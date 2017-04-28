Оральная пресыщенность

30 лет назад США и СССР заключили договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). До сих пор те «перекованные на орала» советские ракеты являются высочайшим достижением мировой научно-технической мысли.

«ПИОНЕР» - ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР

Мобильный комплекс средней дальности оказался необходим, потому что в 1969 году обострились отношения между СССР и Китаем, что грозило перерасти в большую войну. В марте на острове Даманский начался вооруженный конфликт, в котором принимали участие регулярные войска. А уже в мае 1971 г. в Китае на полигоне Уджай начались испытания новой баллистической ракеты средней дальности — «Дун-2». Ракета была способна поражать наши стратегические объекты на расстоянии 4000 км.

В случае войны применять против Китая наши межконтинентальные ракеты военные считали неразумным и расточительным. У этого стратегического оружия были свои цели и задачи, а дальности тактических ракет явно не хватало. Поэтому срочно был необходим промежуточный вариант. И в 1971 году «Московский институт теплотехники» начал разработку нового ракетного комплекса, аналогов которому противник так и не смог создать. Это и был «Пионер». В странах блока НАТО ему присвоили литер SS-20 Saber. Из-за своих уникальных характеристик этот комплекс на долгие годы станет объектом жесточайших споров на переговорах между Советским Союзом и США.

Начатые 21 сентября 1974 г. летные испытания ракеты с полигона Капустин Яр прошли исключительно удачно. Они завершились 9 января 1976 г. двадцать первым, успешным — как и все предшествующие — пуском. 11 марта 1976 г. ракетный комплекс «Пионер» был принят на вооружение.

Каждая ракета комплекса несла три ядерных боевых блока. Например, если «Пионер» находился в европейской части СССР, то он держал под прицелом всю Европу, а если находился за Уралом, то мог работать по любой точке азиатской части континента. «Пионер» мог иметь несколько полетных заданий, данные о которых хранились в наземной ЭВМ. Одно из заданий передавалось в бортовой компьютер ракеты непосредственно перед стартом. Время готовности к пуску — около 2 минут.

Новая усовершенствованная ракета получила название — «Пионер УТТХ». Ракета успешно прошла испытания 10-ю пусками с 10 августа 1979 г. по 14 августа 1980 г. и была принята на вооружение Постановлением от 23 апреля 1981 г.

Дальность стрельбы была увеличена до 5500 км.

Численность «Пионеров» всех модификаций росла быстрыми темпами. В 1981 году насчитывалось 180 пусковых установок комплексов. В 1983 году их количество превысило 300, в 1986-м — 405 единиц. К 1987 году на боевом дежурстве и в арсеналах находилось 650 ракет. Примерно две трети из них были предназначены для уничтожения объектов в Европе.

Американцы не заставили себя ждать. И уже 17 ноября 1983 г. на территорию ФРГ, в подразделения 56-й бригады сухопутных войск США, поступил новейший комплекс средней дальности «Першинг-2». Ракета комплекса впервые оснащена высокоточной системой наведения, которая на конечном участке траектории полета использует радиолокационную карту местности. После того как СССР начал разворачивать «Пионеры», американцы развернули «Першинги» и крылатые ракеты наземного базирования. Это была реакция Запада на развертывания «Пионеров». Дальность «Першингов» не превышала 2000 км, но из Европы они всего за 8 минут могли долететь до Москвы и Ленинграда — и это делало их исключительно опасным оружием первого удара. Они не могли поразить наши пусковые установки, но вывести из строя пункты государственного управления — могли превосходно.

И тут в дело вступили политики. 8 декабря 1987 г. Генеральный секретарь ЦККПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Это было первое в истории двух держав соглашение об уничтожении ракетно-ядерных комплексов, в результате которого обе стороны лишились целого класса вооружений.

Договор о РСМД вызывал и продолжает вызывать неоднозначные оценки. СССР лишился самых современных и эффективных вооружений, т.к. ликвидированные баллистические ракеты «Пионер» (РСД-10), «Темп-С» (ОТР-22), «Ока» (ОТР-23), а также созданные, но не развернутые крылатые сухопутные ракеты большой дальности РК-55 являлись наивысшим достижением советской научно-технической мысли.

Отметим, что американцы также лишились своих лучших в техническом отношении комплексов баллистических ракет «Першинг-1», «Першинг-2» и крылатых ракет наземного базирования «Томагавк» — правда, в НАМНОГО меньшем количестве.

