Небезбашенные

Сейчас трудно с достаточной определённостью утверждать, где и когда впервые в истории цивилизации появилось понятие города. Вероятнее всего, после очередного общественного разделения труда, когда из среды земледельцев и скотоводов выделились ремесленники и торговцы, возникла необходимость в концентрации представителей названных профессий.

Ещё труднее назвать самый древний город мира. Большинство источников склонны считать таковым Иерихон в Палестине, но, по-видимому, в этом больше символизма, нежели исторической достоверности. Не существует в современной демографической науке и единого толкования термина «город». В одних странах ориентируются исключительно на количество жителей, в других городами именуют только поселения с определённым уровнем развития инфраструктуры и набором выполняемых функций. Есть и такие государства (например, Германия, Бельгия), где этот термин выведен из оборота с заменой его на что-нибудь более политкорректное. Наш рассказ о Шибаме – небольшом городе среди аравийских песков, с уникальной историей создания и существования, сохраняющем эту уникальность до настоящего времени.

и дом - высокое стремленье

С лёгкой руки немецкого путешественника Ганса Гельфрица, посетившего Южную Аравию в 1937 году, город получил прозвище «пустынный Манхэттен», хотя Шибам несравненно старше своего заокеанского собрата. Появился он около 2 тыс. лет назад в долине высохшей реки Хадрамаут. Такие пересохшие русла – не редкость в аравийских пустынях, там их именуют вади, а влагой они заполняются только на период нечастых дождей. Хадрамут – самый большой вади тех мест, давший название обширному краю на юго-востоке Йемена. Кстати, в стране существует ещё один Шибам, располагающийся неподалёку от йеменской столицы Саны. «Наш» Шибам на протяжении своей многовековой истории не единожды служил столицей многочисленным эмиратам и султанатам, появлявшимся и исчезавшим на пустынных просторах. А в конце ХVI века с Шибамом начало происходить нечто дотоле невообразимое. Город обнесли стеной, а пространство внутри начали застраивать многоэтажными зданиями.

Они представляли собой башни, очень плотно стоящие друг к другу и сообщающиеся с помощью балконов-переходов. Материалом для строительства послужил мадар – глиняно-соломенный кирпич-сырец. В расположенных вокруг невысоких горах имеется достаточное количество строительного камня, однако в Шибаме нет ни единого каменного строения. Вероятно, строители сознательно отдали предпочтение более дешёвому и простому в обработке материалу. Мадар кажется хрупким и ненадёжным, но на самом деле постройки из него способны держаться столетиями.

Самый старый дом в Шибаме из доживших до наших дней датируется 1609 годом. Существуют описания 11-этажных строений, хотя к настоящему времени самыми высокими являются дома в 8 этажей и более 30 метров высотой. В любом случае, это самые высокие глиняные сооружения в мире.

К тому же, Шибам – первый, вероятно, в градостроительной истории пример плановой застройки, основанной на принципе вертикальности. Расположение зданий, их высотность регламентированы таким образом, чтобы каждый дом-башня получал примерно одинаковое количество солнечного света. Через весь город проходит довольно широкий проспект, от которого отходят многочисленные улицы-речушки и переулки-ручейки. Самые узкие из них имеют в ширину не более 2 метров. Шибамские небоскрёбы сужаются к верху, но внутренние помещения при этом остаются без деформаций. Подобный эффект достигается за счёт разной толщины стен у подножия дома и на его верхних этажах: она уменьшается от 1,5 метра не более, чем на 30 сантиметров.

Что подвигло древних жителей Хадрамаута на сооружение такого оригинального поселения, кто был архитектором и прорабом строительства, достоверно неизвестно. Возможно, ответы будут найдены в процессе археологических изысканий, на протяжении многих лет проводимых йеменскими и зарубежными специалистами.

По наиболее убедительной версии, идея постройки глиняных небоскрёбов родилась из необходимости защиты ремесленного, купеческого и ростовщического населения долины от набегов кочевников. Если воинственным бедуинам и удалось бы преодолеть городскую стену, в уличных боях всадники точно бы не имели шансов против защитников высоченных башен. Кстати, история не имела сведений о том, что Шибам был хоть раз взят кочевниками – на приступ или с помощью осады. Безусловно, идея возведения многоэтажек из глины и соломы могла родиться только в пустынном климате, где не существует угрозы их разрушения от влаги атмосферной или почвенной.

