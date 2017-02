Левый марш

КОНЦЕПТ ПО ЗАЯВКАМ

Какие только занятия не находят научная фантастика, кинематограф и научно-популярная журналистика для человекоподобных роботов-андроидов: они исполняют обязанности сиделки, няни, домработницы, астронавта, солдата. Инженеры стараются делать прототипы идеологически нейтральными, похожими то на космонавтов, то на Эйнштейна, то на строгую секретаршу. Однако серийные бытовые андроиды, которые поступят в продажу еще на нашем веку, будут выглядеть совсем по другому, напоминая героинь иных самых запретных снов. «Первое использование любого андроида, без всякого сомнения, будет сексуальным, — утверждает Эрик Уайт, президент Virtual Reality Innovations, Inc. — Стремление к сексуальному удовлетворению несет в себе такой внутренний драйв, что люди готовы идти на повышенные риски и серьезные денежные расходы в надежде приобрести новый сексуальный опыт».

История одной из самых удивительных компаний, Abyss Creations, началась в 1990-х, когда Мэтт Макмуллен устроился учеником к одному из известных специалистов по спецэффектам в Голливуде Мэтту Кривику.

Кривик специализировался на силиконовых манекенах для фильмов ужасов и боевиков, причем готовые манекены очень походили на живых людей как внешне, так и на ощупь. Талантливый ученик, Макмуллен быстро освоил секреты профессии и уже в 1996 году сделал по голливудской технологии первую силиконовую куклу для занятий сексом RealDoll (по-англ. Doll — кукла, милашка). Спрос оказался ажиотажным, и Макмуллен ушел от Кривика, набрав собственную команду. Лавры Макмуллена не дали покоя Кривику, и в середине 2008 года он основал компанию Lovable Dolls, которая выпускает еще более реалистичных кукол для секса.

Специалисты индустрии утверждают, что в мире уже существуют все технологии, для того чтобы создать настоящих секс-роботов (или роботесс?). Дело только в миниатюризации технологии. Успехи материаловедения в области силиконов достигли таких высот, что, например, полноразмерные силиконовые куклы RealDoll не только выглядят не хуже многих живых женщин, но и приятны на ощупь. Достижения в области миниатюрных и мощных сервоприводов, литиевых батарей и костюмов виртуальной реальности уже сейчас позволяют сделать реальный симулятор виртуального секса. Правда, очень дорогой.

Выглядеть это будет примерно так: вы заказываете себе точную копию своей партнерши, ну а ей изготавливаете своего силиконового двойника. Теперь вам не грозят тысячи километров расстояний: подсоединяете роботов к компьютерам и одновременно начинаете заниматься «любовью». Роботы копируют движения и звуки партнеров на другом конце света — главное, чтобы не прервалась интернет-связь. Но и это не страшно — в таком случае робот просто переключится на автономную программу. Кстати, ничто не мешает изготовить и просто автономного робота.

Владелец и основатель Abyss Creations Мэтт Макмуллен конкретен: «Сейчас мы экспериментируем с аниматроникой — приводами головок шарниров для бедер, а также системой открытия-закрытия глаз, — пояснил он. — Уже сейчас доступен для заказа встраиваемый модуль, позволяющий нашим девушкам говорить. Правда, губы при этом не шевелятся».

Вместе с этим будущие производители андроидов пристально следят за новейшими разработками, которые ведутся в смежных областях. Например, за разработкой Robotics and Human Engineering Laboratory из Беркли в области экзоскелетов — электромеханических устройств, предназначенных для увеличения мускульной силы человека за счет внешнего каркаса. Так как устройство надевается на человека, оно идеально повторяет биомеханику людей для пропорционального увеличения усилий при движениях. Андроиду не надо быть сильнее, чем хозяин, но необходимо правильно двигаться. Желательно, как хорошая стриптизерша.

Внимательно следят и за работами Такао Сомея из Университета Токио, который разрабатывает синтетическую «кожу» для андроидов, способную передавать тактильные ощущения. Созданная на основе электропроводящей резины и органических транзисторов, сегодня искусственная кожа может «чувствовать» только давление. В ближайшем будущем Сомея собирается добавить чувствительность к температуре и влажности.

Пристально изучается опыт создания прямоходящих роботов, причем не столько супердорогого ASIMO от Honda, сколько, например, бюджетного гуманоидного робота QRIO от Sony — не будем забывать, что серийные андроиды должны быть доступны частным покупателям.

«Уже сейчас есть очень реалистично выглядящие роботы (Leonardo; роботы, применяемые в Голливуде), роботы с человекоподобной мимикой (тот же Leonardo, Kismet, COG) или способные к физическому взаимодействию с человеком (COG), — говорит исследователь из лаборатории гуманоидных роботов Массачусетского технологического института Крис Морзе. — Некоторые роботы воплощают два из этих качеств, но ни один — все три. Настоящему же сексуальному андроиду необходимы все три качества».

