Сольные выступления

Есть на свете чудеса, которые можно увидеть сегодня, а завтра… кто знает? Два года подряд из-за непригодности трассы отменялась Неделя скорости — величайший в мире фестиваль технического сумасбродства, который проводится на высохшем соленом озере Бонневилль. В 2016-м праздник скорости все-таки вернулся.

На западе США — в районе штатов Невада, Юта, Орегон и Калифорния — раскинулось пустынное нагорье, известное как Большой Бассейн. Это гигантская бессточная территория: ни одной капли воды отсюда не вытекает в океан. Когда климат был не таким засушливым, дождевая вода заполняла впадины, и получались озера размером с моря. Озеро Бонневилль, образовавшееся около 30000 лет назад, покрывало собой добрую треть, если не половину, нынешнего штата Юта. Теперь от древнего водоема осталось Большое Соленое озеро, на котором стоит Солт-Лейк-Сити. А равниной Бонневилль в наши дни называют огромную соляную пустыню, бывшую некогда дном. Ближайший населенный пункт — город Уэндовер.

ДРУГОЕ ТАМ НЕ КАТИТ

Оценить перспективы инопланетного ландшафта смог еще в начале XX века Билл Ришел, представитель американской автомобильной компании Pierce Arrow. Абсолютно ровная поверхность, отсутствие препятствий и помех, удаленность от населенных пунктов. Идеальное место для автогонок! Именно Ришел первым проехал по соляному полю на… автомобиле. А первые гоночные заезды стали проводиться здесь больше века назад, с 1912 года. В 1914-м тогдашняя звезда американских автогонок Тедди Тецлафф поставил мировой рекорд скорости для наземного транспорта — 228 км/ч. С тех пор рекорды — главная специализация Бонневилля. Гонщики здесь соревнуются не столько друг с другом, сколько с физическими явлениями: лобовым сопротивлением и трением качения.

Абсолютный рекорд скорости для автомобиля, а точнее для наземного транспортного средства, был поставлен, правда, не в Бонневилле. Команда британцев вооружила свой стримлайнер (автомобиль специальной обтекаемой формы для установления рекордов) двумя авиационными турбореактивными двигателями Rolls Royce, и в 1997 году в пустыне Блэк-Рок в Неваде машина под названием Thrust SSC обогнала звук, развив скорость 1228 км/ч. Хотя, возможно, на сверхзвук еще в 1979-м вышел автомобиль Budweiser Rocket, который на самом деле и был ракетой, поставленной на колеса, — один кислородно-керосиновый двигатель плюс твердотопливный ускоритель, сделанный из ракеты класса «воздух — воздух». Прежде чем выйти на рекордный заезд на базе ВВС «Эдвардс» (сверхзвуковой рекорд по разным причинам не был засчитан), автогонщик и голливудский каскадер Стэн Баррет обкатывал это чудо техники на Бонневилле.

Формально, исходя из сути греко-латинского термина «автомобиль», таковым можно считать любое самодвижущееся транспортное средство, но в бытовом понимании автомобиль — это машина, которая не просто катится на колесах, но и движется благодаря им (а не реактивной тяге, как в случае с Thrust SSC и Budweiser Rocket). Для автомобилей, которые толкают вперед колеса, абсолютный рекорд определяется отдельно, и он, безусловно, связан с Бонневиллем.

И ВСЕ ЗАРЕВАНО

Американский бизнесмен и истинный фанат рекордов скорости Дон Веско поставил на свой стримлайнер Turbinator промышленный турбовальный двигатель, работающий на дизельном топливе. После тюнинга мотор выдавал 4400 л. с. и развивал 16 500 оборотов в минуту (для сравнения: двигатель танка Т-90 имеет мощность 1000 л. с.). Легкий сигарообразный корпус, едва заметный клиренс, привод на все четыре колеса — звездный час этой удивительной машины наступил 18 октября 2001 года в ходе мирового финала Недели скорости на Бонневилле: 739,4 км/ч! Дону Веско, пилотировавшему Terminator, было уже 62 года. Рекорд стал его лебединой песней — год спустя герой Бонневилля умер от рака простаты.

