«Министры-капиталисты» — так называли членов Временного правительства, стоявшего у власти в России с февраля по октябрь 1917 года. Многие из них умерли в изгнании, другие погибли в годы революции и Гражданской войны. Но и здесь не обошлось без исключения. Звали героя этого повествования Александр Васильевич Ливеровский.

АВТОСЦЕПКА

Родился будущий министр путей сообщения Временного правительства 23 августа 1867 года в Петербурге. Его отец, окончивший сельскохозяйственную академию, получил приглашение от Олонецкого губернского земства заняться мелиорацией земель в Карелии. Маленький Саша Ливеровский вместе со своими тринадцатью братьями и сестрами пользовался почти неограниченной свободой, проводя все время на реках и озерах.

После переезда многочисленного семейства в Петербург Александр был отдан на обучение в Кронштадтскую классическую гимназию, которую закончил в 1885 году с золотой медалью. Но до этого произошли события, удивительным образом повлиявшие на выбор жизненного пути. Вот как сам Ливеровский описывал их в книге «50 лет работы на железнодорожном транспорте»: «Когда мне исполнилось восемь лет, у нас в доме появилась учительница, которая готовила меня и двух моих братьев к поступлению в гимназию. Я безумно влюбился в свою учительницу. Результатом было то, что я отлично учился и старался так или иначе доставлять ей какую-нибудь радость. Но весной, когда мне шел десятый год, явился к нам в дом инженер путей сообщения и объявил, что он жених нашей учительницы. Я уговаривал ее не выходить замуж, подождать, когда я окончу гимназию и тоже стану инженером. После свадьбы учительница уехала из нашего дома, а я заболел нервным расстройством. Болезнь прошла, прошла и первая любовь, но желание быть инженером осталось на всю жизнь».

Путь в инженеры-железнодорожники не оказался прямым. После окончания гимназии Ливеровский поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который закончил в 1889 году с дипломом первой степени, получив одновременно степень кандидата математических наук. После службы вольноопределяющимся в гвардейской артиллерийской бригаде Ливеровский осуществил свою мальчишескую мечту - поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Свою первую практику он проходил на Лозово-Севастопольской железной дороге, а затем стал десятником на строительстве Великого Сибирского пути и уложил первое его звено. Здесь он познакомился и подружился с писателем Гариным-Михайловским, таким же, как и он, инженером-путейцем, создавшим неувядаемые шедевры - «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Прощаясь, товарищи обменялись парадными путейскими формами. Китель Гарина-Михайловского долгое время хранился в петербургской квартире Александра Васильевича. В 1943 году, в страшную блокадную зиму, китель был подарен мальчику, нашедшему прибежище в этой квартире.

ОТЛИВКИ И ПРОКАТ

Однако вернемся к событиям начала двадцатого века. В 1901-1905 годах Александр Ливеровский руководил строительством участка Кругобайкаль-ской железной дороги, где особого внимания и времени требовали «мокрые» выемки. Вот здесь-то и пришли на помощь уроки, полученные во время осушения болот в Карелии.

В1912-1915 годах последовало новое назначение, и Ливеровский возглавил строительство Восточно-Амурской железной Дороги. Здесь все было впервые. Впервые строили тоннель в вечно-мерзлых грунтах, впервые сооружали мост через реку длиной 2600 метров с пролетами по 130 метров. В конце строительства Восточно-Амурской дороги Александр Ливеровский забил последний «серебряный» костыль Великой Сибирской магистрали. В упомянутой книге он писал: «Судьбе было угодно, чтобы первый костыль, когда началась укладка пути от Челябинска, я забил как начальник дистанции и чтобы в 1915 году в Хабаровске, на смычке укладки Восточной Амурской железной дороги мне пришлось забивать последний костыль Великого Сибирского пути. Должен сознаться, что предварительно практиковался у себя дома во дворе, чтобы не ударить в грязь лицом перед рабочими».