К скорому появлению разработки доступного андроида для секса Крис относится скептически, несмотря на доступность всех базовых технологий. «Это очень большие деньги, и я не вижу ни одного инвестора соответствующего масштаба», — говорит он.

С ним не согласен президент Sinulate Entertainment (разрабатывает устройства для занятия киберсексом) Стив Хоудс. «Мы не ориентируемся на единственного супербогатого инвестора, — говорит Хоудс, — а основали FAST (Forum for the Advancement of Sex Technology, Форум для продвижения секс-технологий), объединяющий множество маленьких стартап-компаний, работающих в области развлечений для взрослых». Хоудс собирается стать детонатором для огромной кибер-индустрии: «Есть компании, разрабатывающие устройства ввода, есть графические интерфейсы, есть искусственные тела, есть интернет-сервисы. Наша задача — разработать общие стандарты и интерфейсы, как, например, форум разработчиков USB или Java-консорциум, чтобы оборудование от одного поставщика без проблем стыковалось с другим».

Впрочем, появление подобных андроидов не приведет к меньшему расслоению мира. Самые совершенные и фантастически красивые модели будут стоить как хороший Rolls-Royce и станут доступны тем, кто сейчас пользуется услугами фотомоделей.

НА ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ

В 1860-х 22-летний Иван Салмон работал в парижской газете «Марсельеза» под псевдонимом Виктор Нуар. Издатель этой газеты придерживался антибонапартистских взглядов, что отражалось на ее страницах. И власти «Марсельезу», мягко говоря, недолюбливали, не упуская случая принизить ее авторов и редакторов в официальной прессе. Как-то раз в адрес «Марсельезы» нелицеприятно высказался племянник императора Наполеона III — Пьер Бонапарт. Причем настолько, что один из авторов газеты — Паскаль Груссе — решил вызвать принца на дуэль. И попросил Виктора Нуара быть своим секундантом. В этом качестве Нуар и явился домой к принцу. Но когда Пьер Бонапарт узнал, что молодой человек принес ему вызов на дуэль от какого-то паршивого писаки, то пришел в ярость. Он выхватил револьвер и застрелил юношу на пороге своего дома.

На другой день особняк принца осаждала разъяренная толпа, отовсюду раздавались крики: «Смерть убийце!», «Долой Наполеона Третьего!», «Всех Бонапартов на фонари!»

Что же до Виктора, то его похоронили на кладбище Пер-Лашез. За гробом, кроме родителей, невесты и коллег по работе, шла огромная демонстрация людей, жаждавших проститься со своим нечаянным героем.

Как часто случается с героями, вокруг его имени начали создаваться мифы. Теперь даже в Париже не всякий вспомнит, что Виктор был начинающим журналистом в оппозиционном издании. Но, скорее всего, поведают, что он был красив, остроумен, необычайно умен, пользовался сокрушительным успехом у женщин и к своим 22 годам успел прославиться как неутомимый и изобретательный любовник.

Откуда растут ноги у этой истории? Возможно, свою роль сыграл тот факт, что юноша был убит накануне свадьбы, это обстоятельство явно добавило романтического флера всей этой драме. Плюс к тому сразу же после смерти Виктора из анатомического театра, куда молодого человека доставили после смерти, пришли вести: когда убитого раздели, то обнаружили, что его орган, так сказать, еще полон жизни. Эту пикантную подробность наутро знали едва ли не все горожане. А поскольку дело происходило в Париже, то на сегодняшний момент мы имеем то, что имеем: на могилу к Виктору Нуару ходят отнюдь не антибонапартисты, а люди, жаждущие наладить свою сексуальную жизнь. За полтора века с момента гибели юноши уже сложился специальный ритуал, который позволяет достичь желаемого результата.

Если вы придете на могилу Виктора, то от взора не ускользнет: опрокинутая навзничь фигура отполирована до золотого блеска в некоторых местах. Сияют закрытые глаза, губы и, пардон, ширинка Нуара (скульптор тоже знал историю про ожившую плоть юноши и не смог обойти вниманием такое примечательное обстоятельство). Ритуал предписывает посетителям мужского пола трогать скульптуру в том самом месте, где у современных мужчин располагается молния на брюках. Считается, что это прикосновение принесет незадачливым Казановам успех на любовном ристалище. Да и шансы заиметь потомство увеличиваются.

Что же до посетительниц, то иных, особо страждущих, служители кладбища Пер-Лашез в буквальном смысле этого слова снимали с лежащей статуи: все-таки имитация акта на могильном холме перебор даже для свободомыслящего Парижа.

В оправдание этих дам заметим лишь, что позу наездницы они избирали не похоти ради, а только для разрешения личностных неурядиц: ходит молва, будто после соития с памятником реальный любовник не замедлит появиться.