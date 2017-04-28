В сухом остатке

РОЙ ГЛУБЖЕ

Вы когда-нибудь слышали о существовании государства Силенд? Скорее всего, большинство ответит на этот вопрос отрицательно. А между тем, согласно переписи населения 2013 года, гражданами Силенда считали себя... целых пять человек! При этом плотность населения составляет 9090 человек на квадратный километр. Легко представить себе размеры этого, мягко говоря, некрупного государственного образования.

Княжество Силенд — виртуальное государство, провозглашённое в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. Претендует на суверенитет над территорией морской платформы в Северном море в 10 км от побережья Великобритании. Бейтс провозгласил себя монархом (князем) Силенда, а свою семью — правящей династией; они и лица, считающие себя подданными Силенда, ведут деятельность по созданию и развитию атрибутики этого княжества, аналогичную атрибутике государств мира (флаг, герб и гимн, конституция, государственные должности, дипломатия, выпускаются коллекционные почтовые марки, монеты и т. п.). Первая конституция Силенда вступила в силу в 1975 году. Появились флаг и герб.

Рой I Бейтс скончался в 92 года 9 октября 2013-го. Он явно не относился к категории людей, которые прогибаются под изменчивый мир. Больше полувека он упрямо боролся за суверенитет своей державы, правда, так и не признанной до сих пор ни одним государством мира. Действиями Бейтса руководили прекрасные мотивы - музыка и любовь. Хотя, надо думать, не обошлось и без склонности к авантюрам: все же не каждый способен захватить заброшенную морскую платформу и объявить себя монархом.

Отставной майор британской армии Рой Бейтс незадолго до основания Силенда попал в щекотливую ситуацию: британские власти объявили нелегальной его подпольную радиостанцию «Эсекс». Ветеран войны был тем еще «пиратом» от мира музыки. В 1960-е годы многочисленные станции передавали в эфир мелодии, которые не крутила ВВС, и вдобавок позволяли себе вольности, за что преследовались по закону. Начав поиски надежной базы, Бейтс и его друг Ронан О'Рэйлли остановились на платформе Рафс-Тауэр, однако вскоре будущий монарх решил, что не намерен делить ни с кем власть, и захватил территорию в одиночку. Ему пришлось некоторое время отбиваться от оскорбленного О'Рэйлли с помощью винтовок, дробовиков, бутылок с зажигательной смесью и огнеметов. Впечатляющий набор средств защиты сделал свое дело - вскоре Бейтс обосновался в Силенде с семьей.

НА ТОМ СТОЯЛИ

По сути, захваченная им территория возникла во время Второй мировой войны и представляла собой платформу, на которой размещались зенитные орудия и гарнизон из нескольких сотен человек. После заключения мира платформа Рафс-Тауэр, как и многие другие подобные сооружения, оказалась Британии не нужна и тихо ветшала, пока Бейтс не дал ей новую жизнь.

Бывший майор так и не выпустил с новой базы в эфир ни одной музыкальной программы - его увлекла идея создания маленького, зато своего государства. Можно сказать, что он преподнес его в подарок на день рождения своей супруге Джоан, которая теперь стала именоваться Иоанной I. На торжественной церемонии инаугурации присутствовали и дети четы — 16-летняя дочь Пенелопа и 14-летний Майкл, будущий Михаил I Бейтс, в руках которого монархия оказалась после 1999 года, когда его отец отрекся от престола.

Стоит заметить, что Рой Бейтс захватывал платформу вовсе не бездумно. Перед тем как решиться на отчаянный шаг, он проконсультировался с юристом, и тот пояснил: Рафс-Тауэр находится за пределами территориальных вод Великобритании. Но английские власти вовсе не обрадовались такому занятному переселению и приказали взорвать три платформы поблизости. Уничтожая форты, команда одного из кораблей ВМС предупредила Бейтса, что ему тоже недолго осталось упиваться своими лаврами. Отставной майор разнервничался от этих новостей и начал палить в воздух, забыв о том, что по-прежнему является еще и гражданином Великобритании. В итоге его привлекли за незаконное владение оружием, как только он ступил на английскую землю, но тут произошло то, что обитатели Силенда и поныне считают одной из основных для истории своего государства вех: судья развел руками и сказал, что не может ничего поделать, ведь дело происходило в международных водах, а они находятся вне британской юрисдикции.

