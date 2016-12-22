Нечленораздельное

ПРИЗРАЧНО ВСЕ

Фредерик Генри Ройс родился 27 марта 1863 года в семье мельника, работавшего на арендованной мельнице. Пятый ребенок, он жаждал учиться, с детства мечтая стать конструктором. Чтобы помочь семье, учебу пришлось бросить. Проработав не один год разносчиком газет и телеграмм, в 1878 году Генри устроился в железнодорожные мастерские в Питерборо. Там юноша освоил азы инженерного дела, научился работать на токарном станке и обращаться со слесарным инструментом.

Следующей остановкой Генри стал Лидс. Здесь, в машиностроительной столице Британии, юноша работал по 60 часов в неделю на станкостроительной фирме. Времени не хватало, но настойчивый юноша любую свободную минуту посвящал учебе, прежде всего изучению электротехники. Однажды Генри попалось сообщение, что власти Лондона планируют перевести городское освещение на электричество. Юноша понял, что это его шанс. Он перебрался в столицу — и не прогадал. Благодаря его знаниям, девятнадцатилетнего парня, самоучку, с распростертыми объятьями приняли в одну из ведущих электротехнических компаний того времени. А уже спустя три года Ройс решился отправиться в самостоятельное плавание — основал компанию «F. H. Royce».

Совершенно иным был жизненный путь второго «отца-основателя». Чарльз Стюарт Роллс родился в 1877 году в Лондоне, в семье богатого домовладельца Джона Роллса, барона Ллангаттока. Ему, в отличие от Генри Ройса, не нужно было пробивать себе дорогу по жизни, к услугам Чарльза были лучшие учебные заведения Британии. Он учился в Итоне, получил инженерное образование в Кембридже. Свой первый автомобиль — «Пежо Фаэтон» — Чарльз купил еще в 1896 году, став третьим автомобилистом в Уэльсе и первым в Кембридже. В 1903 году Чарльз Роллс основал компанию «Роллс и Ко», занимавшуюся продажей французских автомобилей.

Многие считают, что 1 мая 1904 года, день первой встречи Чарльза Роллса и Генри Ройса, и является датой рождения легендарной марки. Это не совсем так. В 1904-м было заключено соглашение о своего рода кооперации — «Royce Ltd» производит, а «C.S. Rolls and Co» реализует автомобили.

15 марта 1906 года произошло окончательное слияние фирм «C.S. Rolls and Co» и «Royce Ltd» (именно этот день и считается официальной датой образования фирмы).

Члены Королевского автоклуба и журналисты (а именно они были главными испытателями дебютной модели) заждались появления 40/50НР, поэтому-то и устроили истязания. Машине с серебристым кузовом фирмы «Баркер» (ее заводской номер был АХ201) предстояло 27 раз проехать от Лондона до Глазго и обратно, то есть преодолеть 15 тысяч миль (24 тысячи километров). А ведь дороги в то время были далеко не идеальными, да и система придорожного сервиса находилась в зачаточном состоянии. Так что тем, кто отправился в путь на новой машине, приходилось рассчитывать только на ее надежность.

И она не подвела. Испытания продолжались 48 суток и завершились полной победой 40/50НР над далеко не совершенными англо-шотландскими дорогами начала ХХ века. Отметили единственную поломку — потекший топливный краник, и скрупулезно зафиксировали стоимость ремонта: 2 фунта 2 шиллинга 7 пенсов. Кстати, легендарный автомобиль под номером АХ201 жив по сей день. В 1989 он был полностью отреставрирован. Сейчас он принадлежит компании «Бентли», а его страховая цена составляет 35 миллионов долларов.

С легкой руки журналистов, восхищенных практически бесшумной работой двигателя и скоростью, достигавшей 120 км/ч, машина получила название «Silver Ghost» — «Серебряный призрак».

Сэр Чарльз Роллс был из тех людей, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Помимо автомобилей, он серьезно увлекся воздухоплаванием. Еще в 1898 году он в первый раз поднялся на воздушном шаре, всего совершил на них более 170 полетов. В 1903 году Роллс стал одним из соучредителей Королевского авиаклуба, а весной 1910 года вторым в Великобритании пилотом, получившим лицензию на управление аэропланом. 2 июля 1910-го он оказался первым британцем и третьим в мире (после французов Луи Блерио и Жака Лессепса) человеком, перелетевшим Ла-Манш туда и обратно без посадки на континенте. А спустя 10 дней, на авиашоу в Борнмуте, самолет Роллса развалился в воздухе. И хотя это произошло на высоте всего 7 метров, Чарльз Роллс погиб, став первым англичанином — жертвой авиакатастрофы. Именно тогда одна из букв в эмблеме фирмы стала черной…

