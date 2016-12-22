Плотские извращения

ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Явление, о котором пойдет речь, в Европе и США получило название factory farming — животноводство фабричного типа. Суть его в том, что из живых существ, обладающих какими-никакими, но правами, сельскохозяйственные животные превращаются в сырье, из которого необходимо выжать как можно больше прибыли в как можно более короткие сроки с как можно меньшими капиталовложениями. Особенности фабричного подхода к выращиванию животных на Западе — их высокая концентрация, усиленная эксплуатация и полное пренебрежение элементарными этическими нормами. В результате даже страны, не имеющие обширных пастбищных земель, производят очень много мяса по сравнительно низкой цене. Однако у этого мяса есть и другая, не измеряемая деньгами цена. И ее приходится платить не только животным, но и тем, кто потребляет животные продукты.

Ежегодно в США забивают более 30 миллионов коров. Для сравнения — во всей России, по данным журнала «Животноводство России», содержится примерно 10 миллионов коров. Если всех американских коров выпустить на поля, то места для людей там уже не останется. Но коровы проводят на полях лишь часть жизни — обычно от нескольких месяцев до одного-двух лет, как повезёт. Затем их отлавливают и перевозят на откормочные базы. На них обстановка уже совсем иная. Здесь выполняется простая и жёсткая задача — за несколько месяцев довести мясо коров до кондиции, соответствующей требовательному вкусу потребителя. На откормочной базе — она порой тянется на многие мили — коровы стоят в тесноте сплошной живой массой, по колено в навозе и поглощают высококонцентрированный корм, состоящий из зерна, костной и рыбной муки и прочей съедобной органики. Телят, предназначенных на мясо, забивают в возрасте от нескольких дней до года. Их, как правило, держат в помещениях в тесных клетках, где они не могут свободно двигаться. Это приводит к недоразвитию мышц и делает мясо очень мягким.

Теснота, неестественное питание, стрессы, антисанитария — очевидно, что о здоровье животных речь не идёт — дожили бы до бойни. Но и это было бы невыполнимой задачей, если бы на помощь людям не пришла химия. Единственный способ в таких условиях сократить падёж скота от инфекций и паразитов — щедрое применение антибиотиков и пестицидов, что и делается абсолютно на всех индустриальных фермах.

Подобная же жёсткая эксплуатация существует и в молочном животноводстве. От «дедовских» методов содержания молочного стада промышленное животноводство отличается резко укороченным временем жизни молочных коров.

В других областях животноводства картина сходная. Например, свиней также держат не на воле, а в помещениях в тесных загонах. Ожидающих приплода свиноматок на многих фабриках-фермах помещают в одиночные клетки размером 0,6х2 метра, в которых они не могут даже повернуться. Кур держат в многоярусных клетках, где они практически лишены свободы движений из-за тесноты.

В этих условиях производство оказывается в полной зависимости от «химических костылей» — гормонов, антибиотиков, пестицидов и др., потому что все иные способы улучшения продуктивности и поддержания животных в добром здравии обходятся слишком дорого и, стало быть, невыгодны. В итоге производятся огромные объёмы сравнительно дешёвой продукции животноводства, есть которую, однако, небезопасно.

ДЭС-ОВСКОЕ ЗЕЛЬЕ

Первым гормоном, который начали использовать в животноводстве с 1960-х годов, стал диэтилстильбэстрол (ДЭС) — синтетический заменитель женских половых гормонов, применявшийся тогда в медицине для предотвращения выкидышей и некоторых других осложнений беременности. Использовали его довольно долго, хотя первые публикации о том, что он может быть канцерогеном, появились ещё в 1940-х годах. К 1970-м годам уже было ясно, что все опасения, связанные с ним,подтвердились. Дальнейшие исследования позволили установить, что ДЭС вызывает много проблем: аномалии развития половых органов у плода, например феминизацию мальчиков, бесплодие, выкидыши и различные опухоли у девочек (сейчас уже известно, что последствия воздействия ДЭС на плод прослеживаются до третьего поколения).