потоков рожденье

На протяжении столетий Шибам не единожды перестраивался, хотя революционными эти изменения назвать нельзя: своего характерного облика город не терял. Последний небоскрёб сооружён здесь в 1915 году, с той поры речь шла только о ремонтно-восстановительных работах либо о модернизации. Жизнь в городе-муравейнике была нелёгкой. Каждый этаж здания, как правило, занимала одна семья – многолюдная арабская семья из представителей нескольких поколений. Считается, что максимальное количество жителей города достигало 20 тысяч человек. Это на площади, менее чем в 0,25 квадратного километра! При том, что часть пространства отводилась для мечетей, лавок, мастерских, учебных заведений, караван-сараев. Нечастые, раз в несколько десятилетий, ливни и вызванные ими наводнения причиняли постройкам значительный ущерб: многие из них приходилось восстанавливать. Два наводнения с разрушительными последствиями случились уже в ХХІ веке.

Не способствовала развитию или хотя бы сохранности города политическая нестабильность, которой были отмечены длительные периоды местной истории.

Когда публикации о «Манхэттене пустыни», фотографии и зарисовки его строений появились в европейской и американской печати, это привлекло внимание к городу со стороны учёных и туристов. Разбогатевшие шибамцы провели в свои квартиры водопровод и электричество, реконструировали систему канализации – один из самых колоритных и в то же время специфических элементов городской инфраструктуры. Традиционно водоотведение осуществлялось с помощью деревянных жёлобов, приделанных снаружи к глухим стенам. Стоки попадали на оборудованные во внутренних дворах дренажные площадки, где жаркое солнце быстро иссушивало и разлагало их. Теперь же в большинстве домов функционирует обычная для городского коммунального хозяйства система трубной канализации. Кстати, специалисты, ратующие за сохранение традиционного облика Шибама, не возражали против таких нововведений. Напротив, они полагают, что это будет способствовать большей сохранности глиняных стен. Несмотря на все изменения, город не потерял своего лица, оставаясь величественным памятником суровых древних времён.

Необычность Шибама как городского поселения столь очевидна, что его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО прошло «без сучка, без задоринки». Это произошло на 6-й сессии Комитета Всемирного наследия в 1982 году. Решение стимулировало приток дополнительных инвестиций и увеличение числа туристов в городе. Поездки в Шибам предлагают потенциальным клиентам и некоторые туристические фирмы, работающие на постсоветском пространстве.

флаги в гости

Выходцы из Советского Союза смогли воочию познакомиться с городом-памятником в первой половине 80-х гг. ХХ столетия. В то время руководство Южного Йемена (именовавшегося Народной Демократической Республикой Йемен) взяло курс на сближение с СССР, и наши специалисты, среди которых было много украинцев, занимались поисками нефти. Работы велись, в том числе, и в долине Хадрамаута.

Строители «исламского социализма» не очень жаловали туристов из капиталистического запада, их приезжало в те годы совсем немного, и город сохранял свой привычный уклад жизни. Несколько лет назад один из участников той экспедиции, побывал в «местах боевой славы» уже по туристической путёвке. По его словам, в Шибаме стало больше респектабельности. Более разнообразны товары в многочисленных магазинах, старинные стены украсили спутниковые антенны, автомобили пытаются разъехаться на узких улочках, мальчишки уже не носятся шумной оравой, а сосредоточенно «общаются» с мобильными телефонами. Изменился характер работы местных мастеров. Если прежде всё, от посуды до конской упряжи, делалось для своих соплеменников и должно было служить долго и надёжно, нынче утилитарность уступила колоритности, умению привлечь внимание заморского гостя. В городе не прекращается реставрация старинных небоскрёбов, но при этом часть из них имеет запущенный вид, многие квартиры стоят пустыми.

Справочники определяют нынешнее население города от 7 до 13 тысяч (с демографической статистикой в Йемене имеются существенные трудности.

И всё-таки, Шибам потрясающе красив. Наиболее живописен он на закате, когда заходящее солнце окрашивает вековые стены в оранжево-персиковые тона. В это время трудно поверить в реальность увиденного. Не случайно, по одной из легенд, этот город был сотворён джинном в минуты вдохновения.