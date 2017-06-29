Сон в летнюю ночь

Субботний вечер 4 августа 1962 года Мэрилин Монро решила провести дома. Удобно устроившись на кровати, она болтала по телефону с Джо-младшим — сыном ее бывшего мужа, бейсболиста Джо Ди Маджио. Разговор закончился на радостной ноте: юноша сообщил Мэрилин, что разрывает помолвку с девушкой, которую актриса не одобряла. Однако когда полчаса спустя звезде позвонил приятель, актер Питер Лоуфорд (его жена Пэт приходилась сестрой президенту Кеннеди), голос Монро звучал уже совсем по-другому. С трудом выговаривая слова, как будто сквозь сон, Мэрилин пробормотала: «Попрощайся с Пэт, попрощайся с президентом и попрощайся с собой, потому что ты хороший парень», — и отсоединилась.

Лоуфорд забеспокоился, перезвонил, но было занято. По его просьбе адвокат Монро Милтон Рудин связался с ее домоправительницей Юнис Мёррей, которая в этот вечер осталась ночевать в доме актрисы. Юнис заверила юриста, что с Мэрилин все в порядке. К полуночи кинозвезды уже не было в живых.

все не так, ребята

«Мэрилин Монро мертва, она совершила самоубийство», — сообщил мужской голос по телефону сержанту Джеку Клеммонсу, дежурившему в полицейском участке. Было 4:25 утра. В доме актрисы, когда туда приехала полиция, кроме экономки находились два врача Мэрилин — терапевт Хаймен Энгельберг и психотерапевт Ральф Гринсон. Обнаженная кинозвезда ничком лежала на постели. На столике возле кровати выстроились пустые и полупустые склянки из-под сильнодействующих снотворных, которые употребляла страдавшая бессонницей и нервными расстройствами актриса. Одно из окон в спальне было разбито.

Когда прибыли полицейские, пожилая домоправительница стирала белье. И вообще, все в доме «выглядело слишком уж подчищенным».

Следователю Роберту Байрону экономка и врачи рассказали, что примерно в 3:30 миссис Мёррей пошла проведать хозяйку дома, но дверь в ее спальню была заперта. Юнис заглянула в комнату снаружи через окно и увидела Мэрилин неподвижно лежащей в неестественной позе. Домоправительница вызвала Гринсона, тот кочергой выбил стекло, влез в спальню и обнаружил, что его пациентка не дышит. По их звонку приехал доктор Энгельберг и подтвердил смерть кинозвезды. Однако ранее сержанту Клеммонсу миссис Мёррей сообщила, что она и доктор Гринсон нашли Монро мертвой около полуночи. Позже выяснилось, что до часу ночи в доме погибшей побывали адвокат актрисы, пресс -агент и бригада скорой помощи, которая констатировала смерть и уехала. Кроме того, полицейские не обратили внимания, что дверь в спальне не могла быть заперта: не было исправного замка. Множество нестыковок, которым следователи так и не нашли объяснения.

хвачено лишку

В морге заместитель судебного врача Томас Ногучи исследовал с лупой каждый миллиметр тела Мэрилин Монро и не обнаружил ни свежих следов инъекций, ни признаков насилия. Наиболее вероятным представлялось, что актриса отравилась снотворным. Ногучи не нашел в ее желудке остатков таблеток, но допускал, что у давно принимавшей эти препараты Мэрилин они очень быстро усвоились. Судмедэксперт отправил кровь, печень, почки, желудок с кишечником и мочевой пузырь покойной на токсикологический анализ, надеясь по его результатам уточнить количество попавших в организм лекарств, время и форму их приема. Однако токсиколог Реймонд Эбернети, зафиксировав высокую концентрацию барбитурата в крови и печени Мэрилин и хлоралгидрата в крови, другие органы изучать не счел нужным, и Ногучи годы спустя жалел, что не настоял на этом.

Привлеченные к расследованию врачи из группы по предотвращению суицидов, пообщавшись с психотерапевтом звезды, пришли к заключению: передозировка была намеренной. Один из руководителей группы, доктор Роберт Литман, заявлял: «После разговора с доктором Гринсоном об истории психиатрического лечения Мэрилин нам было очевидно, что единственный вывод, который мы можем сделать, — самоубийство или, по крайней мере, игра со смертью». 17 августа главный судмедэксперт округа Лос-Анджелес Теодор Кёрфи подытожил: причина смерти Мэрилин Монро — «передозировка успокоительных, возможно, с целью суицида». Однако через 10 дней вердикт был изменен на более осторожный — «острое отравление барбитуратами».

Растиражированная прессой версия о самоубийстве вызвала «эффект Вертера» — поклонники Монро стали сводить счеты с жизнью по примеру кумира. Однако это было странное заключение, ведь у Мэрилин как раз начиналась светлая полоса. Студия 20th Century Fox возобновила с ней сотрудничество, актриса обставляла дом, обсуждала творческие планы на будущее, назначала встречи. И даже, по некоторым данным, снова собиралась замуж за бывшего супруга Джо Ди Маджио. Автор биографии спортсмена Ричард Бен Крамер утверждает, что Джо и Мэрилин планировали тихо пожениться 8 августа. Однако в этот день состоялись похороны актрисы.

