Адресный стон

Вряд ли в Европе найдется страна с более несчастной судьбой. На долю сербов выпадало и турецкое иго, и беды переселений. Лишь эпоха правления Иосипа Броз Тито явила братство славян православного, католического и мусульманского вероисповеданий. Как только маршал усоп, его державу объял хаос.

ИГОВЫЙ ИСТОК

Поражение в битве на Косовом поле (1389 г.) ввергло Сербию под гнет турецкого ига до конца XVII века. В 1690-м православное население Косово, не выдержав режима Османской империи, массово перекочевало в более лояльную Австрию (ставшую затем Австро-Венгерской монархией).

Официальную независимость - по условиям Сан-Стефанского мирного договора - Сербия приобрела только в 1878 году.

Одной из важнейших задач восстановленного государства стал возврат Косово в лоно исторической родины. Однако потребовалось 30 с лишним лет и Балканские войны 1912-1913 годов, чтобы осуществить желаемое.

Провозглашенное 1 декабря 1918 года Королевство сербов, хорватов и словенцев, позже переименованное в Королевство Югославия, закрепило свой суверенитет над Косово.

Вековая вражда не могла не сказаться на отношении коренного сербского населения к албанцам: насильно проводилась политика ассимиляции албанского населения либо его выдворения за пределы королевства. Был введен запрет на преподавание в школах албанского языка. Шла вооруженная борьба с албанскими повстанческими националистическими организациями.

Однако все это были цветочки по сравнению с теми ягодками, которые пришлось пережить несчастному региону с началом Второй мировой войны.

Итальянцы, оккупировавшие эту часть Югославии, включили большую часть Косово в состав Албании, которая была верным сателлитом империи дуче. Сербы опять потянулись на север...

Однако война закончилась, и правительство новой, теперь уже Федеративной Демократической Республики Югославии в 1944 году опять включило в свой состав Косово и Метохию.

Первоначально албанское население, прозванное «шиптарами» или «арбанасами», оказало сопротивление коммунистическим отрядам Тито.

Однако уже 6 марта 1945 года коммунистическое правительство приняло официальное постановление, запрещавшее сербским беженцам из Косово возвращаться в родные края. Их дома и земли заняли 75000 албанцев, ранее переселившихся в Косово под прикрытием итальянских оккупационных войск.

Косовских сербов Тито переселял в основном в Воеводину - с целью разбавить проживавшее там венгерское меньшинство, печально прославившееся во время войны преследованием сербов и евреев. Только за один январский день 1942 года в Дунае у Нового Сада фашисты утопили более 2 ООО человек.

В сентябре 1945 года официально была образована автономная область Космет (Косово и Метохия).

Первоначально Тито планировал объединить Югославию с Албанией - естественно, под эгидой самого маршала. Но в 1948 году, после фактического разрыва отношений Югославии с СССР и коммунистической Албанией, Тито понял, что его идее не суждено воплотиться в жизнь. И тогда он широко открыл границы для беженцев от режима Энвера Ходжи.

В результате такой «прогрессивной» национальной политики к концу 1948 года албанцы в Косово составили 69% населения - около полумиллиона человек, в то время как сербов и черногорцев оставалось там всего 27% - 200ООО.

разыграли многоходовку

Тито собирал в Косово албанский народ, чтобы подготовить его к смертельной схватке с просоветской и прокитайской Албанией, но все получалось как-то наоборот.

Его действия не спровоцировали любви албанцев к «мудрому вождю». Они ненавидели не только своего Ходжу, но и «коммуниста» Тито, и сербских «националистов», и свою несчастную родину, и более-менее благополучную послевоенную Югославию.

В ответ среди сербского населения зрела тихая ненависть к «шиптарам».

Нельзя обойти вниманием и третьего игрока в косовской проблеме: Иосиф Виссарионович после разрыва с Тито весьма рассчитывал на возникновение беспорядков в Сербии и Югославии. Зачинателями должны были стать албанские националисты. Не зря ведь еще осенью 1918 года в Скадаре был создан Комитет национальной обороны Косово.

Эта организация поставляла оружие албанским повстанцам в Косово и Метохии, направляла бандитские отряды в районы Руговы и Дреницы, начала сотрудничать с Италией, а также с ВМРО (анархистская Внутренняя македонская революционная организация).

Коминтерн рассматривал свою Косовскую секцию как революционную силу не только в Албании, но и далеко за ее пределами.

А в 1920-х годах Советская Россия рассматривала Албанию как плацдарм мировой революции на Балканах.

Между тем совершенно очевидно, что разведывательная деятельность Москвы в Югославии была диаметрально противоположна внешне дружественным дипломатическим и политическим отношениям между Белградом и Москвой, то есть между Тито и советскими лидерами.

Когда Сталин рассердился на Йосипа Броз и заявил, что ему достаточно шевельнуть мизинцем, чтобы Тито навсегда исчез, КГБ начал открытую войну против Федеративной Народной Республики Югославии и ее Управления государственной безопасности (УДБА), которая, перефразируя слова классика, вышла из гэбэшной шинели.