Абсолютный рекорд скорости для мотоциклов тоже поставлен на Бонневилле, хотя на обычный мотоцикл машина под названием Ack Attack совсем не похожа. По сути, это тот же сигарообразный стримлайнер с велосипедным размещением колес. Благодаря двум бензиновым двигателям с турбонаддувом этот монстр выдавал 1000 л. с. Нынешний рекорд — 605,7 км/ч держится с 25 сентября 2010 года.

КАЖДЫЙ «ЕДЕТ» ПО-своему

Но Бонневилль — это не только мир абсолютных рекордов и суперстримлайнеров, построенных на деньги миллионеров. На Неделе скорости рекорды регистрируются в десятках номинаций в зависимости от типа кузова, конструкции двигателя и его объема. Поэтому здесь можно увидеть и грузовики, и мотоциклы, и фантасмагорические хот-роды с двигателями наружу, и «лейкстеры» или «белли-танкеры», обтекаемые корпуса которых изначально делались из списанных авиационных топливных баков. Свой маленький рекорд тут сможет установить и команда профессионалов, и компания самодельщиков из гаража.

Помимо машин с разного рода двигателями внутреннего сгорания, нет-нет да и появляются на соленых равнинах совсем уж экзотические конструкции. Лет восемь назад команда умельцев привезла на Бонневилль автомобиль с мотором из резиновых жгутов. Поперечно натянутыми жгутами был заполнен весь задний отсек машины. При помощи специального механизма ленты перекручивались, а затем запасенная таким образом энергия высвобождалась для вращения колес. Ребята доставили машину на Бонневилль и рассчитывали разогнать свое творение примерно до 50 км/ч.

Рекорд в своем уникальном классе установил американец Дерек Маклейш. 87 км/ч — не впечатляющая цифра? Не впечатляющая, если не знать, что Маклейш выехал на трек Бонневилля за рулем авто, в двигателе которого поршни толкал сжатый воздух. После заезда рекордсмен утверждал, что показанный результат не предел. По его словам, если бы баллоны со сжатым воздухом были побольше, то можно было бы разогнаться и до 300 миль в час (483 км/ч).

В общем, традиционно проводящаяся в августе Неделя скорости — мероприятие весьма демократичное и доступное широкому кругу технофриков. Те же, кто показывает наилучшие результаты, собираются вновь в октябре уже на элитном мировом финале.

СУХОЙ ОСТАТОК

Когда поклонники автомотоспорта только открыли для себя соляные просторы Бонневилля, эти лихие ребята гонялись где хотели и как хотели. Со временем вольница стала приводить к человеческим жертвам. Пришлось подключиться транспортной администрации штата Юта, которая взялась накануне каждого соревнования прокладывать и размечать соляные трассы. Сейчас прокладка треков, а также контроль за их состоянием отданы в руки организаторов состязаний. В прошлом и позапрошлом годах из-за обильных ливней с окрестных гор намыло грязи, которая покрыла значительную часть территории, обычно используемой для треков Недели скорости. Заезды отменили.

Хотя о безопасности на Бонневилле теперь пекутся всерьез, автомотоспорт — всегда смертельный риск. Американец Сэм Уилер дожил до 72 лет, не оставляя мечты поставить новый рекорд скорости для мотоцикла и превзойти показатель 643,7 км/ч (в Америке это целых 400 миль в час)! Для штурма четырехсотмильного барьера Уилер сам построил у себя в гараже мотоцикл-стримлайнер. Однако в июле 2016 года в ходе тренировочного заезда накануне Недели скорости машина опрокинулась на трассе и Сэм Уилер погиб.

За исключением этой трагедии 2016 год на Бонневилле можно было бы считать удачным. Вернулась Неделя скорости, состоялись и другие запланированные соревнования. Но перспективы бонневилльского автополигона не радуют. Соль уходит! В 1940-е годы, согласно замерам, средняя толщина соляного слоя составляла около 90 см, а сейчас она едва превышает 5 см. Есть предположение, что во время участившихся летних дождей или зимой, когда равнина всегда покрыта слоем воды, соль в виде раствора просачивается в подземный водоносный горизонт. Разрушению природной системы также поспособствовала и ведущаяся поблизости добыча соли. Слой соли пытались восстанавливать, завозя ее из других мест, но особого эффекта это не дало. Удастся ли в конечном итоге сохранить Бонневилль, покажет время, но тем, кто хотел бы своими глазами увидеть фестиваль скорости, стоит поспешить.