пошло другим путем

Присутствовавший при вскрытии тела Мэрилин начальник отдела судебной медицины Джон Майнер сомневался, что причиной смерти актрисы были выпитые таблетки. Судя по концентрации пентобарбитала и хлоралгидрата в крови и печени, она приняла около 50 пилюль. Такое количество не могло бесследно раствориться в желудке. Обнаруженное при вскрытии большое лиловое пятно на толстой кишке покойной, по мнению Майнера, свидетельствовало, что убившую актрису дозу препаратов ввели клизмой. Таким образом, сведение счетов с жизнью исключалось: если человек хочет покончить с собой, он выпивает таблетки, а не тратит время на приготовление раствора и клистир.

«Мне всегда казалось, что ключом к раскрытию загадки является миссис Мёррей», — говорил Майнер. Вообще-то, домоправительница не обязана была ни ночевать в тот вечер у Монро, ни тем более прибираться в доме: 4 августа был последний рабочий день Юнис — хозяйка ее уволила. Но Мёррей оставалась там и стирала простыни: как считал Майнер, чтобы уничтожить важную улику — следы применения клизмы. То есть экономка либо сама ее ставила, либо кого-то покрывала.

Доктор Гринсон в письме коллеге вскоре после смерти Мэрилин рассказывал, что это он попросил Юнис остаться у Монро на ночь. Экономку, старую приятельницу Гринсона, актриса наняла по его рекомендации, и Мёррей часто выполняла поручения врача. Один из самых обстоятельных биографов Мэрилин, Дональд Спото, предположил, что по распоряжению Гринсона Юнис и ввела в организм актрисы убийственную дозу снотворного.

каждый думал о своем

«Я всегда считал, что Мэрилин представляет собой хороший источник доходов для людей его покроя, — приводит Спото слова сценариста Уолтера Бернстайна о Гринсоне, — из этой женщины можно было тянуть деньги не только за лечение, но даже за фабрикацию ее болезней». Мэрилин так зависела от психотерапевтов не потому, что поддалась модному голливудскому поветрию. Скитавшаяся в детстве по приемным семьям, актриса всю жизнь чувствовала себя брошенным ребенком. Ей стоило большого труда поднимать самооценку, преодолевать приступы паники, бессонницу и депрессии. И Гринсон, как и другие доктора, щедро выписывал актрисе сильнодействующие препараты, хотя в результате его терапии только росла зависимость звездной пациентки от лекарств и от него самого. Барбитураты вызывают привыкание, и Мэрилин требовалась все большая доза пентобарбитала, чтобы снотворное подействовало. К лету 1962 года ее состояние стало внушать опасения, и доктора Гринсон и Энгельберг решили согласовывать между собой дозы снотворного и заменить пентобарбитал средством послабее, хлоралгидратом. Но доктор Энгельберг, в нарушение договоренностей, по просьбе Мэрилин 25 июля и 3 августа снабдил ее пентобарбиталом. Врач не потрудился обсудить это с Гринсоном и оценить риски для здоровья пациентки, поскольку мысли его были заняты затянувшейся процедурой развода с женой. «Черт подери! Хай дал ей рецепт, а я ничего про это не знал!» — по словам адвоката актрисы, сокрушался Гринсон в ночь, когда произошла трагедия. Но опытный психотерапевт вряд ли мог упустить из виду явные признаки того, что пациентка продолжает злоупотреблять барбитуратами. 4 августа врач полдня находился в доме Монро. От него не могло укрыться ни количество лекарств в спальне актрисы, ни то, что во второй половине дня она явно уже находилась под воздействием пентобарбитала — знакомые Монро отмечали странности в ее поведении.

По мнению Спото, Гринсон в тот вечер был раздражен, боялся, что актриса откажется от его услуг, как случилось с Мёррей, и прибегнул к испытанному способу контроля — утихомирить звезду снотворным, игнорируя опасность передозировки. Он доверил впрыснуть в организм пациентки сильнодействующее лекарство человеку не только без медицинской подготовки, но и без какого-либо законченного образования. А Мёррей выполнила указания как умела и после этого удалилась отдыхать, не считая себя обязанной проследить за состоянием уволившей ее актрисы. Когда же Мэрилин не проснулась, Гринсон и Мёррей сделали все, чтобы выдать передозировку за самовольное решение звезды и оттянуть приезд полиции и отправку тела на экспертизу. Эта версия объясняет и наспех сфабрикованные трудности проникновения в спальню: врач и экономка в панике создавали обоснование тому, что долго не поднимали тревогу и не извещали полицию.

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«Мэрилин убил не Голливуд, — заключил работавший с Монро режиссер Джон Хьюстон. — Это сделали ее достойные сожаления доктора. Если она страдала болезненным пристрастием к лекарствам, то только по их вине».

по материалам: М. Медянкиной