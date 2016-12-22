Период полураспада

КАК ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ

В новогоднюю ночь с 1992 на 1993 год пражское телевидение исполнило лишь первую половину двухчастного чехословацкого гимна, то есть только гимн Чехии. Но не нашлось ни одного «чехословака», который бросился бы грудью на защиту родной федерации. Никто не сжигал себя в знак протеста, как во время советской оккупации ЧССР. Страна распалась незаметно. Напомним «краткое содержание предыдущих серий» чехословацкой эпопеи. В X веке, после гибели единой Великоморавской державы под ударами завоевателей, предки словаков оказались в составе Венгрии, а чешское княжество попало в зависимость от германских государств. Даже в составе Австро-Венгрии (с XVII века) Словакия оставалась частью Венгерского королевства, а Чехия — частью Австрии. В 1918 году Австро-Венгрия развалилась, не устояв от Первой мировой войны. Победители учредили для двух народов общее государство.

1918 - Объявление о создании Чехословакии.

1938 - Оккупация Чехословакии нацистами.

1939 - Создание независимой Словакии и включение в состав Третьего рейха протектората Богемии и Моравии.

1944 - Словацкое восстание, подавленное нацистами.

1945 - Освобождение Чехословакии.

1948 - Коммунистический переворот.

1968 - Оккупация Чехословакии странами Варшавского договора.

1969 - Превращение Чехословакии в федерацию, появление федерального и двух национальных правительств.

1989 - Бархатная революция, свержение коммунистического режима, переименование Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) в Чешскую и Словацкую Федеративную Республику (ЧСФР).

1993 - Разделение ЧСФР.

2004 - Вступление Чехии и Словакии в Европейский союз.

На первый взгляд разницу между Чехией и Словакией заметить очень трудно. Одеваются оба народа практически одинаково. Весьма похожа и кухня. В обеих странах приезжие обречены питаться одним готовым блюдом — гуляшом. В Словакии это чаще густой суп, как в Венгрии. Чехи же предпочитают просто тушеное мясо с большим количеством соуса. Но и тот и другой варианты встречаются по обе стороны границы. Так почему, прожив более 80 лет вместе (с перерывом на Вторую мировую войну, когда Чехия была германским протекторатом, а Словакия марионеточным государством), словаки и чехи разбежались по национальным квартирам? Если спросить самих бывших чехословаков, то они тоже вряд ли дадут внятный ответ.

«Если бы народы двух республик тогда были спрошены, хотите ли вы разойтись или останетесь жить вместе, то они высказались бы за совместное проживание», — рассказывает чешский дипломат Петр Коларж. «Социологические опросы в 1992 году свидетельствовали, что большинство даже в Чехии, а уж тем более в Словакии однозначно было за сохранение федерации», — подтверждает почетный председатель Гражданской консервативной партии Словакии и активный противник разделения ЧСФР в начале 1990-х Петр Заяц. Проведения референдума добивались многие, в том числе Вацлав Гавел, президент ЧСФР. «Юридически проведение референдума было невозможно», — уверяет Ян Чарногурский, создатель Христианско-демократического движения и глава словацкого национального правительства с 1991 по июнь 1992 года. По его словам, в ЧСФР не было закона о референдуме, что и решило вопрос.

В итоге именно словацкий парламент сделал первый шаг к полному разделению Чехословакии, приняв декларацию о суверенитете.

КОГДА СМОТРИШЬ НА ЕВРОПУ

«Разводились» чехи со словаками в пропорции два к одному. Потому что словаков ровно вдвое меньше, чем чехов — пять миллионов против десяти. В таком же соотношении разделили все государственное имущество Чехословакии, даже долги. На советских долгах ЧСФР Братислава заработала около 1,8 миллиарда долларов, а Прага вдвое больше. Разделены были чехословацкая крона, золотой запас Чехословакии, все госпредприятия и даже зарубежные дипломатические представительства. «Как сегодня помню, как это происходило в посольстве бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республики в Киеве на Украине, куда я приехал на дипломатическую миссию в самом начале 1993 года, то есть в первые недели существования уже самостоятельной Словакии», — рассказывает словацкий посол Йозеф Мигаш. «Здание делилось приблизительно пополам, гаражи под зданием так же, а предметы интерьера — два к одному: два стола для чехов, один для словаков, два шкафа для чехов, один для словаков… Иногда это выглядело смешно, но главное, что все происходило без драк, ссор и обид — спокойно, достойно и культурно».

Словакам досталось чуть ли не 1000 танков, из которых сегодня на вооружении менее трех сотен, и дюжина советских истребителей МиГ-29 — как в счет все тех же советских долгов, так и в наследство от Чехословакии. Вообще львиная доля военного имущества отошла словакам. Либералы в Праге стремились в НАТО, уповали на европейскую солидарность и сознательно избавлялись от армии, демилитаризовав свое общество. Словаки любят армию больше, чем чехи. На словах практически любой с удовольствием сделает пару милитаристских заявлений. Но воевать они не рвутся. Все проще: в пору существования федерации именно в словацких землях сконцентрировалась большая часть оружейных заводов.