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Успехи инженера-путейца не остались незамеченными. В сентябре 1915 года Ливеровский был назначен начальником управления по сооружению железных дорог Министерства путей сообщения. Под его руководством всего лишь за один год была построена стратегическая Мурманская железная дорога. После Февральской революции 1917 года карьера Ливеровского стала развиваться стремительно. Одни исследователи видят причину этого взлета только в деловых качествах инженера, а другие указывают на тот факт, что в 1915 году Ливеровский вступил в масонский союз Великого Востока народов России (ложа «Чермака»), в котором состояли такие известные политические деятели будущего Февраля, как Керенский, Некрасов и Чхеидзе. Уже 7 марта 1917-го Ливеровский стал заместителем, а 25 сентября 1917 года - министром путей сообщения.

Как Александру Ливеровскому все-таки удалось выжить в тридцатые годы? Что это было? Везение, профессиональная незаменимость или что-то другое? Этим «другим» была позиция, занятая Александром Ливеровским во время «корниловского мятежа». Именно Ливеровский отдал приказ разобрать железнодорожные пути в августе 1917 года, когда продвижение войск генерала Корнилова в Петроград сначала было приостановлено на станциях Дно и Новосокольники, а затем под Лугой.

«Литераторы» с Лубянки, конечно же, читали строки, написанные в эмиграции генералом Деникиным: «И нужно же было этой сволочи Литовскому разобрать стрелки, что сильно нам помешало». Учитывая, что в «программе-максимум» Корнилова был разгон Петросовета, арест большевистского руководства и расстрел Ленина, а также роспуск Временного правительства и установление военной диктатуры, становится понятно, что Ливеровскому были многим обязаны не только министры-капиталисты, но и большевики.

В день октябрьского вооруженного восстания Александр Ливеровский вместе с другими министрами Временного правительства находился в Зимнем дворце и был арестован, однако в скором времени выпущен из Петропавловской крепости. Сославшись на обострившийся ревматизм, он отклонил предложение первого наркома путей сообщения Елизарова стать техническим помощником и счел за благо скрыться в Крыму.

Усилиями чекистов маститый ученый-инженер был найден и предстал перед Дзержинским. Кстати говоря, это была радостная встреча, так как в далекие годы революции 1905 года Ливеровский спрятал от жандармов в своем гостиничном номере бежавшего из ссылки «железного Феликса». Вот почему после этой встречи Ливеровский переехал в Москву, стал техническим экспертом и членом плановой комиссии Народного комиссариата путей сообщения, а затем вошел в Высший совет народного хозяйства. С середины 1920-х годов знаменитый инженер-ученый стал преподавать в Институте инженеров путей сообщения, где читал курс «Постройка железных дорог».

НА КРУГИ СВОЯ

Наступили 1930-е годы... Александр Ливеровский уже давно потерял своего защитника, коим являлся Дзержинский.

В1938-м Александру Васильевичу была присвоена ученая степень доктора технических наук без защиты диссертации. Однако еще долга ученого «приглашали посидеть на нарах». Вот как он сам рассказывал об этих временах: «Арестовывали часто, как правило, в летнее время. К зиме выпускали - лекции студентам некому было читать. Садили в одиночную камеру. Позволяли иметь бумагу, книги, обращение было приличным. Однажды вдруг пришла телеграмма, вызывающая меня в Москву. Ну, думаю, садить будут теперь уж и в Москве. Попрощался с женой, взял приготовленную корзиночку и поехал.

Разговор в Кремле зашел о строительстве Московского метрополитена. Каганович предложил мне быть его консультантом по строительству метро. Я согласился. С тех пор больше не садили. Осиротела моя корзиночка...»

Наступил 1941 год. Ливеровский не покинул блокадный Ленинград и, несмотря на преклонный возраст, принял участие в проектировании и строительстве Дороги Жизни на Ладожском озере. За эти работы экс-министр Временного правительства был последовательно награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды и орденом Ленина. Скончался инженер-путеец, ученый, министр Временного правительства 19 декабря 1951 года в Ленинграде, прожив долгую жизнь, полную необъяснимых загадок.

по материалам А. Обухова