РАННЯЯ ПТАШКА

История символа «Роллс-Ройса», знаменитой «Летящей леди», связана с еще одним энтузиастом автомобилизма на берегах Туманного Альбиона — членом Палаты лордов Джоном Уолтером Монтегю, 2-м бароном Белью. Два аристократа — Монтегю и Роллс — познакомились на почве автомобилизма еще в конце XIX века, именно они защищали честь британского флага в гонке Париж — Остенде, первом автомобильном состязании на континенте. Монтегю не просто забавлялся автомобилями, он боролся за право на жизнь изобретения, у которого поначалу было немало противников. Среди его проектов, рассмотренных в парламенте, был билль о регистрации моторных экипажей, после принятия которого автомобили стали обзаводиться номерными знаками.

Помимо законотворчества, 2-й барон Белью занимался и издательским делом, в частности, основал один из первых в Британии (да и в мире) автомобильных журналов «Car Illustrated». На автомобиле Монтегю катал короля Эдуарда VII и первым въехал во двор Английского парламента.

В те годы фирменные знаки на автомобилях были редкостью, мало того, Генри Ройс был их ярым противником. Но лорду Монтегю со временем удалось переубедить основателя фирмы. В 1911 году он поручил главному художнику «Car Illustrated» Чарльзу Сайксу разработать эскиз носовой фигурки. Сайкс блестяще выполнил заказ, создав скульптуру под названием «Spirit of Ecstasy» («Дух экстаза»).

«Летящая леди», как еще называли скульптурку, заняла место на радиаторе автомобиля барона. И только в 1921 году она была официально признана стандартным оборудованием любого «Роллс-Ройса».

Моделью «Летящей леди» послужила мисс Элеонора Веласко Торнтон — личная секретарша, а затем и любовница лорда Монтегю. К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано. В декабре 1915 года Джон Монтегю и Элеонора Торнтон возвращались домой из Индии (в те годы барон входил в состав правительства Индии) на пассажирском корабле «Персия». На беду, недалеко от острова Крит «Персию» засек перископ немецкой подводной лодки U-38. У пробитой сразу несколькими торпедами, не было ни единого шанса — судно затонуло за пять минут. Взрыв котлов спас жизнь Джона Монтегю. Взрывной волной его швырнуло в воду к одной из шлюпок. Четыре дня шлюпку носило в море, пока ее не подобрал проходивший мимо корейский транспорт. Когда чудом выживший лорд Монтегю прибыл в Лондон, его уже не ждали, все центральные газеты успели напечатать его некролог. А леди Торнтон больше никто и никогда не видел…

ЛЕТНОЕ ПОПРИЩЕ

В 1915 году «Роллс-Ройс» сумел получить контракт министерства обороны Великобритании на производство 200-сильного авиадвигателя. В декабре 1915-го первый самолет (это был бомбардировщик «Хендли Пейдж тайп О») с двигателями «Роллс-Ройс» поднялся в воздух.

Вершина гаммы авиадвигателей «Роллс-Ройса» тех лет — «Кондор», развивавший мощность 675 лошадиных сил. Вообще же к концу войны на половине самолетов антигерманской коалиции стояли двигатели, разработанные Генри Ройсом и его сотрудниками. Не стали в «Роллс-Ройсе» отказываться от авиационной программы и после завершения войны. Средство «переждать трудные времена» превратилось в очень перспективное направление деятельности компании — в 1928 году прибыль от продажи авиадвигателей впервые превысила доходы от продажи автомобилей.

Интересно, что у авиационных двигателей было еще одно, весьма необычное, применение. Их устанавливали на автомобили, задачей которых было покорение рекордов скорости. Сам «Роллс-Ройс» в гонках никогда не участвовал: для солидной фирмы, выпускающей автомобили представительского класса, это был моветон.

Одним из главных действующих лиц этой гонки был английский гонщик Малькольм Кэмпбелл. В 1930-х Кэмпбелл, как истинный англичанин, не признающий континентальную систему измерений, поставил себе цель — превысить рубеж 300 миль в час.

Рубеж в 300 миль в час пал с третьей попытки. Это произошло 3 сентября 1935 года на трассе озера Бонневиль. В первом заезде Малькольм Кэмпбелл не смог показать больше 300 миль в час. Оставалась надежда на второй заезд, в обратную сторону. «Синяя птица» разогналась так, что едва успела остановиться в 100 метрах от берега озера. Судьи-секундометристы некоторое время совещались и, наконец, выдали результат — 484 км/ч, или же 301 милю в час. Этот разгон был обеспечен 12-цилиндровым двигателем «Роллс-Ройс» мощностью 2500 л. с. - воистину паровозной...

по материалам А. Хорошевского