Огнепоклонники

СТАРИНЕ ЗДЕСЬ И МЕСТО

На пятачке старого военного стрельбища, расположенного в глубоком овраге, в эти дни собираются от 15 до 20 тысяч коллекционеров, продавцов оружия, любителей попалить в белый свет и просто зевак. Неудивительно, что подобное мероприятие проводится именно в Кентукки. В Америке, где оружие возведено на уровень культа, этот штат хранит репутацию самого «стреляющего». Не иметь дома солидного арсенала, пополняющегося в течение нескольких поколений, считается здесь дурным тоном, и даже кентуккийские собаки, как говорят, совершенно не боятся выстрелов…

Главная особенность Ноб Крик заключается в том, что здесь в чести исключительно армейское боевое железо. Федеральные законы США разрешают гражданам приобретать, хранить и использовать (при определенных обстоятельствах) такое оружие. Главное ограничение — год выпуска. Все, что сошло с конвейеров после 1986 года, строго запрещено. В список легального, так называемого оружия третьего класса, входит практически все, что стреляет: пистолеты, винтовки, пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия, огнеметы, вертушки со штатным вооружением и даже списанные реактивные истребители.

АРСЕНАЛ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Разумеется, имевшиеся складские запасы такого вооружения давно раскуплены. Цены на него постоянно лезут вверх, и для приобретения по-настоящему редких образцов покупатель должен иметь чековую книжку толщиной с телефонный справочник Нью-Йорка. К примеру, свежий станковый пулемет Browning M1917 с водяным охлаждением и ленточной подачей, поступивший на вооружение сразу после Первой мировой, обойдется в $15-20 тысяч в зависимости от кондиции. Устрашающий шестиствольный морской М61 Vulcan с системой Гатлинга от General Electric — в 40 и более. Рабочая лошадка Вьетнама — полностью укомплектованный вертолет UH-1 Huey в отличном состоянии — стоит 300. А если это одна из 7000 вертушек, воевавших и выживших во Вьетнаме, — еще дороже.

Но что делать, когда пострелять очень хочется, а ресторанное меню вы привыкли читать справа налево? Правильно — хорошенько заправить свою колымагу и рвануть на уикенд в Ноб Крик в гости к Кенни «Чэду» Самнеру. Кенни — нынешний хозяин стрельбища и главный организатор стрелкового безумия Machine Gun Shoot. Бизнес достался ему по наследству от отца. На стрелковом поле Самнера, где в 1960-х военные испытывали артиллерийские орудия, стреляет все что может. Любой легальный ствол, который привезут с собой участники, здесь обязательно оттянется по полной, обещает Кенни. Владельцы дорогущего смертоносного железа с радостью предоставят свои раритеты напрокат любому желающему. Суточный билет на стрельбище за $10, специальные наушники, защитные очки — и вперед!

Десять минут пальбы из старого доброго M60 GPMG обойдутся примерно в $15 плюс стоимость боекомплекта. Улетный Minigun с шестью стволами и электроприводом, съедающий тысячу патронов за десять секунд, встанет вдвое дороже. Популярность Minigun огромна, и инструкторы еле успевают выбрасывать ленты из набивочной машины, похожей на мясорубку. Покрутить ручную «заводягу» древнего Gatling 1877 года с бронзовым кожухом удастся за полтинник.

Если в кармане еще кое-что шуршит, можно позволить себе некоторые излишества. 195 баксов на бочку — и мечта пироманьяка, легкий пехотный огнемет M2A1-7, созданный в начале 1940-х, с полными баллонами огнесмеси — в вашем распоряжении. Дороговизна аттракциона объясняется тем, что за 45 лет тираж M2A1-7 составил всего 14000 единиц. Причем большая его часть была утрачена во время Второй мировой, в Корее и джунглях Вьетнама. Цены на аренду штурмовых винтовок из семейства М16, «калашей» и их модификаций на порядок ниже — такого оружия полно на рынке. Да и драйв, согласитесь, не тот.