ТЯГОТЫ ЗЕМНОГО ПРОТЯЖЕНИЯ

В Силенде на радостях развили небывалую активность: сочинили гимн, нарисовали герб и даже приняли конституцию. Вскоре государство обзавелось собственными монетами и марками, которые, правда, имели хождение только на территории Силенда.

Правительство Великобритании оказалось в нелепом положении: с одной стороны, оно не хотело признавать суверенитета «самодеятельного» государства, с другой - не могло отправить военный десант на платформу крохотного размера, не рискуя быть осмеянным всем миром. В результате Великобритания сделала вид, что Силенда просто нет, позволив романтикам, населяющим платформу, жить своей жизнью. Но всеобщее благоденствие было недолгим - угроза пришла оттуда, откуда ее меньше всего ожидали.

Трудно поверить, но в 1978-м в государстве чуть было не произошел переворот! Премьер-министр Александр Готфрид Ахенбах, по совместительству - гражданин ФРГ, решил взять власть в свои руки, ведь они с Бейтсом разошлись во взглядах на привлечение в страну инвестиций. Воспользовавшись отсутствием монарха, Ахенбах взял в заложники молодого принца Майкла и вывез его в Нидерланды. Несмотря на неофициальный статус Силенда, дело пахло международным конфликтом. Великобритания категорически отказалась принимать участие в выяснении отношений между главами Силенда, и тогда на платформу для разрешения конфликта прибыл юрисконсульт посольства ФРГ в Лондоне. Тем временем Майкл бежал из плена, и встретился с отцом, и при поддержке лояльных граждан страны Бейтсу удалось разбить противника, которого он, впрочем, отпустил с миром, как только убедился, что его власти ничто не угрожает.

Вскоре над Силендом нависла новая опасность, на сей раз - нешуточная международная агрессия. В 1982 году во время Фолклендской войны с Англией на платформу прибыл аргентинский десант с намерением устроить там военную базу, но - безумству храбрых поем мы песню! - и этих оккупантов доблестному Рою Бейтсу удалось изгнать.

В очередной раз гром грянул, когда в 1997 году Интерпол обнаружил, что некая организация вовсю торгует фальшивыми силендскими паспортами. Бейтс монаршей волей немедленно аннулировал их, впрочем, к нему претензий никто и не имел. А вот из немецкой штаб-квартиры злоумышленников по миру разошлось уже 150 тысяч поддельных паспортов, в том числе дипломатических, с которыми их обладатели пытались проворачивать сделки и даже покупать оружие. После этого неприятного случая правительству Силенда пришлось отменить паспорта.

НЕВЕЗЕНЬЕ В КАРТАХ

На исходе XX века Рой Бейтс переселился в Эссекс, а управление страной доверил сыну. Тот, в отличие от мечтательного отца, решил извлечь из своего государства материальную выгоду и заявил о намерении продать Силенд за 750 миллионов евро. Но - вот незадача! - еще в 1987 году Великобритания расширила границу своих территориальных вод до 12 миль и захватила, таким образом, платформу вместе с населением. Михаил I Бейтс по-прежнему находится в поиске юриста, способного провернуть сделку по продаже, а пока налаживает туристический бизнес. Официальный сайт Силенда обещает, что в самое ближайшее время государство начнет пускать на свою территорию всех заинтересованных лиц.

23 июня 2006 года государство Силенд перенесло самое большое стихийное бедствие за всю свою историю. На платформе разгорелся пожар, причиной которого называют короткое замыкание. Огонь уничтожил практически все постройки, однако уже к ноябрю Силенд был восстановлен. В октябре того же года на платформе появилась Силендская Англиканская церковь, была построена часовня во имя святого Брендана. Похоже, государство начинает обрастать достопримечательностями и имеет шансы стать востребованным туристическим направлением. И кто знает, может, лет через десять любители чего-то новенького будут стремиться уже не в Африку или Австралию, а в Силенд?..