Огнепоклонники

|18 августа 2016
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Дважды в год, в апреле и октябре, американское местечко Ноб Крик (штат Кунтукки) принимает фестиваль вольных стрелков – оглушительное трехдневное шоу с морем огня, пороховой гари и адреналина.
На пятачке старого военного стрельбища, расположенного в глубоком овраге, в эти дни собираются от 15 до 20 тысяч коллекционеров, продавцов оружия, любителей попалить в белый свет и просто зевак. Неудивительно, что подобное мероприятие проводится именно в Кентукки. В Америке, где оружие возведено на уровень культа, этот штат хранит репутацию самого «стреляющего». Не иметь дома солидного арсенала, пополняющегося в течение нескольких поколений, считается здесь дурным тоном, и даже кентуккийские собаки, как говорят, совершенно не боятся выстрелов…
Главная особенность Ноб Крик заключается в том, что здесь в чести исключительно армейское боевое железо. Федеральные законы США разрешают гражданам приобретать, хранить и использовать (при определенных обстоятельствах) такое оружие. Главное ограничение — год выпуска. Все, что сошло с конвейеров после 1986 года, строго запрещено. В список легального, так называемого оружия третьего класса, входит практически все, что стреляет: пистолеты, винтовки, пулеметы, гранатометы, минометы, артиллерийские орудия, огнеметы, вертушки со штатным вооружением и даже списанные реактивные истребители.
Разумеется, имевшиеся складские запасы такого вооружения давно раскуплены. Цены на него постоянно лезут вверх, и для приобретения по-настоящему редких образцов покупатель должен иметь чековую книжку толщиной с телефонный справочник Нью-Йорка. К примеру, свежий станковый пулемет Browning M1917 с водяным охлаждением и ленточной подачей, поступивший на вооружение сразу после Первой мировой, обойдется в $15-20 тысяч в зависимости от кондиции. Устрашающий шестиствольный морской М61 Vulcan с системой Гатлинга от General Electric — в 40 и более. Рабочая лошадка Вьетнама — полностью укомплектованный вертолет UH-1 Huey в отличном состоянии — стоит 300. А если это одна из 7000 вертушек, воевавших и выживших во Вьетнаме, — еще дороже.
Но что делать, когда пострелять очень хочется, а ресторанное меню вы привыкли читать справа налево? Правильно — хорошенько заправить свою колымагу и рвануть на уикенд в Ноб Крик в гости к Кенни «Чэду» Самнеру. Кенни — нынешний хозяин стрельбища и главный организатор стрелкового безумия Machine Gun Shoot. Бизнес достался ему по наследству от отца. На стрелковом поле Самнера, где в 1960-х военные испытывали артиллерийские орудия, стреляет все что может. Любой легальный ствол, который привезут с собой участники, здесь обязательно оттянется по полной, обещает Кенни. Владельцы дорогущего смертоносного железа с радостью предоставят свои раритеты напрокат любому желающему. Суточный билет на стрельбище за $10, специальные наушники, защитные очки — и вперед!
Десять минут пальбы из старого доброго M60 GPMG обойдутся примерно в $15 плюс стоимость боекомплекта. Улетный Minigun с шестью стволами и электроприводом, съедающий тысячу патронов за десять секунд, встанет вдвое дороже. Популярность Minigun огромна, и инструкторы еле успевают выбрасывать ленты из набивочной машины, похожей на мясорубку. Покрутить ручную «заводягу» древнего Gatling 1877 года с бронзовым кожухом удастся за полтинник.
Если в кармане еще кое-что шуршит, можно позволить себе некоторые излишества. 195 баксов на бочку — и мечта пироманьяка, легкий пехотный огнемет M2A1-7, созданный в начале 1940-х, с полными баллонами огнесмеси — в вашем распоряжении. Дороговизна аттракциона объясняется тем, что за 45 лет тираж M2A1-7 составил всего 14000 единиц. Причем большая его часть была утрачена во время Второй мировой, в Корее и джунглях Вьетнама. Цены на аренду штурмовых винтовок из семейства М16, «калашей» и их модификаций на порядок ниже — такого оружия полно на рынке. Да и драйв, согласитесь, не тот.
