий, 5-каратный, продержался всего два месяца».

До последнего времени метод HPHT (High Pressure High Temperature — высокое давление, высокая температура) оставался сильно недооцененным. «Когда мы несколько лет назад покупали оборудование, нам все в один голос говорили, что промышленные прессы пригодны разве что для синтеза алмазных порошков», — поясняет Николай Хихинашвили. Все ресурсы выделялись на разработку CVD, а технология HPHT считалась нишевой, никто из специалистов не верил, что с ее помощью можно выращивать достаточно крупные кристаллы. Однако, по словам Николая, специалистам компании удалось разработать собственную технологию синтеза, которая буквально произвела в отрасли эффект разорвавшейся бомбы. Несколько лет назад в отчете одной из геммологических лабораторий так и было написано: «Вес данного бриллианта составляет 2,30 карата! Подобная величина камня еще до недавнего времени была гарантией его природного происхождения».

«Промышленное направление пока составляет 20% нашего производства, но года через три мы планируем довести его до 50%, тем более что спрос быстро растет. Сейчас мы в основном делаем пластины 4х4 и 5х5 мм, вырезали по заказу несколько 7х7 и 8х 8 мм и даже 10х10 мм, но это пока не массовое производство. Наша следующая цель, — уверяет Николай Хихинашвили, — перейти к изготовлению дюймовых алмазных пластин. Это тот минимум, который очень востребован в массовой электронной и оптической промышленности. Для получения таких пластин нужно вырастить кристалл алмаза массой в сто карат. Это наш план на ближайшее будущее. Мы собираемся сделать это до конца года».