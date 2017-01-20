Махнули, глядя

В летописи космической эры главным событием недавних лет стало, пожалуй, достижение межпланетным зондом «Розетта» ядра кометы Чурюмова-Герасименко и высадка на это тело отделяемого модуля.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ЮНЫХ

Миссия «Розетта» родилась из совместной программы, которую во второй половине 1980-х начали реализовывать американское и европейское космические агентства.

Однако в 1992 году американцы прекратили все работы из-за недостатка финансирования. Европейцы же, у которых интерес к изучению комет не исчез, решили продолжить создание аппарата в одиночку.

Изначально запуск «Розетты» был запланирован на 12 января 2003 года. Целью исследований была выбрана комета 46Р/Виртанена. Эта короткопериодическая комета (период обращения вокруг Солнца 5,4 года) была открыта 17 января 1948 года американцем Карлом Виртаненом. Диаметр ее ядра оценивается в 1,2 километра.

Однако полететь к комете Виртанена «Розетте» было не суждено — в декабре 2002 года, во время очередного старта с космодрома Куру во Французской Гайане, потерпела катастрофу ракета-носитель «Ариан-5». Дальнейшие пуски ракет этого типа, а именно такую предполагалось использовать и для запуска межпланетного зонда, были приостановлены на неопределенный срок. Пока разбирались с причинами аварии, запуск к комете Виртанена стал невозможен. И было решено выбрать для «Розетты» новую цель. Ею стала комета 67Р/Чурюмова-Герасименко.

Комету открыл 23 октября 1969 года советский астроном Клим Чурюмов из Киева на фотопластинках другой кометы — 32Р/КомасСола, снятых Светланой Герасименко месяцем ранее в Алма-Атинской обсерватории.

Как и комета Виртанена, это короткопериодическая комета. На путь вокруг Солнца она затрачивает чуть больше времени, чем первая цель, - 6 лет и 7 месяцев. По своим размерам ядро кометы Чурюмова-Герасименко в несколько раз больше, чем ядро кометы Виртанена. Но все равно это песчинка в масштабах Солнечной системы. Чтобы попасть в нее, надо было провести колоссальный объем вычислений. Не говоря уже о том, чтобы заставить работать бортовые системы после многолетнего полета по межпланетным трассам.

Старт теперь должен был состояться 26 февраля 2004 года, а встреча с кометой — в 2014 году. Но и в эту дату запустить «Розетту» не удалось. Сначала помешала погода, потом сбои на носителе. И лишь 2 марта 2004 года ракета «Ариан-5» стартовала.

В качестве почетных гостей на запуске присутствовали первооткрыватели кометы профессор Киевского университета Клим Чурюмов и научный сотрудник Института астрофизики Академии наук Таджикистана Светлана Герасименко.

...Советские первооткрыватели кометы, Клим Чурюмов и Светлана Герасименко, к моменту старта одиссеи «Розетты» успели постареть на 35 лет...

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ

Название межпланетного зонда происходит от знаменитого Розеттского камня — каменной плиты с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами, два из которых написаны на древнеегипетском языке (один — иероглифами, другой — демотическим письмом), а третий на древнегреческом языке. Сравнивая тексты Розеттского камня, ученые смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы.

Название посадочного модуля «Фила» также связано с расшифровкой древнеегипетских надписей.

Межпланетный зонд и посадочный модуль были созданы специалистами Европейского космического агентства.

Сборка «Розетты» и «Филы» велась в чистовой камере в соответствии с требованиями Комитета по космическим исследованиям КОСПАР по биологической безопасности, дабы не «загрязнить» небесное тело земными бактериями.

На перелет с Земли к комете Чурюмова-Герасименко «Розетта» потратила ровно десять лет, преодолев в общей сложности расстояние, превышающее шесть миллиардов километров. В ходе миссии зонд совершил четыре гравитационных маневра (три в поле тяготения Земли, один — Марса), постепенно увеличивая свою скорость.

В период с мая 2011 года до января 2014 года зонд находился в «спящем режиме». Это можно было сделать, так как «на горизонте» не просматривалось ничего интересного. Из «спячки» аппарат вывели 20 января 2014 года, о чем он сам тут же «сообщил» в «Твиттере»: «Я проснулся».

СЫГРАЛИ ВТЕМНУЮ

Потребовалось еще семь месяцев, прежде, чем «Розетта» вплотную приблизилась к комете. В июле бортовые приборы зонда смогли собрать первые данные о комете. А к 7 августа аппарат и небесное тело разделяли всего 100 километров.

Операция по посадке «Филы» на поверхность ядра кометы началась ранним утром 12 ноября 2014 года — модуль был отделен от зонда и начал медленно приближаться к комете. Расстояние в 20 км он преодолевал 7 часов. Надо сказать, что эта операция происходила на удалении более 500 миллионов километров от нашей планеты. О том, что там происходило, мы узнавали спустя 28 минут 20 секунд.

Как известно, сила тяжести на этом небесном теле очень мала. Стокилограммовый посадочный модуль весит на комете всего три грамма.

Сел аппарат только с третьего раза. После первого касания он все-таки спружинил и подпрыгнул на несколько сот метров над поверхностью. После второго касания высота подскока составила всего несколько метров. И лишь затем «Фила» мягко опустился на поверхность ядра кометы.

Из-за того что модуль опустился не там, где планировалось, он оказался не на запыленной поверхности, а на твердой скалистой породе под возвышенностью, закрывающей зонд своей тенью. Свет попадает на солнечные батареи «Филы» только в течение 90 минут каждые 12 часов. К тому же зонд недостаточно прочно закрепился на поверхности кометы: система развертки гарпунов не сработала. Да и оперся он только на две из трех своих опор.

Тем не менее, это был успех, который обязательно войдет в историю.

Первооткрыватель кометы Клим Чурюмов назвал состоявшуюся посадку величайшим событием для развития человеческой цивилизации. «Комета — это капсула времени, которая сохраняет первичное вещество, - сказал он. - Посадка исследовательского модуля на ядро кометы — важнейшее событие для науки и для человеческой цивилизации».

Аналогичную оценку происшедшему событию дала и Светлана Герасименко.

Бурение было, пожалуй, самым значимым мероприятием всей миссии. Взять образцы не с поверхности, а из глубины, определить их химический состав и отправить данные на Землю. Даже если бы удалось сделать только это, миссию «Розетты» и «Филы» можно было бы считать успешной. А они сделали много больше.

Лишь переведя буровое оборудование на четвертый, «внеплановый» режим, удалось достичь хотя бы какого-то результата.

После этого был сделан анализ образцов. Данные отправлены на «Розетту» для дальнейшей ретрансляции их на Землю, и в ночь на 15 ноября «Фила» «заснул».

Возможно, с помощью зонда удастся установить, способствовали ли кометы зарождению жизни на Земле. По крайней мере, первые данные с «Филы» говорят о том, что на поверхности ядра есть органические молекулы. Таким образом, теория привнесения жизни на нашу планету из космоса имеет право на существование.

по материалам А. Железнякова