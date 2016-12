Ее возвышения

ПРО ТЩАНИЕ СЛОВЕНКИ

В представлении средних американцев о том, какой должна быть первая леди, идеалом до сих пор считается Джеки Кеннеди — образчик гламура и толерантности к мужниному распутству. Но, в отличие от Джеки, познакомившейся с Джоном в его бытность конгрессменом, Мелания Трамп не думала становиться женой политика.

Севница — городок при железнодорожной станции, где Мелания Кнавс появилась на свет в 1970 году, - находится в часе езды от словенской столицы. По контрасту со скромным образом жизни большинства граждан СФРЮ, Кнавсы жили на широкую ногу. Мать Мелании, Амалия Ульчник занималась дизайном детской одежды на местной фабрике. Она познакомилась с Виктором Кнавсом в 1966-м, когда он еще работал шофером мэра соседнего Храстника. Семья была в полном порядке и проводила отпуска во Франции, Италии и Германии. Из заграничных поездок Амалия привозила западные модные журналы, которые Мелания с подружками зачитывали до дыр. «У них было всего больше, чем у других», вспоминает школьная подруга Мелании Мирьяна Еланчич, ныне директор школы, в которой они когда-то учились (в школе скоро откроют экспозицию, посвященную самой знаменитой выпускнице).

Еланчич вспоминает, как отец Мелании, Виктор, каждую субботу с любовью драил свой «мерседес», местную достопримечательность. Уйдя с должности шофера мэра Храстника, Виктор, член словенской компартии, устроился продавцом в автомобильную госкомпанию.

Все, кто помнит Меланию в ее молодые годы в Словении, взахлеб рассказывают, какой красоткой она была. «У нее особенная красота, не классический тип, - уверяет ее люблянский друг. - У нее были психоделические глаза, глаза зверя». В те дни Мелания не думала о карьере модели — она хотела стать дизайнером. Успешно сдав сложные экзамены на архитектурный факультет университета, девушка полностью сосредоточилась на учебе: не пила, не курила, не ходила по вечеринкам. Но к 1992 году, когда она заняла второе место на модельном конкурсе Slovenian Look of the Year, она переросла не только Любляну, но и всю свою только что обретшую независимость родину. После первого курса Мелания уехала в Милан. На том ее учеба и закончилась. Связь с домом постепенно прервалась.

В Милане и Париже у нее все получилось, а в 1996-м она приехала покорять Америку. В Нью-Йорке Мелания вела тихую жизнь, фанатично заботясь о своей физической форме: гуляла с утяжелителями на щиколотках, ела предписанные диетой семь фруктов в день, увлажняла кожу. Редко посещала вечеринки и никого не приводила домой. «На дискотеки она не ходила, максимум на ужин в Cipriani в десять, а потом в час ночи домой, - вспоминает ее тогдашняя соседка. - На свидания ходила только с богатыми европейцами, в основном плейбоями-итальянцами. Но после ужина всегда была дома задолго до меня».

Когда будущий супруг познакомился с Меланией — на вечеринке во время нью-йоркской Недели моды в 1998-м — Дональду Трампу стукнуло 52. Он был властен и дерзок, местная легенда. Мелании Кнаусс только 28, она была высокой скромной брюнеткой, а ее лицу еще только предстояло обзавестись упруго-пластилиновым прищуром, благодаря которому она вечно выглядит так, как будто вот-вот чихнет. «Я толком ничего не знала про Дональда Трампа, - рассказывает Мелания. - У меня была своя жизнь».

Годами ранее, работая моделью в Милане и Париже, Мелания германизировала свою словенскую фамилию — с Knavs на Knauss. В Европе ее дела шли отлично, но она не была супермоделью, поэтому и отправилась штурмовать новые карьерные горизонты в Штаты. В этом ей помогал Паоло Дзамполли — богатый итальянец с обширными, но неясными бизнес-интересами в Нью-Йорке. Он и перевез Меланию за океан, организовав ей контракт и бизнес-визу. Иногда, чтобы продвинуть своих моделей, он посылал их на светские мероприятия, куда приглашал фотографов, продюсеров и богатых плейбоев. В 1998-м Дзамполли пригласил Трампа, который пришел не один, но сразу же увлекся Меланией. Он даже демонстративно отправил свою компаньоншу в туалет, чтобы на пару минут остаться наедине с моделью, которая ему приглянулась. Но Мелания знала о репутации Трампа, которую он и подтвердил, придя на пати с одной девушкой и начав выпытывать у другой номер телефона.

Номер она не дала, но попросила оставить свой. Тот факт, что на нее положил глаз миллиардер, ее не сильно впечатлил: она оценивала ситуацию, как пробуют золотую монету — на зуб. «Если бы я дала ему свой номер, то стала бы просто очередной женщиной из тех, которым он звонит», - вспоминает Мелания. Ей стало интересно, оставит ли он ей свой рабочий телефон. «Мне хотелось понять его намерения. Про мужчину можно многое сказать, исходя из того, какой номер он вам дает. Мне он оставил все свои номера».

Быть может, Трамп увидел нечто достойное уважения в ее решимости вести свою игру. И действительно, позвонила она ему только через неделю. «Я не падка до знаменитостей, - объясняет женщина. - Между нами возникла химия, но его статус был ни при чем. Вероятно, он это оценил».

Спустя 7 лет этот мужчина захотел взять в жены свою словенскую возлюбленную, пригласить Билла и Хиллари Клинтон на роскошную свадебную церемонию и никого этим сильно не потревожить (разве что светских репортеров). «Тогда все было совсем по-другому», - объясняет Мелания Трамп, вспоминая давно ушедшие дни нормальности и здравомыслия, и ее знаменитый акцент звучит особенно мечтательно.

Тогда, в 2005-м, никому не казалось странным, что Дональд Трамп отмечает счастливое событие в компании бывшего президента и бывшей первой леди, на тот момент — сенатора от штата Нью-Йорк. «Когда они были гостями на нашей свадьбе, мы были простыми гражданами», - напоминает Мелания. Ну да, парочка простых граждан в жениховском флоридском дворце в 126 комнат. На нем был смокинг; на ней — платье Dior за $100 тысяч, над которым пальчики внимательных работниц трудились в течение 550 часов, приклепывая к нему 1500 кристаллов. Именно так и подобает выглядеть рядовым гражданам и гражданкам, простым людям, вступающим в матримониальный союз в присутствии мэра Джулиани, пока Билли Джоэл поет им серенаду, а гости запивают икру шампанским Cristal, осененные полутораметровым свадебным тортом.

В каком-то смысле это были действительно простые и понятные времена. Но времена меняются, и меняются быстро — во всяком случае, такова константа невероятной жизни Мелании Трамп. И теперь, когда ее муж не покладая рук трудится над тем, чтобы «снова сделать Америку великой», те самые Клинтоны, с которыми они когда-то лобызались на личной свадьбе, запросто могут оказаться смертельными врагами. Хотя для Мелании Трамп это не проблема. «Так уж случилось. Теперь это бизнес, ничего личного».

по материалам Дж. Йоффе