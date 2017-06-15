Российский связной

|15 июня 2017
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Слава Кутузова теперь малоизвестна подрастающему поколению, которое о гениальном полководце знает только, что был он якобы одноглазым, да и то, со слов отрицательного персонажа «Бриллиантовой руки». Без любви к своему героическому прошлому отсутствует нравственный плацдарм формирования молодого современника. Остановимся на подзабытой деятельности Михаила Илларионовича в роли киевского генерал-губернатора.
Назначение Кутузова на эту должность было произведено в результате неудач, произошедших с ним: на военном поприще, - поражение при Аустерлице, на гражданском - неблагоприятное пребывание на аналогичном посту в Санкт- Петербурге.
Вступив в должность 13 ноября 1806 г., Михаил Илларионович незамедлительно обратил внимание на все части гражданского управления. Более всего он не терпел взяточничества и принимал всевозможные меры к восстановлению в городе общественной безопасности. По распоряжению Кутузова были учреждены караулы и посты из обывателей, которые наблюдали за соответствующими улицами и домами. Строгий контроль за исполнением ими обязанностей был возложен на полицию. Такими мерами были предотвращены не только пожары, но и различные буйства и беспорядки, мешавшие спокойствию в городе. 1 декабря 1806 г. Кутузов пишет киевскому гражданскому губернатору П. П. Панкратьеву о принятии мер против воровства: «Получая сведения о случающихся в здешнем городе ежемесячных кражах и не видя успеха в отыскании самих воров, считаю обязанностью принять такие меры, которые отвратили бы общее сие зло и доставили жителям безопасность». Далее Михаил Илларионович предлагает, чтобы обыватели каждых 10 домов выделили своего десятского, дежурившего каждую ночь.
В 1807 г. успехи французов в Европе возбудили киевских поляков к неповиновению. Они публично, не стесняясь окружающих, ликовали, узнав о победах Наполеона, в армии которого было много их земляков, и надеялись с их помощью восстановить независимую Польшу в прежних границах. Православное население Киева, видя грозящую опасность, пришло в уныние. Граница Российской империи с покорившейся Франции Австро-Венгрией проходила вблизи Киева, а Киевская и Волынская губернии были пограничными. Что и стало еще одной из причин назначения Кутузова на этот пост.
Проживал М. И. Кутузов в доме генерал-губернатора, возведенном во второй половине XVIII ст., и сохранившемся до наших дней (ул. Сичневого повстання, 26). Тогда эта улица носила название Никольская.
На то время Россия находилась в состоянии войны с Турцией. В сентябре 1807 г. главнокомандующий Дунайской армией, престарелый князь А. Прозоровский попросил императора назначить Кутузова его помощником: «...он почти мой ученик и мою методу знает». Вследствие этого ходатайства Кутузову повелели отправиться в Дунайскую армию, как для помощи старику-фельдмаршалу, так и его замещения в случае болезни. Ждать пришлось недолго, вскоре Прозоровский умер, а похоронили его в Киеве.
Несмотря на отъезд, М. И. Кутузов числился киевским генерал-губернатором. Различные документы, указы Сената, связанные с этой должностью, продолжали поступать на его имя вплоть до назначения его в июне 1809 г. на такой же пост в Вильно.
Многое связывало знаменитого полководца с Украиной, на чём не мешало бы тоже остановиться. Первое боевое крещение Кутузова произошло на Волыни, где, командуя небольшим отрядом, он разбил польских конфедератов у м. Орынина и поблизости Овруча.
В Крыму тоже не обошлись без Кутузова, которого в 1776 г. призвал к себе Суворов, усмирявший новых имперских подданных - татар, осмелевших при активной помощи турецких войск. Там Кутузов стал полковником, с присущей ему ловкостью и удивительным тактом выполняя различные миссии, - от военных до дипломатических. Он организовал мирное переселение в Екатеринославскую губернию 20 тысяч христиан - армян и греков.
И в 1782 г., при новых волнениях Крыму, не смогли обойтись без Михаила Илларионовича. Через два года за подобную «усмирительную» деятельность - уже новое звание: генерал-майор.
Лишь раз Кутузов получил орден не за боевую операцию. Во время путешествия на Юг, для благосклонной к военным Екатерины II, близ Полтавы произошло «сражение», т.е. имитация знаменитой Полтавской битвы. Кутузов командовал корпусом, гарцуя на весьма своенравной и горячей лошади. Императрица, заметив это, сказала ему, вручая орден св. Владимира: «Вы должны беречь себя. Запрещаю вам ездить на бешеных лошадях и никогда не прощу, если услышу, что вы не исполнили моего приказания».
