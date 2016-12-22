Банки и вклады

Консервы… Их оригинальная идея приписывается Наполеону Бонапарту. И хоть в изготовлении оных задействована стерилизация — так это ведь научное открытие Луи Пастера, а не кастрирование. И кто при вскрытии консервной банки неловко пальчики обрежет, так тут же их и оближет.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

Технологии консервирования в том или ином виде существуют с незапамятных времен. С глубокой древности известны способы длительного хранения продуктов питания: сушение, замораживание, засаливание, копчение и т.д. У разных народов были свои рецепты обработки продуктов питания для длительного хранения - индейцы сушили и коптили мясо, эскимосы вялили и морозили рыбу. А в Древнем Египте бальзамирование использовалось не только для сохранения тел умерших фараонов, но и для сохранения тушек птицы - в 1922 году при исследовании гробницы Тутанхамона, ученые обнаружили жареных уток, закупоренных в глиняные сосуды, которым было ни много ни мало 3000 лет. Предполагается, что эта дичь даже спустя такое количество лет осталась «условно съедобной».

ЗАКОН АППЕРА

У будущих консервов был один секрет, раскрыть который смог только французский повар Николя Франсуа Аппер. Ему не пришлось ничего изобретать — помогла наблюдательность и умение делать правильные выводы.

Аппер догадался, что продукт не испортится, если соблюсти два условия: полная герметизация тары и длительное кипячение. Аппер заполнил стеклянные банки супами, овощами и тушеным мясом, закупорил, снова долго кипятил в воде и оставил храниться. Спустя время все продукты оказались съедобными.

В 1809 году Аппер представил французскому военному командованию консервированную продукцию, изготовленную 8 месяцев ранее. Результат дегустации оказался положительным: Наполеон Бонапарт лично вручил смекалистому французу вознаграждение в 12 тысяч франков, присвоил титул «Благодетель человечества» и выразил благодарность. Аппер тут же воспользовался столь успешно сложившимися обстоятельствами и открыл свое дело по производству консервов — маленькую фабрику и магазин.

Впоследствии он стал основателем консервного гиганта «Аппер и сыновья». В честь Николя Аппера назвали 65 улиц во Франции и одну - в Канаде.

КОНСЕРВАТОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Открытие Аппера получило широкое распространение, и вскоре британский торговец Питер Дюран доработал идею и предложил заменить стеклянные банки на железные. В 1810 году правительство британского короля Георга III одобрило это предложение и выдало торговцу патент.

Уже через два года, в Лондоне, двумя инженерами Джоном Холлом и Брайаном Донкиным, была открыта первая в мире фабрика консервных банок.

Для открытия таких банок из жести того времени требовалась немалая сила и инструменты, в частности зубило.

В 1846 году Генри Эванс изобрел приспособление для производства банки за один операционный заход, что позволило увеличить производство с 6 до 60 банок в час. В 1847 году американец Алек Тейлор запатентовал штамповочную машину для изготовления банок. В 1858 году Эзра Уорнер (штат Коннектикут, США) запатентовал первую «открывашку», которая имела 2 лезвия — одно удерживало нож на краю банки, а второе прорезало крышку. Первое время это изобретение не получило массового распространения, и консервы открывали покупателям прямо в магазине. Позже стали продавать консервный нож в комплекте с банкой, что имело у населения большой успех.

Первые консервные банки были громоздкие, тяжелые, с толстыми стенками и инструкцией, советовавшей использовать для их открывания молоток и зубило (стамеску). Кроме того, выяснилась одна очень неприятная деталь: так как содержимое закладывали в банку через отверстие в крышке, которое потом запаивали, то, если по недосмотру рабочих внутрь банки попадал свинцовый припой — консервы становились смертельно ядовитыми.

В мирное время всплеск интереса к консервной промышленности со стороны рядовых покупателей вызвал американец Гейл Борден, запатентовавший в 1856 году способ получения сгущенного молока — казалось бы, столь необязательного для нормальной жизни. Борден основал консервную фабрику в Коннектикуте и продавал продукцию в Нью-Йорк. В 1885 году в Америке впервые изготовили консервированное молоко. В те годы в Нью-Йорке молоко продавали в открытых ведрах (бутылки с крышками появились только в 1886 году) и открыто называли «молоком-убийцей» - в антисанитарных условиях грязное молоко было причиной высокой детской смертности. Кроме того, оно практически не содержало жиров, а чтобы скрыть непривлекательный синюшный цвет, в него добавляли красители. Гейл Борден одним из первых производителей доказал, что упакованные и маркированные продукты надежнее и чище.

