Негеттские занятия

Ветхозаветный постулат, изреченный еще Христом, гласит: «Что ты сделал страждущему, то ты сделал Мне». Нужда в займе денег - извечное страдание человечества. Как и свойственная людям нечестность, или «не всегда полная честность». Следуя этой морали, глава династии Ротшильдов основал финансовую империю, границы которой неведомы и поныне.

ПОДПЕВАТЬ

ЛУЧШЕ ХОРОМ

На гербе Ротшильдов изображена рука, сжимающая пять стрел. Стрелы — это сыновья основателя империи Майера Амшеля: Амшель, Саломон, Натан, Карл и Джеймс. Без их единодушной поддержки отцовских решений вряд ли у Ротшильдов получилось бы выйти из гетто.

Майер Амшель Ротшильд родился в небогатой семье в грязном гетто Франкфурта на Майне, зажатом между городской стеной и рвом. Жизнь евреев там была тяжелой: им запрещалось заниматься большинством профессий, покидать гетто ночью, по воскресеньям и в праздники они платили многочисленные подати... Братья Майера Амшеля торговали подержанными вещами, а он начал скупать старинные монеты и медали. Коллекционирование древностей было в моде у немецкой знати, и товар мог стать для скромного торговца пропуском в княжеские дворцы.

Увлекался нумизматикой и Вильгельм, граф Ганау и наследник ландграфства Гессен-Кассель, граничившего с имперским городом Франкфуртом. Гессенский дом считался богатейшим в Европе. Один из знакомых коллекционеров и представил графу молодого антиквара Ротшильда. Вильгельм умел считать деньги, так что ему сразу понравились компетентность и умеренные цены продавца.

Однако тот не собирался останавливаться на продаже антиквариата. При дворе немецких князей финансовыми операциями традиционно занимались евреи-банкиры. Майер Амшель, осваивавший банковское дело в гетто, предложил Вильгельму услуги в качестве посредника. С 1789 года он получал первые поручения такого рода, незначительные в сравнении с огромными суммами, которые Вильгельм, ставший ландграфом, доверял более опытным конкурентам. Чтобы их обойти, требовалась протекция при дворе, и Ротшильд окружил особым вниманием Карла Фридриха Будеруса.

Чутье не подвело Майера Амшеля — Будерус, начинавший как гувернер бастардов Вильгельма, постепенно стал ближайшим доверенным лицом ландграфа, и тот передал ему управление самым дорогим — Военным казначейством (сдача в аренду другим государствам войск была главным источником доходов Гессенского дома). Придворный охотно принимал от Ротшильда подношения и выгодные предложения в обмен на покровительство. По совету Будеруса Вильгельм стал доверять Ротшильдам все больше финансовых операций. В 1803 году Майер Амшель, к изумлению и негодованию соперников, был назначен главным придворным агентом.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

К началу XIX века Ротшильды уже считались в гетто состоятельной семьей. Они могли так и остаться одними из многих местечковых богатеев, но вовремя использовали внешнюю угрозу: император Наполеон I начал завоевывать Европу.

В 1806 году Вильгельм бежал от французской оккупации за пределы владений. Майер Амшель оставался его агентом, но на континенте это было опасно и не всегда прибыльно. И Ротшильд подумал об Англии, где уже несколько лет жил Натан, его третий сын. Вот бы устроить так, чтобы Ротшильд-младший распоряжался вложениями курфюрста в недосягаемом для Наполеона Лондоне…

Натан стремительно переквалифицировался из торговца тканями и контрабандиста в биржевого дельца, и в 1807 году предложил Вильгельму приобрести для него на большую сумму британские государственные облигации. Недоверчивый и осторожный курфюрст отказал. Ротшильд-старший продолжил хлопотать об этом через Будеруса, тот два года уговаривал Вильгельма и наконец преуспел: Натану было велено приобрести облигации за 73,5% номинальной стоимости. С 1810 по 1813 год он покупал их девять раз, на общую сумму 664850 фунтов стерлингов. Но какую же выгоду от этих сделок имели Ротшильды, помимо скромных брокерских комиссионных? Историк Найелл Фергюсон поясняет: во-первых, Натан, выждав, купил облигации за меньший процент от номинальной стоимости, чем оговоренные 73,5, и заработал на этой разнице. Во-вторых, Ротшильды приобретали облигации в рассрочку, плата от вельможного покупателя поступала не сразу, и ценные бумаги на огромные суммы надолго оставались в распоряжении посредника. Плюс, пока Натан тянул время, он мог воспользоваться в своих целях задатком от курфюрста. «Старик, — говорил младший брат Карл, подразумевая Вильгельма, — сделал нам состояние».