Во время Второй польской войны 1792 г., когда некоторые военные стычки проходили даже вблизи Киева, Кутузов командовал корпусом. Боевой путь подразделения проходил возле Умани, Браилова, Винницы... Его способности проявились и тут во всей полноте. За усмирение бунта в сентябре 1793 г. Михаил Илларионович получил в награду забранные у поляков богатые имения в Волынской губернии с 2667 крепостными.
Генерал из своих поместий выбрал постоянным местом пребывания деревню Горошки, имевшую «наипрекраснейшее расположение» и весьма плодородную почву. Собственностью его был и находящийся поблизости Райгородок. Кутузов и здесь нашел приложение неутомимому характеру: каждое утро, несмотря на тучность, объезжал верхом свое немалое хозяйство, осматривал полевые работы крестьян, преимущественно украинцев. Михаил Илларионович за три года, проведенных на Волыни, устроил пивоваренный и селитряный заводы, занимался продажей леса, пеньки, льна, поташа. Не всегда было легко, о чем он и писал: «...Скучно работать и поправлять экономию, когда вижу, что состояние так расстроено; иногда, ей Богу, из отчаяния хочется все бросить и отдаться на волю Божью».
Основным развлечением была охота в дремучих окрестных лесах. Долгие зимние вечера коротались за беседами с соседями. Он и его супруга Екатерина Ильинична, урожденная Бибикова, были хлебосольны и очень любили принимать гостей, что стало основной причиной постоянного стеснения в деньгах. У них было пять дочерей, а сын, еще годовалым, был задушен уснувшей кормилицей. В любом обществе - светском в Петербурге или с соседями, волынскими помещиками, в основном поляками, герой войн был незаменим, всегда душа компании. Он, несмотря на телесную медлительность, прекрасно танцевал, не пропуская случая приударить даже за 16-летними паненками.
Прославленный военачальник стоял у истоков отечественного воздухоплавания, которое пытался внедрить в свою бытность киевским губернатором. Соучастником этого опасного развлечения он избрал киевского митрополита, который в своей митрополичьей резиденции, что находилась на Шулявке, киевской окраине, в прекрасной роще, 21 апреля 1807 г. с гостями ожидал у себя прибытия из Дворцового сада воздушного шара. Но ожидания были напрасны - шар не взлетел, несмотря на неудовольствие наблюдавшего за этим Кутузова. Попытку повторили через месяц - 21 мая. Митрополит устроил запуск уже у себя дома, в самой Шулявской роще, в присутствии киевского генерал-губернатора князя М.И. Голенищева-Кутузова и великого множества дам. Шар с пилотом, австрийским подданным, поднялся сажен на сто, барражировал около 10 минут и опустился на дороге близ рощи. На территории нашей страны такое произошло впервые.
При жизни М. И. Кутузов был ранен дважды: в сражениях под Алуштой (24 июля 1774 г.) и при взятии Очакова (18 августа 1788 г.). В обоих случаях пули из турецких ружей попадали в одну и ту же точку: ударив в левый висок позади глазного яблока, выходили насквозь в таком же месте правого виска. Удивительно, что у князя после всего случившегося сохранились и оба глаза, и приемлемое зрение. Разве что «очи мои устают от чтения и письма», как сам он излагал в письме дочерям.
Скончался Михаил Илларионович 6 ареля 1813 г. (по ст. стилю) от «нервической горячки» (кровоизлияния в мозг). Случилось это в немецком городке Бунцлау (ныне польский Болеславец), когда российские войска преследовали армию Наполеона. После вскрытия извлеченные внутренности Кутузова были захоронены там же, а забальзамированное тело и отдельно сердце в растворе консерванта отправлены в Санкт-Петербург. Там они и находятся доныне в подвальном замурованном склепе Исаакиевского собора.
...Характерно, что в многолетнюю бытность на территории Германии (с 1813 по 1945 годы) памятник Кутузову в Бунцлау не подвергался никаким актам вандализма.
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Комментарии к статье «Российский связной»
Слава Кутузова теперь малоизвестна подрастающему поколению, которое о гениальном полководце знает только, что был он якобы одноглазым, да и то, со слов отрицательного персонажа «Бриллиантовой руки». Без любви к своему героическому прошлому отсутствует нравственный плацдарм формирования молодого современника. Остановимся на подзабытой деятельности Михаила Илларионовича в роли киевского генерал-губернатора.