Албания и ее спецслужба «Сигурими» тесно сотрудничали с КГБ. Практически все акции против СФРЮ осуществлялись с помощью Москвы, особенно после принятия антиюгославской резолюции Коминформбюро, то есть начиная с 1948 года.

Албанские разведслужбы забрасывали в Югославию вооруженные группы и отдельных агентов с целью вер-' бовки и установления разведывательных контактов с косовскими албанцами. Согласившимся сотрудничать обещали «высокое положение в новой стране», если они помогут свергнуть владычество Югославии и присоединить Косово к «Великой Албании».

Человеческое им не чуждо

Шли годы. Албания металась из стороны в сторону, заключая союзы и тут же разрывая их, и в итоге оказалась святее самых святых: даже великий кормчий Мао показался ей недостаточно революционным.

И вот - самая загадочная страна в мире, где законодательно были запрещены религия, мини-юбки, иностранные языки и видеомагнитофоны, с ходу врезалась в западную демократию.

Еще до краха коммунистического режима Албании в Косово прошли студенческие демонстрации, участники которых требовали немедленного расширения автономии Косово. Это случилось практически сразу после смерти Тито.

В соседней нищей Албании обрушился сначала «коммунизм», затем - многочисленные пирамиды типа «МММ». Население страны, а также их косовские земляки увидели спасение в том, чтобы отнять жирный кус у относительно еще благополучной Югославии.

Но и здесь назревала гражданская война.

В этот момент с новой силой возродилась идея «Великой Албании». На флаге этого государства колышется черный двуглавый орел. За последние 30 лет перемен он обронил с головы пятиконечную - но тоже черную! - звезду.

Население страны остается верным своим принципам: во время триумфального визита младшего Буша в Тирану восторженная публика неприметно стянула с его руки часы.

Эта же публика хотела отнять территории у Сербии, Македонии, Черногории и Греции. После чего - войти в состав ЕС и закрепить за собой статус главного поставщика наркотиков в эту благочинную Европу.

В 1989 году, вскоре после падения Берлинской стены, в Косово произошли новые массовые волнения, принявшие на этот раз крайне ожесточенный характер.

Если в 1981 году во время столкновений с властями погибло около 100 человек, 600 было ранено и 25 000 арестовано, то теперь счет убитых, раненых, арестованных и бежавших пошел на десятки тысяч.

Об этом свидетельствует сухая статистика: к 1953 году число албанцев в Косово снизилось до 65%, но уже в 1961-м выросло до 67%, в 1971-м -до 74%, в 1981-м - до 78%...

В 1997 году в Албании вспыхнула гражданская война. Ее причиной стали финансовые махинации руководителей новой, буржуазной волны.

А в Косово провозглашение республики случилось еще за пять лет до этого - в 1992 году. Во главе ее стал литературовед Ибрагим Ругова. Возможно, благодаря его интеллигентности этот вопиющий факт, никак не согласующийся с международным правом, удалось как-то нивелировать: сербское правительство охотно пошло на переговоры.

Но кипящая Албания подожгла Косово. Идея великой - и нищей! - Албании, ужасное состояние которой можно было бы поправить за счет распадающейся Югославии, восторжествовала. Это торжество стоило жизни десяткам тысяч сербов. А воины УЧК (албанская аббревиатура OAK - Освободительной армии Косово) обвиняли сербскую армию и полицию в геноциде албанского народа.

Западный мир восстал на защиту невинных албанцев, гневно осуждая зверства сербов. Правда, потом тихо, где-то на заднем плане общественного мнения и средств массовой информации, прозвучали официальные слова: «Факты, приводившиеся в доказательство этого (уничтожения албанского населения), впоследствии не подтвердились».

Однако дело было сделано: Косово провозгласило независимость, и ее признают практически все страны мира.

Даже соседняя с Сербией Черногория устами своих руководителей заявила, что это, мол, факт, от которого нельзя отвернуться. «Мы должны быть вместе с Европой!» - заявил тогда господин Джуканович, лидер этой крохотной страны.

волновая природа света

В ночь с 27 на 28 марта 1941 года в Югославии произошел государственный переворот: патриоты свергли прогерманское правительство, страна вышла из оси Берлин - Рим - Токио.

В ночь с 5 на 6 апреля новое правительство подписало договор о дружбе и взаимопомощи с СССР.

Утром 6 апреля Белград бомбили 500 немецких бомбардировщиков, границы королевства перешли 5 венгерских, 22 иьальянских и 24 немецких дивизии.

В 1944 году Белград бомбили англо-американские самолеты.

В 1999 году Югославию в течение 78 дней бомбили самолеты НАТО...

В январе 2008 года руководители Сербии подписали с Россией важнейшие договоры, связывающие их народы в экономическом - и политическом - плане.

Что дальше? История повторяется?

по материалам: В. Соколова