Так в Сити внезапно появился новый магнат, скупавший государственные ценные бумаги на баснословные суммы, и британское правительство стало приглядываться к Натану Ротшильду…

ПРИЧАЛИВ К БЕРЕГУ БАРКАС

Пока Натан обогащался в Лондоне, франкфуртские Ротшильды думали, как с прибылью пережить французскую оккупацию. Так, Карл фон Дальберг, правитель Великого герцогства Франкфуртского, созданного в 1810 году Наполеоном, получил от Майера Амшеля кредит на выгодных условиях, когда потребовалась крупная сумма для поездки в Париж на крещение сына императора. «Благодаря этой услуге, — цитирует одного осведомленного француза немецкий историк Генрих Шнее, — он добился полного доверия великого герцога и сумел так воспользоваться этой милостью, что с тех пор герцог ни в чем не отказывал Ротшильдам».

Семья исправно работала на оба лагеря: с одной стороны, обогащала Вильгельма и собирала деньги для австрийской армии, готовившейся сражаться против Наполеона, а с другой — давала взаймы врагу, например, на закупку лошадей для войска.

На континенте Ротшильды ссужали французам деньги на войну, а в Британии Натан вносил вклад в поражение Бонапарта. Англичане воевали с французами-оккупантами в Португалии и Испании. В 1813 году британская армия наступала, тесня противника обратно за Пиренеи, когда ситуация со снабжением стала критической. Нужно было золото, чтобы менять на местную валюту. Но как перевезти огромное количество драгметалла через вражеские территории, да и кто мог достать столько золота?

Все устроил Натан Ротшильд, который с 1811 года занимался контрабандой желтого металла на континент с помощью брата Джеймса, поселившегося во Франции. Министр Государственного казначейства Николя Мольен полагал, что утечка золота ослабит экономику Англии, и убедил в этом Наполеона. Поэтому французские власти закрыли глаза на вопиющее нарушение континентальной блокады и даже дали «примелькавшимся» Ротшильдам разрешение на провоз ценного груза.

В январе 1814 года британское правительство поручило Натану осуществить план. Небольшими партиями золото было собрано по истощенным войной городам Европы и благополучно переправлено по назначению. «Это было самое удачное из всех моих предприятий», — отмечал сам Натан Ротшильд, которому британское правительство с тех пор стало доверять крупнейшие финансовые операции.

МИР, ТРУД, ПАЙ

Натан финансировал не только английскую армию: на деньги Ротшильдов Вестминстер кредитовал Пруссию, Россию и даже будущего короля Франции. Авторитет и влияние Ротшильдов в Европе росли вместе с суммами предоставленных ими кредитов. Постоянные перемещения денег в ходе войны влияли на курсы валют в разных странах. Поскольку эти перемещения находились в руках Ротшильдов, они могли прогнозировать обменный курс и отчасти управлять им.

По легенде, благодаря победе союзников над Наполеоном при Ватерлоо Натан, узнавший об этом раньше всех в Лондоне, сказочно обогатился на манипуляциях с британскими ценными бумагами. В жизни банкир был, скорее, не рад. «Как только в Нью-Корт (офис Ротшильда в Лондоне) пришли сообщения, что конец войны близок, — пишет Фергюсон, — Натана ждали не баснословные прибыли из легенды, а тяжелые и прогрессирующие убытки».

Но мирное время подарило новые возможности. Разоренным войной странам требовались кредиты на восстановление: Джеймс Ротшильд финансировал правительство в Париже, Саломон — в Вене, Натан — в Лондоне, Карл перебрался в Неаполь, а Амшель остался во Франкфурте продолжать дело отца.

Так семья вошла в мировой бомонд — в 1816–1818 годах братья получили от австрийского императора дворянство, а в 1822-м — баронский титул. Наполеон собирался завоевать полмира, но в итоге мир завоевали Ротшильды.

по материалам: М. Меньшиковой