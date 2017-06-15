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Фотофакт

К вопросу благоустройства

Российский связной

Анатолий Шестопалов
15 июня 2017 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • М. И. Кутузов
  • Почувствуем разницу. Слева - дульный срез немецкого карабина «Маузер» времен I и II мировых войн (калибр 7, 92 мм). В центре и справа – турецкие ружья конца XVIII века. Из подобного был ранен Кутузов.

Слава Кутузова теперь малоизвестна подрастающему поколению, которое о гениальном полководце знает только, что был он якобы одноглазым, да и то, со слов отрицательного персонажа «Бриллиантовой руки». Без любви к своему героическому прошлому отсутствует нравственный плацдарм формирования молодого современника. Остановимся на подзабытой деятельности Михаила Илларионовича в роли киевского генерал-губернатора.

БАТАЛИСТ - ПЕРЕДВИЖНИК

Назначение Кутузова на эту должность было произведено в результате неудач, произошедших с ним: на военном поприще, - поражение при Аустерлице, на гражданском - неблагоприятное пребывание на аналогичном посту в Санкт- Петербурге.

Вступив в должность  13 ноября 1806 г., Михаил Илларионович незамедлительно обратил внимание на все части гражданского управления.  Более всего он не терпел взяточничества и принимал всевозможные меры к восстановлению в городе общественной безопасности. По распоряжению Кутузова были учреждены караулы и посты из обывателей, которые наблюдали за соответствующими улицами и домами. Строгий контроль за исполнением ими обязанностей был возложен на полицию. Такими мерами были предотвращены не только пожары, но и различные буйства и беспорядки, мешавшие спокойствию в городе. 1 декабря 1806 г. Кутузов пишет киевскому гражданскому губернатору П. П. Панкратьеву о принятии мер против воровства: «Получая сведения о случающихся в здешнем городе ежемесячных кражах и не видя успеха в отыскании самих воров, считаю обязанностью принять такие меры, которые отвратили бы общее сие зло и доставили жителям безопасность». Далее Михаил Илларионович предлагает, чтобы обыватели каждых 10 домов выделили своего десятского, дежурившего каждую ночь.

В 1807 г. успехи французов в Европе возбудили киевских поляков к неповиновению. Они публично, не стесняясь окружающих, ликовали, узнав о победах Наполеона, в армии которого было много их земляков, и надеялись с их помощью восстановить независимую Польшу в прежних границах. Православное население Киева, видя грозящую опасность, пришло в уныние. Граница Российской империи с покорившейся Франции Австро-Венгрией проходила вблизи Киева, а Киевская и Волынская губернии были пограничными. Что и стало еще одной из причин назначения Кутузова на этот пост. 

Проживал М. И. Кутузов в доме генерал-губернатора, возведенном во второй половине XVIII ст., и сохранившемся до наших дней (ул. Сичневого повстання, 26). Тогда эта улица носила название Никольская.

На то время Россия находилась в состоянии войны с Турцией. В сентябре 1807 г. главнокомандующий Дунайской армией, престарелый князь А. Прозоровский попросил императора назначить Кутузова его помощником: «...он почти мой ученик и мою методу знает». Вследствие этого ходатайства Кутузову повелели отправиться в Дунайскую армию, как для помощи старику-фельдмаршалу, так и его замещения в случае болезни. Ждать пришлось недолго, вскоре Прозоровский умер, а похоронили его в Киеве.

Несмотря на отъезд, М. И. Кутузов числился киевским генерал-губернатором. Различные документы, указы Сената, связанные с этой должностью, продолжали поступать на его имя вплоть до назначения его в июне 1809 г. на такой же пост в Вильно.

Многое связывало знаменитого полководца с Украиной, на чём не мешало бы тоже остановиться. Первое боевое крещение Кутузова произошло на Волыни, где, командуя небольшим отрядом, он разбил польских конфедератов у м. Орынина и поблизости Овруча. 

В Крыму тоже не обошлись без Кутузова, которого в 1776 г. призвал к себе Суворов, усмирявший новых имперских подданных - татар, осмелевших при активной помощи турецких войск. Там Кутузов стал полковником, с присущей ему ловкостью и удивительным тактом выполняя различные миссии, - от военных до дипломатических. Он организовал мирное переселение в Екатеринославскую губернию 20 тысяч христиан - армян и греков.

И в 1782 г., при новых волнениях Крыму, не смогли обойтись без Михаила Илларионовича. Через два года за подобную «усмирительную» деятельность  - уже новое звание:  генерал-майор.