ПО СТОПАМ «БУФФАЛО» БИЛЛА

Но не стоит думать, что Knob Creek Machine Gun Shoot — это хаотичная тусовка «чайников», одуревших от звона гильз. Любительские стрельбы по ржавым автомобилям, газовым баллонам и холодильникам с установленными на них пиропатронами и фейерверками проводятся на вспомогательном поле. А на основной позиции в течение двух дней идут соревнования профессионалов. Все огневые линии частные и выкуплены на годы вперед. Кроме хозяина, на рубеже может находиться пара его друзей. Имена тут не в ходу, в основном — клички. В списках стрелков можно встретить Черного Тома, Горного Стрелка, Серебряную Пулю и даже чудака по прозвищу Умри Первым. Этих избранных всего три сотни.

Стрельбы на меткость на шоу Knob Creek Machine Gun Shoot проходят в пяти категориях — пистолет, автоматическое оружие, штурмовая винтовка, старая армейская винтовка со скользящим затвором и дробовик. Кроме того, участники делятся внутри категорий по оснащению оружия — простая прицельная планка или оптика. Дистанции — от 45 до 115 м. Технические требования к стволам строжайшие. Пистолетчикам, например, запрещено использовать любые приспособления для облегчения стрельбы — ручные упоры, компенсаторы и т. д. Регламентируется даже положение кобуры: она должна находиться строго над задним карманом джинсов.

Каждый участник, кроме стрелков из дробовика, использует до пяти подходов на линию огня. Из дробовика разрешается пальнуть только одну серию картечью № 4, так как в этой категории собирается слишком много конкурсантов. Поражение пяти стальных мишеней строго регламентировано: стрелять можно только слева направо. На финальном этапе к целям добавляется бумажная круговая мишень. В зачет она идет лишь тогда, когда стрелок попадает в «семерку» или выше. Нарушение порядка стрельбы карается десятью секундами штрафа. Чтобы их «погасить», надо поразить дополнительную цель. Для победы требуется затратить минимум времени на максимум попаданий.

ЧЕРНО-РАДУЖНЫЙ АПОКАЛИПСИС

Несмотря на кажущуюся вольницу, безопасность на Knob Creek превыше всего. Наркотики и выпивка категорически запрещены. За каждым, кто держит в руках заряженный ствол, пристально наблюдают матерые инструкторы и охранники. Любое потенциально опасное для окружающих действие приводит к немедленной дисквалификации и удалению провинившегося из зоны шоу. Но подобное случается крайне редко — народ тут собирается в основном абсолютно адекватный и беззлобный. Кстати, среди посетителей всегда много детей, ведь любой мальчишка мечтает пострелять из настоящего боевого оружия!

В ночь с субботы на воскресенье Ноб Крик превращается в настоящий огненный шабаш. К наступлению сумерек помощники Самнера выкатывают в зону поражения «свежие» кузова, баллоны, бочки с бензином, огромные колеса, крупногабаритную бытовую технику и т. д., а пиротехники начиняют цели кучей эффектных сюрпризов. Магазины и ленты набиваются трассерами «один через три» и…

Передать происходящее словами невозможно! Одиночными в эту ночь стрелять не принято, а чепуха вроде автоматов и винтовок остается в смазке. Главные места на позиции занимают владельцы пулеметов, и чем страшнее машина, тем лучше. В особом почете крупный натовский калибр и автоматические гранатометы. К утру, когда над оврагом рассеивается пороховой туман, глазам открывается апокалиптический пейзаж в черных тонах. Черные дуршлаги автомобильных останков, жестянки разорванных в клочья бочек из-под горючего, черная земля. И чумазые физиономии усталых стрелков, на которых, как электросварка, вспыхивает счастливая улыбка.

В воскресенье программа Knob Creek Machine Gun Shoot завершается. Народ стайками бродит по торговым рядам, где продается все что угодно — от Hummvee до антикварных длинноствольных Lee Enfield. Многие новички предпочитают купить свой первый боевой ствол именно в Ноб Крик. Шансов попасться на «фантик» вместо оригинала здесь не так много. К тому же всегда можно попросить совета у бывалых морпехов, прошедших Вьетнам и Ирак. Их тут много: ностальгия по оружию — дело нешуточное.