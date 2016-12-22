Мочь и гонное

|6 октября 2016
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О мировых рекордах скорости говорят постоянно. Но только о велосипедных рекордах, достигнутых человеческими силами на гонках во всю мочь, почти не слышно. Хотя человек давно сумел разогнаться на велосипеде, одолев показатель 300 км/ч.
Классическим и важнейшим рекордом считается максимальная скорость, показанная в результате самостоятельного разгона по ровной поверхности. Такие рекорды делятся, в свою очередь, на два направления — с сопровождением и без оного. Сопровождение — это специальный мотоцикл или автомобиль, который движется непосредственно перед велосипедом, набирая скорость одновременно с ним и «рассекая» воздушный поток. По сути, это классическая гоночная езда слипстримом — сопротивление воздуха для велосипедиста значительно снижается, и ему проще разгоняться.
Рекорд скорости на велосипеде, установленный без слипстрима на ровной поверхности, на данный момент принадлежит голландцу Себастьяну Боуэру и составляет 134,78 км/ч. То, на чем он установлен, трудно назвать велосипедом; скорее применим общий термин «транспортное средство на мускульной силе» (human powered vehicle, HPV). Машина VeloX3 была построена сборной студенческой командой Human Powered Team Делфтского технического университета и Амстердамского университета. По велосипедной классификации это заднеприводный лигерад с низкой посадкой (лигерад — велосипед, пилот которого лежит на спине). Обтекаемый углепластиковый корпус не имеет окон (два крошечных боковых для освещения не в счет), но в носовой части есть видеокамера, и вся необходимая информация для гонщика выводится на экран.
Аэродинамическую форму рассчитывали исходя из компромисса: с одной стороны, именно такая конфигурация позволяет максимально снизить воздушное сопротивление и верно направить обтекающий поток. С другой — она позволяет разместить пилота таким образом, что он чувствует себя более или менее комфортно.
В сентябре 2013 года команда прибыла на World Human Powered Speed Challenge, ежегодные скоростные заезды для экипажей на мускульной тяге, и начала готовиться к рекордному старту. В первые дни ребят преследовали неудачи — в частности, легкая обшивка деформировалась под нагрузкой, аэродинамика велосипеда изменялась, а скорость снижалась.
Поэтому в течение первых пяти дней канадец Сэм Уиттингхэм, обладатель предыдущего рекорда, установленного в 2009 году, был спокоен. Но Human Powered Team трудились днем и ночью — и в последний день соревнований, 19 сентября, добились успеха: Себастьян Боуэр разогнался на 200-метровом участке до скорости 134,78 км/ч, побив рекорд Уиттингхэма на 0,6 км/ч. Столь высокая плотность результатов говорит о том, что человеческий предел в классе практически достигнут и вряд ли будет улучшен кардинальным образом.
Старт при таких заездах происходит с ходу — в то время как пилот забирается в свой болид, команда удерживает велосипед в вертикальном положении, затем разгоняет его, пока пилот не перехватывает управление. Более того, после старта Боуэр проехал по прямой для набора скорости целых 8 км! Такая методика дает ответ на вопрос, почему рекорд нельзя поставить где угодно — перекрыть на неделю 10-километровый участок идеально ровной, без единого поворота и уклона дороги может позволить себе не любое государство. Да и не везде такие есть. Но рекорд, установленный на стримлайнере, — это лишь одно из скоростных достижений для велосипедистов.
Вторая ветвь скоростных велозаездов — гонка за лидером, то есть движение слипстримом. Это существенно влияет на аэродинамику и не требует наличия кузова, как в обычном стримлайнере типа VeloX3. В далеком уже 1995 году голландский велогонщик Фред Ромпельберг, двигаясь вслед за обтекаемым лидером в Бонневилльской пустыне, показал сумасшедший результат — 268,831 км/ч! Причем на момент установления рекорда Ромпельбергу стукнуло уже 49 лет.