Советскому Союзу предстояло уничтожить 728(!) ракет «Пионер». Из них 650 боевых, 42 учебных, а также 36 ракет, находящихся в стадии производства. Уничтожались 405 развернутых и 104 неразвернутых пусковых установок. С 26 августа по 29 декабря 1988 г. методом пуска из позиционных районов были ликвидированы 72 ракеты. С момента отдачи приказа до момента пуска проходило не более двух минут. Остальные ракеты, как это и предусматривал договор, были подорваны на полигоне Капустин Яр. Пусковые установки ликвидировались на базе Сарны (Украина). 12 июня 1991 г. ликвидация закончилась. В ходе исполнения договора впервые на советские базы и полигоны были допущены американские военные инспекторы. Ну, разве это не предательство?!

Конструкция комплекса была исключительно надежной. За время эксплуатации комплексов «Пионер», в рамках испытательных, учебно-боевых пусков и пусков в связи с уничтожением, было отстреляно 190 ракет. Все пуски проведены успешно!

В Национальном аэрокосмическом музее США в Вашингтоне полноразмерный макет ракеты «Пионер» и сегодня занимает свое место рядом с ракетой «Першинг-2».

СДАЙ КОНЯ, СДАВ БУЛАТ

Декларируя суверенитет, Украина объявила себя нейтральным внеблоковым и безъядерным государством. Последнее автоматически означало отказ от содержания в вооруженных силах не только «специальных боеприпасов», но и их носителей. Но самолеты — их особый вид и, в принципе, могут нести и неядерное оружие.

Крылатыми ракетами Х-550К с кассетными бетонобойными боевыми частями были частично обеспечены Ту-95МС из 1006-го ТБАП в Узине, Ту-160 из 184-го ТБАП (Прилуки) также могли их применять. Но такое оружие для этих самолетов могло быть лишь вспомогательным и явно не окупало колоссальные затраты на их эксплуатацию. В принципе, безъядерному статусу мог бы вполне отвечать Ту-22М — самолеты этого типа базировались в Полтаве, Прилуках и Стрые.

Украина крайне нуждалась в нефтепродуктах и газе, платить за которые было нечем, и обмен их на излишки военной техники мог бы стать решением проблемы. Но новая элита мечтала любой ценой превратить свою страну в некий военный противовес России, вступить в НАТО и отречься от безъядерного статуса. Если Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ оставить на вооружении, заявляла она, то ядерный потенциал Украины будет не хуже, чем у Англии и Франции.

Однако те сами резко воспротивились такому повороту дела, их поддержали Германия, Италия и другие европейские страны, а все решил голос Америки— она тоже не была заинтересована в союзнике с собственной стратегической авиацией.

Зная, что страны СНГ не располагают ни техническими возможностями для утилизации такого огромного количества военной техники, ни средствами для их создания, Америка выделила 8,79 миллиарда долларов на закупку оборудования, сооружение специальных предприятий и полигонов, перевозку ядерного оружия к местам ликвидации, а также на обучение специалистов. Механизм «уменьшения угрозы» был запущен, но дело шло на так просто, как ожидалось, и сложнее всего оказалось договориться именно об уничтожении самолетов стратегической авиации.

Со старыми машинами Ту-16 и Ту-22 Россия, Беларусь и Украина распрощались без сожаления, сравнительно быстро «пошли под нож» Ту-22М2, но новую технику не хотел просто так отдавать никто, и особенно Киев, понимая, что это его козырь в переговорах и с Москвой, и с Брюсселем, и с Вашингтоном.

На Украине был создан ряд проектов использования Ту-160, Ту-95МС и Ту-22МЗ в новых условиях — от перевооружения неядерным высокоточным оружием и до запуска с их борта космических аппаратов. Но на реализацию не было денег.

Соглашение о ликвидации стратегических бомбардировщиков между Украиной и США было достигнуто только в 1998 г. при президенте Кучме. Первым был разделан Ту-160 №5-01, налетавший всего 496 ч, и до 2 февраля 2002 г. уничтожили еще девять бортов, Ту-95МС до 17 мая 2001 г. разделали 16. По одному Ту-160 и Ту-95МС стали экспонатами музея Дальней авиации в Полтаве.

Но за газ России платить было нечем и это заставляло идти на компромисс, невзирая на давление Запада. В счет долгов за энергоносители Украина передала России три Ту-95МС, восемь Ту-160, а также 114 ракет Х-55 и 386 — Х-22.

Самолеты средней дальности Ту-22МЗ продержались в ВВС дольше всех. Первый был утилизирован только 12 ноября 2002 г. в присутствии американских инспекторов, прессы и общественности, коим раздавали сувениры.

Из доставшихся Украине танкеров Ил-78 шесть продали Алжиру, один — Анголе, три — Китаю и четыре — Пакистану, большинство — в виде обычных грузовых самолетов, причем часть машин перед этим успела полетать в украинских авиакомпаниях. Два Ил-78 отправились в США для изучения и два Россия получила обратно.