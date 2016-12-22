Не дышать!

80 лет назад в Германии был освоен метод синтеза отравляющих веществ нервно-паралитического действия — гораздо более токсичных, чем ОВ Первой мировой войны.

ВОЕННЫЙ-ДУШКА…

...Как ты хорош! Проходишь мимо — бросает в дрожь.

Михаил Николаевич Тухачевский имел аристократическую внешность типичного офицера царской армии, неотразимо пленявшую сердца мечтательных гимназисток. Но не только этим прославился будущий крупный военачальник СССР…

В стране социализма всегда не сидели сложа руки.

Конфискация сельскохозяйственной продукции вызвала большое народное недовольство. В августе 1920 года вспыхнуло массовое восстание крестьян Тамбовской губернии. Командующим войсками Тамбовской губернии назначается будущий маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, который просит и получает полномочия комиссии ВЦИК на применение химического оружия. Он отдает приказ травить народ собственной страны ОВ, но красиво именует это «выкуриванием».

Выписка из приказа №0116:

«Для немедленной очистки лесов — ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами, только рассчитывать, чтобы облако удушливого газа распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов...»

При этом проявляется и своеобразный гуманизм. Так, 18 июня начальник штаба Тухачевского Какурин рассылает циркулярную телеграмму, в которой сказано: «При всех операциях с применением удушливого газа принимать исчерпывающие мероприятия к спасению находящегося в сфере действия скота». Вскоре в Тамбов поступает 2 тыс. снарядов с отравляющей начинкой. Первый артиллерийский обстрел химическими снарядами состоялся 13 июля 1921 года. Выпущено 47 снарядов. З августа продолжаются химические артобстрелы. В тот день было выпущено 59 снарядов с отравляющими веществами.

В архиве о боевых действиях на Тамбовщине почти не сохранилось документов. Ни полного собрания приказов, ни итоговых сведений о потерях населения, ни отчетов о применении ОВ. Все это куда-то испарилось, и судить о прошлом можно лишь по тем немногим документам, которые оказались неуничтоженными. Но и они говорят о многом.

АХ, ТУМАНЫ МОИ

В главной научно-исследовательской лаборатории концерна «И.Г. Фарбениндустри» в Леверкузене в 1936 г. был синтезирован табун, который с мая 1943 г. начал производиться в промышленном масштабе. В 1939 г. получен более токсичный по сравнению с табуном зарин, а в конце 1944 г. — зоман. Эти вещества ознаменовали собой появление у армии нацистской Германии нового класса смертельных ОВ нервно-паралитического действия, во много раз превосходящих по своей токсичности отравляющие вещества времен Первой мировой войны. В 1940 году в городе Обербайерне (Бавария) был пущен крупный завод, принадлежавший IG Farben, по производству иприта и ипритных соединений, мощностью 40 тысяч тонн. Всего в предвоенные и первые военные годы в Германии было построено около 20 новых технологических установок по производству ОВ, годовая мощность которых превышала 100 тыс. тонн.

В 1930-е годы Советский Союз развернул широкую промышленную базу по производству боевых ОВ (БОВ), не уступающую по своим возможностям военно-химической промышленности стран Запада. Выдающийся вклад в это внес бывший левый эсер и дипломированный химик Яков Фишман, назначенный в 1925 году начальником военно-химического управления РККА (пикантным моментом в биографии Фишмана является то, что именно он изготовил бомбу, с помощью которой 6 июля 1918 года был убит левыми эсерами германский посол в Москве граф Мирбах).

К началу Второй мировой войны производственные мощности советских заводов составляли десятки тысяч тонн в год по различным видам ОВ. Разнообразными были и средства применения.

Во время Великой Отечественной войны накопленный арсенал БОВ и химических боеприпасов, к счастью, остался нетронутым, хотя в 1941-1945 годах промышленность СССР продолжала их производство. Но это вовсе не означает, что советское химическое оружие оказалось мертвым грузом, который всего лишь на всякий случай приходилось возить за фронтовыми частями. Этот «всякий случай» не произошел именно потому, что немцы прекрасно понимали: в случае применения ими своей боевой отравы русские ответят тем же, в не меньших масштабах и не считаясь с возможными потерями собственного населения на оккупированных территориях.

Отдельные работы по получению табуна, зарина, зомана проводились в США и Великобритании, но рывок в их производстве мог произойти не ранее 1945 года. За годы Второй мировой войны в США было произведено 135 тыс. тонн ОВ, на иприт приходилась половина всего объема. Первоначально иприт предполагалось использовать против вражеских десантов на морском побережье. В период наметившегося перелома в ходе войны в пользу союзников создались серьезные опасения, что Германия решится на применение химического оружия. Это явилось основанием для решения американского командования о поставке боеприпасов с ипритом в распоряжение войск на Европейском континенте.