В США в 1979 году запретили применять ДЭС в животноводстве, а в странах ЕС в 1989 году — вообще все гормональные стимуляторы роста животных. Но в США, отказавшись от ДЭС, немедленно перешли на другие гормоны.

ГОРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Сейчас в Америке при выращивании мясных коров используют шесть гормонов. Это три натуральных гормона — эстрадиол, прогестерон и тестостерон, а также три синтетических — зеранол (действует как женский половой гормон), меленгестрол ацетат (действует как гормон беременности) и тренболон ацетат (действует как мужской половой гормон). Все гормоны, за исключением меленгестрола, который добавляют в корм, имплантируют в ухо, откуда они и поступают в кровь в течение всей недолгой жизни животного, вплоть до забоя.

Конечно, с мясом в организм человека попадает не очень много гормонов. Подсчитано, что, съедая в день полкило мяса, человек получает дополнительно порядка 0,5 мкг эстрадиола. Так как все гормоны накапливаются в жире и печени, те, кто предпочитают жирное мясо и жареную печёнку, получают примерно в 2—5 раз большую дозу гормонов. Для сравнения — в одной противозачаточной таблетке содержится порядка 30 мкг эстрадиола. Как видим, дозы гормонов, получаемые с мясом, в десятки раз меньше терапевтических. Однако даже небольшое отклонение от нормальной концентрации гормонов может сказаться на физиологии организма.

Интересные данные получили учёные из Бостона. Они обнаружили, что риск развития гормонально-зависимых опухолей у женщин напрямую связан с уровнем потребления мяса в детском и подростковом возрасте. Чем больше мяса включала диета детей, тем чаще у них уже во взрослом возрасте развивались опухоли. В США, где уровень потребления мяса с гормонами самый высокий в мире, ежегодно от рака груди умирают 40 тысяч человек и диагностируется порядка 180 тысяч новых случаев.

Если гормоны применяют только за пределами Европы (по крайней мере, если говорить о легальном применении), то антибиотики используют повсеместно. И не только для борьбы с бактериями. До недавнего времени в Европе широко использовали также антибиотики, обладающие способностью стимулировать рост животных. Однако с 1997 года их начали выводить из употребления, и сейчас применение таких препаратов в Европе запрещено. Но по-прежнему применяют терапевтические антибиотики — тетрациклины, макролиды и др. Использовать их приходится постоянно и в больших дозах, потому что иначе из-за скученности животных создаётся риск стремительного распространения опасных болезней. Антибиотики, попадающие в окружающую среду с навозом и другими отходами, создают условия для появления супербактерий, то есть бактерий-мутантов, обладающих исключительной устойчивостью ко всем антибиотикам. Уже выявлены устойчивые к антибиотикам линии кишечной палочки, которые вызывают тяжёлые, часто летальные заболевания у людей.

ЦЫП-НАЯ РЕАКЦИЯ

По мере того как спрос на мясо растёт, остаётся всё меньше надежды на то, что животноводство вернётся к старым добрым пасторальным временам. Но всё-таки есть и положительные тенденции. И в США, и в Европе увеличивается число людей, которым не всё равно, какие химикалии содержатся в еде и как они влияют на здоровье. За рубежом набирает силу так называемое экологическое вегетарианство, которое заключается в том, что люди отказываются от потребления продуктов животноводства не столько ради улучшения здоровья, сколько в знак протеста против промышленного животноводства. Это особенно заметно в Европе. Например, под давлением общественности в Великобритании в 1990 году запретили тесные клетки, ограничивающие свободу передвижения телят, затем в 2007 году последовал запрет этих клеток на всей территории ЕС. Клетки для свиноматок тоже уже запрещены в Великобритании, а также в американских штатах Флорида и Аризона. Также Европа планирует издать закон, регулирующий условия содержания кур. А на прошедших в 2012 г. выборах в штате Калифорния за улучшение условий жизни кур проголосовало 63% избирателей, в то время как за президента Барака Обаму свои голоса отдали 61% — на 2% меньше.

...Глядишь, придет и нам черед кукарекать за создание в родной области этакой «зоны куриной лепоты».

по материалам: А. Марголиной