Рекорды «вслед за пейс-каром» действительно ставятся значительно реже, чем обычные. Поскольку аэродинамика играет здесь незначительную роль, основная нагрузка ложится на плечи пилота, его выносливость и мускульную силу. Если рекорд в стримлайнере может установить, в принципе, средний велогонщик, то разогнаться до 260 км/ч и удержать велосипед на такой скорости способен только действительно выдающийся пилот. Тот же Ромпельберг превзошел достижение, установленное в Бонневилле в 1985 году, то есть десять лет для данного рекорда — срок обычный. А вот двадцать — уже серьезный…
Технически велосипед для подобного заезда почти не отличается от серийного. Машина Ромпельберга, построенная калифорнийской компанией Dave Tesch, стоила $12000 (дешевле, чем средний велосипед для гонки типа Tour de France). Велосипед имел две скорости и маленькие, 18-дюймовые колеса. Масса велосипеда была даже больше обычной — 19 кг. Что же позволяет поставить такой сумасшедший рекорд при средних технологиях, используемых в самом байке? Конечно, пейс-кар, т. е. лидер.
Важнейшей частью пейс-кара был прицеп в виде обтекаемого «домика», рассчитанного точно по высоте велосипедиста. Лидер разгонялся, а велосипедист двигался внутри оболочки, таким образом, вообще не испытывая сопротивления воздуха. Это можно сравнить с движением внутри лифта, только горизонтального.
Заезды за пейс-каром, надо сказать, проводятся достаточно давно — первый официально зарегистрированный рекорд такого типа в 1928 году установил бельгиец Леон Вандерштифт. Но вплоть до середины 1950-х в качестве машины сопровождения использовались мотоциклы. Потом заезды перебрались с дорог общего пользования в Бонневилль — и скорости выросли до невероятных высот. Сложно сказать, будет ли побит рекорд Ромпельберга в ближайшее время: все-таки это очень страшно и опасно — двигаться без страховки на велосипеде со скоростью более 250 км/ч. Одна ошибка — и уже ничто тебя не спасет.
Но есть и еще более интересный класс рекордов. Они тоже устанавливаются на горизонтальной поверхности и тоже с использованием сугубо мускульной силы. Только при этом нет вообще никакого сопротивления воздуха, а дорога под колесами — идеально ровная, лишенная всяческого рельефа. Как же такое возможно?
Это рекорды, установленные на роллерном велотренажере, и это абсолютный показатель человеческой силы и выносливости, полностью исключающий сторонние факторы. Велосипедисту не нужно даже толкать вперед собственную массу и массу болида — он только вращает колеса. Рекорд принадлежит британскому велосипедисту Брюсу Берсфорду и составляет 334,6 км/ч; установлен в 1996 году.
Берсфорд был велосипедистом-любителем, который однажды решил поставить мировой рекорд. В течение четырех лет он с помощью известной гоночной компании Lola конструировал свой байк Ultimate — в итоге получилась машина массой ровно 5 кг, лишенная всего лишнего, помимо рамы, привода и колес. Шины были заполнены не воздухом, а гелием; для минимизации трения в велосипеде использовалось множество керамических элементов. Соотношение ведущей и ведомой шестерен было диковинным — ведущая имела диаметр 60 см, а ведомая — около 1 см.
Сам «заезд» происходил в одном из закрытых помещений автодрома Бруклендс. Для того, чтобы гонщик преждевременно не устал (набор такой скорости занимает немало времени), до 160 км/ч педали разгонял не он, а механический прибор — такая техника используется в ряде скоростных заездов и в реальных условиях, — затем управление принял Брюс и продолжил разгон самостоятельно.
Бесспорно, в реальных условиях такая скорость недостижима, поэтому для рекордов на роллерных станках существует отдельный зачет. Тем не менее, с технической точки зрения это довольно интересное направление. Рекорд британца не побит до сих пор, и претендентов на это достижение нет, хотя сам Берсфорд об этом уже не узнает — в 2000 году он разбился насмерть во время тренировки, врезавшись на дорожном велосипеде в проезжавший грузовик.
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Комментарии к статье «Мочь и гонное»
О мировых рекордах скорости говорят постоянно. Но только о велосипедных рекордах, достигнутых человеческими силами на гонках во всю мочь, почти не слышно. Хотя человек давно сумел разогнаться на велосипеде, одолев показатель 300 км/ч.