Но не стоит думать, что Knob Creek Machine Gun Shoot — это хаотичная тусовка «чайников», одуревших от звона гильз. Любительские стрельбы по ржавым автомобилям, газовым баллонам и холодильникам с установленными на них пиропатронами и фейерверками проводятся на вспомогательном поле. А на основной позиции в течение двух дней идут соревнования профессионалов. Все огневые линии частные и выкуплены на годы вперед. Кроме хозяина, на рубеже может находиться пара его друзей. Имена тут не в ходу, в основном — клички. В списках стрелков можно встретить Черного Тома, Горного Стрелка, Серебряную Пулю и даже чудака по прозвищу Умри Первым. Этих избранных всего три сотни.
Стрельбы на меткость на шоу Knob Creek Machine Gun Shoot проходят в пяти категориях — пистолет, автоматическое оружие, штурмовая винтовка, старая армейская винтовка со скользящим затвором и дробовик. Кроме того, участники делятся внутри категорий по оснащению оружия — простая прицельная планка или оптика. Дистанции — от 45 до 115 м. Технические требования к стволам строжайшие. Пистолетчикам, например, запрещено использовать любые приспособления для облегчения стрельбы — ручные упоры, компенсаторы и т. д. Регламентируется даже положение кобуры: она должна находиться строго над задним карманом джинсов.
Каждый участник, кроме стрелков из дробовика, использует до пяти подходов на линию огня. Из дробовика разрешается пальнуть только одну серию картечью № 4, так как в этой категории собирается слишком много конкурсантов. Поражение пяти стальных мишеней строго регламентировано: стрелять можно только слева направо. На финальном этапе к целям добавляется бумажная круговая мишень. В зачет она идет лишь тогда, когда стрелок попадает в «семерку» или выше. Нарушение порядка стрельбы карается десятью секундами штрафа. Чтобы их «погасить», надо поразить дополнительную цель. Для победы требуется затратить минимум времени на максимум попаданий.
Несмотря на кажущуюся вольницу, безопасность на Knob Creek превыше всего. Наркотики и выпивка категорически запрещены. За каждым, кто держит в руках заряженный ствол, пристально наблюдают матерые инструкторы и охранники. Любое потенциально опасное для окружающих действие приводит к немедленной дисквалификации и удалению провинившегося из зоны шоу. Но подобное случается крайне редко — народ тут собирается в основном абсолютно адекватный и беззлобный. Кстати, среди посетителей всегда много детей, ведь любой мальчишка мечтает пострелять из настоящего боевого оружия!
В ночь с субботы на воскресенье Ноб Крик превращается в настоящий огненный шабаш. К наступлению сумерек помощники Самнера выкатывают в зону поражения «свежие» кузова, баллоны, бочки с бензином, огромные колеса, крупногабаритную бытовую технику и т. д., а пиротехники начиняют цели кучей эффектных сюрпризов. Магазины и ленты набиваются трассерами «один через три» и…
Передать происходящее словами невозможно! Одиночными в эту ночь стрелять не принято, а чепуха вроде автоматов и винтовок остается в смазке. Главные места на позиции занимают владельцы пулеметов, и чем страшнее машина, тем лучше. В особом почете крупный натовский калибр и автоматические гранатометы. К утру, когда над оврагом рассеивается пороховой туман, глазам открывается апокалиптический пейзаж в черных тонах. Черные дуршлаги автомобильных останков, жестянки разорванных в клочья бочек из-под горючего, черная земля. И чумазые физиономии усталых стрелков, на которых, как электросварка, вспыхивает счастливая улыбка.
В воскресенье программа Knob Creek Machine Gun Shoot завершается. Народ стайками бродит по торговым рядам, где продается все что угодно — от Hummvee до антикварных длинноствольных Lee Enfield. Многие новички предпочитают купить свой первый боевой ствол именно в Ноб Крик. Шансов попасться на «фантик» вместо оригинала здесь не так много. К тому же всегда можно попросить совета у бывалых морпехов, прошедших Вьетнам и Ирак. Их тут много: ностальгия по оружию — дело нешуточное.
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Комментарии к статье «Огнепоклонники»
Дважды в год, в апреле и октябре, американское местечко Ноб Крик (штат Кунтукки) принимает фестиваль вольных стрелков – оглушительное трехдневное шоу с морем огня, пороховой гари и адреналина.