Транспортирование морем не обошлось без происшествий. Так, 2 декабря 1943 г. немецкая авиация подвергла бомбардировке суда, находившиеся в итальянском порту Бари в Адриатическом море. Среди них оказался и американский транспорт «Джон Харвей» с грузом химических бомб, снаряженных ипритом. После повреждения транспорта часть ОВ смешалась с разлившимся маслом, и иприт распространился по поверхности гавани. Моряки из состава команды транспорта и с других загоревшихся судов пытались вплавь добраться до берега. При этом никто из них не знал, что подвергнется действию ОВ, хотя многие впоследствии вспоминали, что чувствовали запах горчицы или чеснока. О заражении стало известно лишь спустя 14 ч, когда узнали о характере груза на американском транспорте, а у спасшихся моряков появились характерные признаки отравления ипритом. В общей сложности 83 человека погибли и 534 получили серьезные поражения. Это едва ли не единственный случай массовой атаки людей отравляющим веществом во Второй мировой войне.

ПРОЛЕТЯТ САМОЛЕТЫ - …

...Капут мальчишам.

После Второй мировой войны ОВ применялись в целом ряде локальных конфликтов. Известны факты применения химического оружия армией США против КНДР (1951-1952 гг.) и Вьетнама (60-е годы). С 1945 по 1980 годы на Западе использовались только 2 вида химического оружия: лакриматоры (CS — слезоточивый газ) и дефолианты (от латинского folio — лист) — химические вещества из группы гербицидов.

Одного только CS было применено 6.800 тонн. Дефолианты относятся к классу фитотоксикантов — химических веществ, вызывающих опадение листвы с растений и применяющихся для демаскировки объектов противника. В лабораториях США целенаправленная разработка средств уничтожения растительности была начата еще в годы Второй мировой войны. Достигнутый уже к концу войны уровень разработки гербицидов, по мнению специалистов США, мог позволить их практическое применение. Однако исследования для военных целей продолжались, и лишь в 1961 году был выбран «подходящий» полигон. Применение химикатов для уничтожения растительности в Южном Вьетнаме было начато вооруженными силами США в августе 1961 года с санкции президента Кеннеди. С 1965 года эти химикаты распылялись и над полями Лаоса, а спустя два года — уже в северной части демилитаризованной зоны, а также в прилегающих к ней районах ДРВ.

Максимальных размеров применение химических противорастительных средств достигло в 1967 году. В дальнейшем интенсивность операций колебалась в зависимости от напряженности боевых действий. В Южном Вьетнаме в ходе операции «Рэнч хэнд» американцы испытали 15 различных химических веществ и рецептур для уничтожения посевов, плантаций культурных растений и древесно-кустарниковой растительности. Общее количество химических средств уничтожения растительности, израсходованных вооруженными силами США с 1961 по 1971 годы, составило 72,4 млн. л. Преимущественно использовались четыре гербицидные рецептуры: пурпурная, оранжевая, белая и голубая. Наибольшее применение в Южном Вьетнаме нашли рецептуры: оранжевая — против лесов и голубая — против посевов риса и других сельскохозяйственных культур. В течение 10 лет, в период с 1961 по 1971 годы, почти десятая часть территории Южного Вьетнама, включая 44% всех его лесных массивов, подверглась обработке дефолиантами и гербицидами, предназначенными соответственно для удаления листвы и полного уничтожения растительности. В результате всех этих действий были почти полностью уничтожены мангровые леса (500 тыс. га), поражено 60% (около 1 млн. га) джунглей и 30% (более 100 тыс. га) равнинных лесов. Урожайность каучуковых плантаций упала с 1960 года на 75%. Было уничтожено от 40 до 100% плантаций бананов, посевов риса, сладкого картофеля, папайи, помидоров, 70% кокосовых плантаций, 60% гевеи.

ЗОМАНЧИВЫЕ КЛАДЫ

Официально правительством России заявлено о наличии 40 тысяч тонн боевых отравляющих веществ, в том числе 32,3 тысяч тонн фосфорорганических ОВ. В США общие запасы боевых отравляющих веществ составляют около 30 тысяч тонн.

Наибольшую опасность для Украины представляют нижеприведенные районы размещения ОВ.

Затопленное химическое оружие иприт, люизит и их смеси в боеприпасах и металлических емкостях (около двух железнодорожных эшелонов) в Казачьей бухте, и побережье Черного моря. ОВ в Казачьей бухте затоплено в 1942 году моряками Черноморского флота, чтобы не досталось врагу. В Черном море — район о. Змеиный. В других районах, в основном вокруг Крыма, также выявлены места затопления ОВ.

Склад химического оружия «Долина», в 70 км от границы, в населенном пункте Ржаница, расположенном недалеко от одного из областных центров Брянской области — города Почеп. По данным на январь 2005 года, там сосредоточено около 7520 тонн (18,8%) запасов химического оружия Российской Федерации. Склад содержит 23,3% современных видов БОВ — Vx, зарин, зоман.