В 1856 году для нужд армии Юстусом Либихом были изобретены бульонные кубики, но популярными они стали почти на тридцать лет позже благодаря Юлиусу Магги. Либиховский экстракт имел слишком неприятный запах, а кубики «Магги» пахли вкусно и стоили дешевле. Для привлечения внимания покупателей к бульонным кубикам была проведена грандиозная рекламная кампания с бесплатной раздачей на улицах.

ОТЕЧЕСТВО СЛАВЛЮ, КОТОРОЕ ЕСТ

Русский ученый, академик Михайло Васильевич Ломоносов, еще в 1763 году при подготовке экспедиции для проверки северного морского пути из России в Китай и Индию изготовил концентрат сухого супа со специями. Ломоносовский суповой концентрат достиг края Российской империи, прошел Берингов пролив и достиг берегов Камчатки, но на этом все благополучно и закончилось.

В 1812 году стеклянные банки с консервами вместе с французской армией пропали в Россию. Но так уж сложилось, что и к армии Наполеона, и к его консервам русские отнеслись без почтения — трофейные консервы называли «басурманской едой», «лягушатиной» и безжалостно выбрасывали. Говорят, положение дел не исправило даже то, что Кутузов попробовал консервированную тушенку из баранины и очень лестно о ней отозвался. При этом стоит учесть, что Россия могла бы стать передовиком консервной промышленности. Так, Василий Назарович Каразин, основатель Харьковского университета, исследовал различные способы улучшения бытовых условий сограждан. Среди его многочисленных идей, удачных и не очень, были суповые концентраты в пакетиках и известные коптильные жидкости типа «жидкий дым». В 1815 году проект Каразина по производству консервов был направлен на рассмотрение графу Аракчееву, который и зарубил идею на корню. С тех пор консервная промышленность в России развивалась гораздо медленнее, чем в остальном мире.

В России первый консервный завод появился лишь в 1870 г., а через семь лет, к началу Русско-турецкой войны, их было уже девять. Для нужд армии в Петербурге выпускали консервы пяти видов: жареную говядину, рагу, кашу, мясо с горохом и гороховую похлебку. Основным заказчиком консервных заводов была армия. После победы Советской власти попали к нам и кубики «Магги» - как самый дешевый способ накормить голодающую страну. Ученые доказывали населению, что питание костным бульоном не несет никакой опасности. Постепенно жизнь налаживалась, и кубики сначала уступили место сухим брикетам — супам быстрого приготовления, а потом и готовым супам — в постоянном стремлении к совершенству. Тем временем потребление и производство консервов в Европе и Америке набирало обороты.

ЗЛАБАЙМО, ХЛОПЦІ, “ТВІСТ”

Современные технологии производства и укупорки готовых супов не оставляют бульонным кубикам никаких шансов на победу.

Современная стеклянная тара для консервирования изготавливается путем совместного отжига (нагревания до температуры размягчения стекла с последующим охлаждением) с прессованием двух половин, отформованных машиной. Отожженная стеклянная тара имеет привлекательный вид, весьма стойка к ударам и пригодна для механизированной погрузки-выгрузки. На сегодняшний день одной из наиболее перспективных технологий укупорки консервированной продукции в стеклянную банку является использование металлической штампованной крышки «твист-офф» (twist-off) с упорами для завинчивания. При помощи специальной резьбы прокладка, находящаяся на внутренней поверхности крышки, плотно садится на горлышко банки, мешая попаданию внутрь воздуха и контролируя вытекание из нее жидкости, что позволяет долгое время сохранять консервированную продукцию в свежем виде.

Все материалы для производства «твист-офф» крышек проходят строжайший контроль, имеют гигиенические сертификаты и абсолютно безвредны для здоровья человека. При открытии консервов с винтовой крышкой «твист-офф» не требуется использование вспомогательных средств или применение физических усилий. Гладкая поверхность крышки предоставляет широкие возможности для размещения информации о продукции и фирме-производителе.

С ХХ века началось наступление картонов и пластмасс, но до сих пор металл придает упаковке особый шарм, служа признаком хорошего вкуса. Это экологичный и сравнительно дорогой материал, но для покупателя металлическая упаковка на подсознательном уровне является гарантией надежности и качества заключенного в ней товара. А с полимерами и бумагой в современной упаковке металл не только конкурирует, но и прекрасно взаимодействует.

...Как видим, обычные консервы имеют необычную судьбу, яркую историю и, похоже, долгое грядущее. Ибо для людей всегда будут значимы армейское правило «война войной, а обед по расписанию» и старшинское наблюдение из «Калины красной»: «Как жрать, так губа винтом».