Лишь раз Кутузов получил орден не за боевую операцию. Во время путешествия на Юг, для благосклонной к военным Екатерины II, близ Полтавы произошло «сражение», т.е. имитация знаменитой Полтавской битвы. Кутузов командовал корпусом, гарцуя на весьма своенравной и горячей лошади. Императрица, заметив это, сказала ему, вручая орден св. Владимира: «Вы должны беречь себя. Запрещаю вам ездить на бешеных лошадях и никогда не прощу, если услышу, что вы не исполнили моего приказания».

ПОТРАФИЛО С ТРОФЕЯМИ

Во время Второй польской войны 1792 г., когда некоторые военные стычки проходили даже вблизи Киева, Кутузов командовал корпусом. Боевой путь подразделения проходил возле Умани, Браилова, Винницы... Его способности проявились и тут во всей полноте. За усмирение бунта в сентябре 1793 г. Михаил Илларионович получил в награду забранные у поляков богатые имения в Волынской губернии с 2667 крепостными. 

Генерал из своих поместий выбрал постоянным местом пребывания деревню Горошки, имевшую «наипрекраснейшее расположение» и весьма плодородную почву. Собственностью его был и находящийся поблизости Райгородок. Кутузов и здесь нашел приложение неутомимому характеру: каждое утро, несмотря на тучность, объезжал верхом свое немалое хозяйство, осматривал полевые работы крестьян, преимущественно украинцев. Михаил Илларионович за три года, проведенных на Волыни, устроил пивоваренный и селитряный заводы, занимался продажей леса, пеньки, льна, поташа. Не всегда было легко, о чем он и писал: «...Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей Богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю Божью».

Основным развлечением была охота в дремучих окрестных лесах. Долгие зимние вечера коротались за беседами с соседями. Он и его супруга Екатерина Ильинична, урожденная Бибикова, были хлебосольны и очень любили принимать гостей, что стало основной причиной постоянного стеснения в деньгах. У них было пять дочерей, а сын, еще годовалым, был задушен уснувшей кормилицей. В любом обществе - светском в Петербурге или с соседями, волынскими помещиками, в основном поляками, герой войн был незаменим, всегда душа компании. Он, несмотря на телесную медлительность, прекрасно танцевал, не пропуская случая приударить даже за 16-летними паненками.

ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ»

Прославленный военачальник стоял у истоков отечественного воздухоплавания, которое пытался внедрить в свою бытность киевским губернатором. Соучастником этого опасного развлечения он избрал киевского митрополита, который в своей митрополичьей резиденции, что находилась на Шулявке, киевской окраине, в прекрасной роще, 21 апреля 1807 г. с гостями ожидал у себя прибытия из Дворцового сада воздушного шара. Но ожидания были напрасны - шар не взлетел, несмотря на неудовольствие наблюдавшего за этим Кутузова. Попытку повторили через месяц - 21 мая. Митрополит устроил запуск уже у себя дома, в самой Шулявской роще, в присутствии киевского генерал-губернатора князя М.И. Голенищева-Кутузова и великого множества дам. Шар с пилотом, австрийским подданным, поднялся сажен на сто, барражировал около 10 минут и опустился на дороге близ рощи. На территории нашей страны такое произошло впервые.

НЕ В БРОВЬ, НЕ В ГЛАЗ

При жизни М. И. Кутузов был ранен дважды: в сражениях под Алуштой (24 июля 1774 г.) и при взятии Очакова (18 августа 1788 г.). В обоих случаях пули из турецких ружей попадали в одну и ту же точку: ударив в левый висок позади глазного яблока, выходили насквозь в таком же месте правого виска. Удивительно, что у князя после всего случившегося сохранились и оба глаза, и приемлемое зрение. Разве что «очи мои устают от чтения и письма», как сам он излагал в письме дочерям.

Скончался Михаил Илларионович 6 ареля 1813 г. (по ст. стилю) от «нервической горячки» (кровоизлияния в мозг). Случилось это в немецком городке Бунцлау (ныне польский Болеславец), когда российские войска преследовали армию Наполеона. После вскрытия извлеченные внутренности Кутузова были захоронены там же, а забальзамированное тело и отдельно сердце в растворе консерванта отправлены в Санкт-Петербург. Там они и находятся доныне в подвальном замурованном склепе Исаакиевского собора.

...Характерно, что в многолетнюю бытность на территории Германии (с 1813 по 1945 годы) памятник Кутузову в Бунцлау не подвергался никаким актам вандализма.

по материалам:  В. Киркевича, М. Тюрина

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Комментарии к статье «Российский связной»

Слава Кутузова теперь малоизвестна подрастающему поколению, которое о гениальном полководце знает только, что был он якобы одноглазым, да и то, со слов отрицательного персонажа «Бриллиантовой руки». Без любви к своему героическому прошлому отсутствует нравственный плацдарм формирования молодого современника. Остановимся на подзабытой деятельности Михаила Илларионовича в роли киевского генерал-губернатора.

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