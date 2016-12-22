Угловые параметры

В нынешнем мире обеспечить себе нормальный жизненный угол – проблема не только для миллионов беженцев. Вашему вниманию – ряд фактов по данной теме.

ДУШЕГУБКА

Нет, это не про концлагерный газенваген. А про способность малых пространств впитать, как губка, множество людских жизней.

В июне 1898 года между тогдашней монархической династией Цинь и властями Великобритании был подписан документ, по которому последняя обретала право обосновать свои колонии в Гонконге — районе, включавшем остров Гонконг, полуостров Коулун и ряд прилегающих к нему территорий.

Единственное место, которое китайцы так и не отдали сам аванпост Коулун, обнесенный защитной стеной. Власти Китая хотели таким образом оставить себе маленькую территорию, откуда можно было осуществлять хоть какой-то контроль действий колонистов — чтоб те не очень-то распоясывались.

Впрочем, в самой конвенции про укрепленный пункт ничего не говорилось — этот момент не был оформлен официально. Согласившись с этим и потерпев для приличия до 1899 года, вероломные британцы собрались с силами и захватили Коулун.

Овчинка выделки не стоила — за каменными стенами они не обнаружили ничего интересного: территория внутри была плотно застроена низкими маленькими домиками, в которых обитало порядка семисот человек, самыми грозными из которых были разве что китайские чинуши.

Что же касается укрепления Коулун, то оно так и оставалось во власти Китая и когда он стал Республикой Китаем в 1911 году, и в 1949-м, когда он превратился в Китайскую Народную Республику.

Надо заметить, что «находился во власти» — это слишком сильно сказано. Вернее говорить о том, что Китай считал эту территорию своей, но в действительности ни крепость Коулун, ни ее жители не очень ему были нужны. Это становилось очевидным в самые критические моменты.

Скажем, во время Второй мировой войны японцы, оккупировавшие территорию, безнаказанно выселяли людей из крепости и даже разрушили древнюю стену, части которой использовали для строительства аэропорта поблизости.

По окончании войны и образовании Китайской Народной Республики город стали потихоньку заселять преступники, а также беженцы из основной части Китая.

В 1970-х город-крепость (в самом деле уже не крепость) стал настоящим раем для мафиозных группировок, наркоторговцев и наркоманов… Так как за Коулуном никто не присматривал, то подобные лица стекались туда тысячами. Хотя, разумеется, там были и вполне приличные граждане, жившие там издавна и вернувшиеся после ухода японцев.

Так или иначе, но численность населения стремительно росла, и к началу 80-х прошлого века достигла 30 тысяч. Жилищный вопрос решался просто: там строили все новые и новые многоэтажки, пристраивали новые этажи. Места было мало, но все-таки жителей становилось все больше и больше.

В 1984 году Британия согласилась признать город частью Гонконга. Ничего особенно страшного тут не было: по конвенции, англичане имели право обладания территорией лишь на 99 лет — оставалось потерпеть каких-то десять лет.

Но чтобы не держать при себе это жуткое логово, колонисты решили просто уничтожить этот город, а его жителей расселить. Англичане долго готовились к этому шагу и смогли сделать его лишь в 1993-м.

СДЕЛАЛИ СНОСКУ

К моменту уничтожения этого чудовищного места в городе жило уже 50 тысяч человек. В то время, когда Коулун был малозначимым аванпостом, его население было в тысячи раз меньше, и занимал он просто огромную территорию — величиной с целый стадион.

Но в 1990-х этот «стадион» стал тесноват. Как нетрудно подсчитать, при площади всего в 0,026 квадратных километра плотность населения достигала двух миллионов (!) человек на квадратный километр. Сравните со средней плотностью населения в Лондоне — примерно пять тысяч человек на квадратный километр — или в том же Гонконге, где она чуть превышает шесть тысяч…

Тем не менее, до последнего момента народа становилось все больше. В одном крошечном помещении порой жило сразу по несколько человек; там же иногда находилось еще какое-нибудь заведение. Заведения, правда, были не ахти какие: рядом с простыми магазинами и местами общепита ютились казино, бордели, опиумные бордели, нарколаборатории.

Как говорят, Коулун был почему-то особенно знаменит бесчисленными стоматологическими кабинетами, в которых, само собой, были антисанитарные условия и работали врачи безо всяких лицензий…

На месте разрушенного города-крепости разбили парк и восстановили некоторые исторические постройки, например, ямены — старинные дома давнишних китайских чиновников.

В таком обновленном виде это место снова вернулось под власть Китая в 1997 году, когда Великобритания отдала ему право управления Гонконгом.

И поныне там только парк, и нет ничего похожего на бандитский Коулун, нередко служивший колоритным местом для киносъемок впечатляющих сцен — например, в фильме «Криминальная история» (Crime Story). Однако сейчас, кроме режиссеров, об этом, пожалуй, мало кто жалеет.

ИЗОМНУ, КАК СВЕТ

20 сентября 2008 года состоялось торжественное открытие Центра экологически рациональных энергетических технологий (Centre for Sustainable Energy Technologies — CSET). Это научное и учебное учреждение является подразделением университета Ноттингема в Нинбо — то есть китайского кампуса британского вуза.

Здание CSET спроектировала итальянская компания Mario Cucinella Architects (MCA), наполнившая его современными решениями, позволяющими максимально полно задействовать природные возможности для терморегуляции и освещения. И, конечно, сооружение это само обеспечивает себя электричеством.

Здания с нулевым балансом энергии (Zero-energy building) постепенно завоевывают мир. Пока их еще очень мало, но деваться некуда: не хотите зависеть от надежности электросетей или скачков цен на нефть — обзаведитесь собственными источниками энергии. Коттеджи, павильоны и даже высотки обрастают ветряками и солнечными панелями. Помимо экологии, данные (не самые дешевые) технологии приятны тем, что позволяют заметно экономить на эксплуатации.

Наше внимание не раз привлекали дома-электростанции и целые «экогорода»: приземленно-реальные, спорные и совсем уж фантастические.

Каждый новый подобный проект оказывается интересным по-своему. Особенно если экологическая чистота и энергетическое самообеспечение новичка сочетается с нетривиальным внешним видом. Где какая стена у CSET? При беглом взгляде и не поймешь — такое нагромождение ломаных линий.

Создавая это причудливое строение, итальянцы черпали вдохновение в китайских фонариках и традиционных деревянных жалюзи и ширмах. Но этот «фонарик» — взгляд в будущее, а не в прошлое.

CSET общей площадью 1300 «квадратов» обеспечивается энергией за счёт фотоэлектрических батарей, раскинувшихся рядом, а также – ветряков.

В здании пять надземных и один подземный этаж. Все они соединяются между собой широкой шахтой, выходящей на крышу (но при этом прикрытой от дождя).

Этот элемент отвечает сразу за две особенности CSET – он позволяет отражённым лучам солнца проникать вглубь, сокращая потребность в электрическом освещении, а ещё – задаёт пути воздушных потоков.

В сочетании с геотермальной (как пишет MCA) энергией это позволяет обогревать внутренности сооружения зимой и охлаждать их летом с минимальными затратами «из розетки». Да и «розетка», как мы знаем, у CSET – своя собственная.

По утверждению итальянской фирмы, на своё охлаждение CSET тратит всего 7-8 киловатт-часов на квадратный метр в год, что приблизительно на два порядка меньше, нежели затраты обычного офисного здания на классическое кондиционирование в регионе, где большую часть года, мягко говоря, жарко.