Конечно, эти люди сейчас хотят верить — если бы не падение коммунистического режима и последовавший распад федерации, они бы производили до сих пор чехословацкие танки и горя не знали бы. Гавела они критикуют как самого яркого представителя всего антикоммунистического и нового. А ведь он, хоть и выступал за демилитаризацию страны, был против разделения Чехословакии. В действительности развал ВПК начался заметно раньше, заверяет Ян Чарногурский. Он объясняет, что большая часть продукции шла на экспорт, а с развалом советского блока за нее просто перестали платить. И теперь те инженеры и квалифицированные рабочие, которым посчастливилось, собирают кто «Фольксвагены», а кто «Киа». «Шкода» построила было большой завод на словацкой земле, но случилось это прямо накануне раздела страны, так что даже оборудование завезти не успели. Теперь она, хоть и часть того же «Фольксвагена», по-прежнему делает свои автомобили в основном в Чехии.

Правда, нельзя сказать, что не осталось обиды и у некоторых чехов. Они твердят о «словацких националистах», которые добились выхода своей республики из федерации, чтобы не быть «младшими братьями» чехов. В свою очередь, и словаки, как политики, так и обычные люди, нет-нет да и проговорятся: мы отделились, и это было правильно, но виноваты в этом чехи со своим гонором, менторским тоном и высокомерным отношением к «словацкой деревенщине».

ГРАНИЦЫ НЕ ЗНАЮТ ПОКОЯ

В 2004-м Чехия и Словакия были приняты в Европейский союз. А позже, выполнив целый ряд специфических требований, оказались и членами НАТО.

По обе стороны границы согласны — сегодня в Чехии дешевле, словаки ездят туда за покупками, и там в целом легче найти работу. Хотя и пограничный запад Словакии не отстает, заметно выигрывая по уровню жизни в сравнении с достаточно депрессивным востоком и севером республики. В целом же, при формально почти равном уровне жизни, в Словакии бросается в глаза более глубокое разделение на богатых и бедных. Конечно, тут нет мраморных дворцов рядом с убогими хижинами. Даже бездомные выглядят вполне терпимо. Но все же эта разница между Словакией и Чехией заметна, особенно если учесть, что словацкие цены, выраженные в евро, в пересчете на чешские кроны выглядят явно более высокими. Та же история и с зарплатами. Притом, что средний доход в Словакии, по сравнению со средним доходом в целом по ЕС, достиг в 2010 году уже 68%, а в Чехии всего 66%, средняя зарплата у чехов в текущем году составит около 995 евро (в пересчете из кроны), а «усредненный» словак дотянет только до 805 евро. Как следствие, многие словаки едут в Чехию — там работают около 70000 словацких граждан. Вот только чехи их не всегда готовы принимать с распростертыми объятиями, хотя в последние годы дали практически равные права на работу.

Серьезных трений на этнической почве между чехами и словаками нет, межэтнических контактов стало меньше. Например, по сравнению с коммунистическим периодом, заметно меньше смешанных браков. Об этом в один голос говорят жители пограничных городков. Но это не навсегда, уверен Вацлав Буриан, издатель старого, известного еще в самиздате, чешского журнала «Листы». Он преподает в Оломоуцком университете и наблюдает, как в последние годы там растет количество студентов из Словакии, имеющих право бесплатно обучаться в соседней стране. «Словаков приезжает на учебу, конечно, меньше, чем при социализме приезжало их для прохождения военной службы, но все же достаточно для того, чтобы в ближайшее время и количество «чехо-словацких» семей заметно выросло».

В Чехии поныне расплачиваются кронами, а в Словакии с 2009-го — евро. В обеих республиках остаются люди, которые ностальгируют по общему прошлому, но о воссоединении никто сегодня даже не заговаривает. Оно происходит само по себе, естественным путем. За счет постепенного объединения двух маленьких, но все равно слишком дорогих для Чехии и Словакии армий, за счет создания совместных чешско-словацко-польско-венгерских посольств. Словацкие игроки переходят в чешские хоккейные клубы и наоборот. Наконец, возобновляется традиция строить «чехо-словацкую» семью, где отец обычно чех, а мать — словачка.

Национальный вопрос сегодня стоит достаточно остро, особенно в Словакии. Самыми проблемными словаки в один голос называют венгерское и цыганское (политкорректно называемое ромами) меньшинства. По данным переписи населения, в стране проживает до 90 000 цыган, что составляет около 2% всех жителей Словакии. Однако местная пресса утверждает, что их гораздо больше — до 400 000. Звучат даже диковатые для XXI века предложения — ввести для цыган «добровольную» стерилизацию и выплачивать им за это некое вознаграждение.

Что касается венгров, то, по переписи 2001 года, их численность в Словацкой Республике составила 520 528 человек, или 9,7% населения. Они имеют две свои партии, одна из которых даже сумела пройти в парламент по итогам выборов, состоявшихся в начале 2012 года.

Но сегодня в Будапеште во власти много сторонников «Великой Венгрии», а словаки никак не могут избавиться от комплекса бывшей «колонии», так что отношения как у двух стран, так и у словацкого большинства с венгерским меньшинством очень сложные. Прямой агрессии не заметно, но при звуках венгерской речи лица некоторых собеседников в Братиславе каменеют…