Свет в окошке

ВИДИМО-НЕВИДИМО

Одна из последних успешных атак бронетехники Вермахта стала возможной благодаря установленным на ней приборам ночного видения Sperber FG 1250, которые конвертировали инфракрасное излучение в видимый диапазон. Это позволило успешно наводить на цели 75-мм орудия при естественном ночном освещении — звёздном небе и луне. Однако компания-разработчик Allgemeine Electricitats-Gesellschaft (AEG) не смогла обеспечить «шперберу» должную чувствительность, и танкам были приданы бронетранспортеры SdKfz-250/20 с 6-киловаттными прожекторами «Uhu» (Филин). Оснащённые ИК-фильтрами, такие прожекторы подсвечивали местность невидимым инфракрасным излучением, и немецкие танкисты более или менее чётко различали в своих прицелах советские машины на дальности до 700 м. Один бронетранспортёр «обслуживал» пять танков.

Такое «вундерваффе» немцам пришлось использовать из-за авиации союзников, господствующей к тому времени в воздухе и методично выбивающей танки Вермахта в светлое время суток. А ночью возникал весомый недостаток немецкого «сумеречного зрения» — боязнь яркого света, от которого аппаратура слепла на длительное время, а порой выходила из строя. Это стало одной из причин знаменитого массового использования Красной армией зенитных прожекторов при форсировании Одера и наступлении на Берлин.

С другой стороны земли против японцев на острове Окинава американцы продемонстрировали техническое превосходство, оснастив морских пехотинцев винтовочными ИК-прицелами М1 «Снайперскоп». Самураи не располагали такой техникой, поэтому внезапность и эффективность американских ночных атак во многом обеспечила быструю сдачу острова.

Индивидуальными приборами для ночного ведения огня из стрелкового оружия располагали и немцы — назывались они «Вампир», весили с батареями около 16 кг и предназначались для автомата МР-43/44. При массовом применении это могло нанести ощутимый урон советским войскам.

Красная армия на протяжении всей Второй мировой войны располагала не менее впечатляющими технологиями ночного видения, в некоторых случая даже превосходящими устройства противника. Так, ещё в довоенные годы для семейства танков БТ прошли испытания комплекса с весёлым названием «Дудка», который обеспечивал видимость в тёмное время суток и механику-водителю, и командиру. К 1943 г. были готовы подсветочные светосигнальные приборы для ночного вождения танков Т-34 в колоннах, разработанные Всесоюзным электротехническим институтом и Государственным оптическим институтом. Но после того, как две оснащённые машины попали в качестве трофеев к немцам, лично Сталин запретил использовать данную систему на фронте.

Базой для индивидуальных приборов ночного видения стал прославленный ППШ, на который в том же 1943 г. установили прицел Ц-3. Оружие предназначалось для штурмовых бригад инженерных войск и, очевидно, применялось крайне ограниченно из-за малого тиража.

ЗА СТАКАНОМ СТАКАН

Все вышеописанное относится к «нулевому» поколению приборов ночного видения, начало которому положили два голландских инженера, Холст и Де Бур, в 1934 г. Их изобретение вошло в историю как «стакан Холста» и стало первым в мире электронно-оптическим преобразователем инфракрасного излучения в видимое. Суть прибора проста — один стеклянный стакан вставлен в другой, больших размеров: донышко одного из них является фотокатодом, а другого люминофором. Фоточувствительным элементом выступал серебряно-кислородно-цезиевый (AgOCs) фотокатод S-1, отличавшийся высоким уровнем шумов, что требовало охлаждения до -40оС.

Квант инфракрасного излучения попадал на фотокатод, который «выстреливал» электрон. Далее эта частица-волна, пройдя микроскопическое расстояние в полном вакууме и электрическом поле, сталкивалась с люминофором-анодом на донышке второго стакана. Люминофор в этой системе отвечает за генерацию видимого глазу изображения ночной действительности. Причём, цветовая гамма была очень скудная—только зелёный, так как к нему человеческий орган зрения особенно восприимчив.

Такая схема была не без недостатков — низкая чувствительность в темноте требовала внешней ИК-подсветки, люминофор был, напротив, крайне чувствителен к ночным вспышкам. Но способность худо-бедно видеть в темноте и при этом не быть обнаруженным, сделали это направление одним из ключевых в науке и технике послевоенного периода...

Стеклянная пластинка толщиной в миллиметр с миллионами микроскопических каналов, диаметром 10-12 мкм, в 70-е гг. совершила маленькую революцию в приборах ночного видения. Йодид меди или йодид цезия, устилающие внутреннюю поверхность каналов, замечательно исполняют одну очень важную функцию — умножают электроны, исходящие от фотокатода. Причём электронов, попадающих в канал, на выходе становится больше в несколько тысяч раз. Все это значит, что техника ночного видения становится уникально чувствительной с коэффициентом усиления 20000. Остаётся только поместить микроканальную пластину в полный вакуум, подать высокое напряжение, выбрать адекватный люминофор и вперёд — в бой или на охоту. Именно с технологиями второго поколения появилась так долго ожидаемая компактность, что позволило создать индивидуальные очки ночного видения. В Советском Союзе такими стали очки «Квакер», натовцы же пользовались моделью AN/PVS-5B фирмы Litton. Особенностью микроканальных преобразователей стала их невосприимчивость к ярким вспышкам — это полезный бонус танкистам и штурмовым группам с их постоянной стрельбой и взрывами.

Казалось бы, прогресс остановится. Но инженерная мысль обратилась к достижениям физико-химического профиля, и так появился новый фотокатод. В среднем для создания этого произведения технического искусства необходимо 400 ч и условия сверхвысокого вакуума. Арсенид-галлиевый (AsGa) фотокатод сейчас отличается самой высокой чувствительностью, стоит в десять раз выше своих предшественников и относится к технологиям уже третьего поколения. Самостоятельно производить преобразователи на базе AsGa способны пока только две страны — Россия и США. Это ключевая военная технология, «глаза» боевых подразделений, позволяющие видеть в условиях «пасмурный звёздный свет», то есть глубокой ночью при плотной облачности и отсутствии луны — освещении уровня 10 мклк.

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД

1936 г., СССР. Профессор А. А. Лебедев предложил метод импульсного наблюдения, или стробирования по дальности (Gated Viewing), намного опередивший свое время. Суть заключается в облучении окружающей местности короткими световыми импульсами и синхронизированном приеме отраженных сигналов. Но отраженные импульсы принимаются далеко не все, а только от важных наблюдаемых объектов - фигура человека, силуэт танка или профиль самолета. Например, импульсы, отраженные от стены дождя или хлопьев снегопада, попадут на закрытую диафрагму объектива, а вот расположенный вдали человек будет виден, так как оптика будет свободна для отраженного от него сигнала. Такая схема позволяет отсекать все лишнее (атмосферные явления, лес, стекло) и резко повысить контраст изображения, важного для наблюдателя.

В настоящее время активно-импульсные приборы ночного видения используют идею профессора Лебедева и облучают объекты УФ-светодиодами либо лазерами с длительностью отдельного импульса (строба) до одной миллиардной доли секунды. Все это придает «ночному зрению» уникальную дальнозоркость - ростовая фигура человека в полной темноте видна за 1000 м, автомобиль за 6000 м, голова пловца - за 700-800 м, а корабль не скроется и на дальности до 25 км! Становится возможным принцип ночного видения даже для подводных условий - отныне самая мутная вода не помеха для активно-импульсных приборов...

по материалам: Е. Федорова