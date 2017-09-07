За 5 лет пройти путь от заложницы до террористки, от осужденной на 35 лет до помилованной... В1974 году 19-летняя Патрисия Хёрст, преуспевающая студентка университета в Беркли и внучка миллиардера Уильяма Рэндольфа Хёрста, вряд ли могла подумать, как круто всего за одно февральское утро изменится ее жизнь.

ПРЕССОВАНИЕ МОЗГОВ

Уильям Рэндольф Хёрст не был новичком в газетном деле: его отец, миллионер Джордж Хёрст, выкупил убыточную газету San Francisco Examiner и положил начало династии. Обучаясь в университете, Уильям писал пасквили на преподавателей, а после того, как его исключили, отучился в школе репортерской работы Пулитцера. Уже в 23 года он стал издателем, выпросив у отца San Francisco Examiner.

Через год тиражи удалось увеличить вдвое благодаря новаторскому подходу нового издателя: Уильям Хёрст утверждал, что самый незначительный повод можно превратить в сенсацию, если подать его под правильным соусом. Так началась история желтой прессы - на первые полосы изданий Хёрста вышли сенсации, преступления, катастрофы и светские сплетни.

Угадав читательский запрос, Хёрст закономерно и многократно увеличил свое состояние. Его дважды избирали в палату представителей США от партии демократов, а газеты его издательского дома имели огромное политическое влияние.

Все это объясняет, почему члены Симбионистской армии освобождения выбрали в жертву именно внучку магната: семейство Хёрст, живущее в роскоши и зарабатывающее на низменных страстях, ассоциировалось у террористов с социальной несправедливостью.

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА-ВНУЧКА

Патрисия Кэмпбелл Хёрст родилась 20 февраля 1954 года и была третьей из пяти дочерей Рэндольфа Апперсона Хёрста и Кэтрин Вуд Кэмпбелл. Семья ни в чем не нуждалась и занимала огромный особняк в респектабельном пригороде Сан-Франциско.

В детстве Патти Хёрст посещала частные католические школы. Ее нравственность не вызывала нареканий: с представителями ультрамодного течения хиппи девушка не общалась, предпочитая более солидное общество, и мечтала реализоваться как актриса или журналистка.

В ночь на 4 февраля 1974 года в их квартиру ворвались двое чернокожих мужчин и одна белая женщина. Патрисию запихнули в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Поначалу полиция посоветовала родителям девушки хранить молчание и ожидать сигнала от похитителей. Но ждать дольше двенадцати часов в семье не смогли и обратились к преступникам через газеты. Реакция оказалась скорой: ответственность за киднеппинг взяла на себя Симбионистская армия освобождения - малочисленная леворадикальная организация, выступавшая (по крайней мере, на словах) за всеобщее равенство.

ВСЕМ ПОРОВНУ

Лидер группировки Дональд Дефриз мечтал о «черной революции». По сути, все революционные идеи сводились к тому, что блага надо отобрать у богатых и отдать бедным. Прежде чем вывести свой нехитрый манифест, Дональд успел отсидеть в тюрьме, но бежал. Помогала Дефризу его верная правая рука Патрисия Солтайсик. Интерес к делу подогревали и личные чувства - Солтайсик и Дефриз были любовниками.

Удивительно, но большую часть секты формировали вовсе не выходцы из низов, а представительницы буржуазии - дамы так прониклись идеями всеобщего равенства, что готовы были в буквальном смысле убивать несогласных.

Поначалу члены САО хотели обменять Патрисию Хёрст на двух членов группировки, арестованных за убийство, однако полиция отказалась от подобной сделки. Тогда Дефриз потребовал от семейства Хёрст гуманистического акта: медиамагнаты должны были раздать неимущим калифорнийцам продовольственные пакеты на 70 долларов каждый и напечатать массовым тиражом пропагандистские листовки САО. Такой акт благотворительности обошелся бы Хёрстам в 400 миллионов долларов, но в итоге удалось договориться, что родители пленницы выделят шесть миллионов тремя порциями в помощь неимущим.

Однако все пошло не так: запасы присвоила себе местная мафия неблагополучных районов, и еду, вместо бесплатной раздачи, стали продавать по завышенной цене. В САО прошедшей операцией остались недовольны и ждали новых отчислений. После того как полиция потребовала отпустить Патрисию Хёрст в обмен на еще один денежный транш, похитители несколько дней не выходили на связь. А потом случилось то, что невозможно объяснить: Патти сама позвонила родителям и сообщила, что остается с членами САО.

ОПАСНАЯ ТРЯСИНА

Что происходило все это время с Патрисией Хёрст? Похоже, эта загадка так и останется неразгаданной.

В первом телефонном разговоре Патрисия - стопроцентная жертва. Голос девушки дрожит, а сама она молит о помощи. Впрочем, уже на 9-й день девушка заявила: она в полном порядке, осознала свою миссию и примкнула к боевым рядам САО. «Они готовы умереть за то, что они делают, - пояснила девушка.

Надежда, что Патрисию удерживают силой, таяла на глазах - стало почти очевидно, что она действительно остается в рядах САО по доброй воле...

САО показали Патрисии практическую сторону дела уже через два с небольшим месяца после похищения. Утром 15 апреля 1974 года пять человек (и четыре из них - женщины) ворвались в здание банка «Хиберния» в Сан-Франциско и приказали посетителям лечь на пол. Воинственные девушки и не думали проявлять деликатность: пленников били ногами по лицу, не стесняясь в выражениях, а двоих ранили за сопротивление. «Выручка» банды составила одиннадцать тысяч долларов, а у подоспевшей полиции оказалась в руках шокирующая видеозапись: в центре зала стояла Патти Хёрст, не без удовольствия держала на мушке пленников.

Анализ привел следователей к выводу, что некоторые члены САО скрываются в многоэтажке в Лос-Анджелесе. После долгих переговоров и последующей перестрелки, в которой осажденные вели себя более чем агрессивно, полицейские эвакуировали жителей района и забросали логово гранатами с зажигательной смесью. Некоторые члены банды были убиты при попытке к бегству, а Дефриз и Солтайсик покончили с собой, чтобы не сдаваться живыми. Тела Патрисии Херст среди жертв не обнаружили - она наблюдала операцию в прямом эфире, укрываясь в мотеле. Кстати, это включение стало первым незапланированным показом подобного рода в истории американского телевидения.

В последующие месяцы девушка скрывалась в Пенсильвании и Калифорнии, принимала участие еще в двух ограблениях. Патти нашли в ходе спецоперации лишь полтора года спустя.

ЭНДЕ ГУТ - АЛЕС ГУТ

Список обвинений, предьявленных Патрисии, впечатляет: вымогательство, ограбление банка, незаконное ношение и использование огнестрельного оружия, хранение взрывчатых веществ и покушение на убийство. В целом преступления тянули на 35 лет тюремного заключения - но тут в дело вмешались Хёрсты-родители.

Дело Патрисии Хёрст стало одним из самых скандальных во всей судебной практике XX века. Затаив дыхание, миллионы американцев следили за разбирательством - благо процесс широко освещали в СМИ.

Сама Патрисия с первых же минут ареста начала рыдать и раскаиваться, раскрывать подробности своего пребывания среди членов САО. Убедительная в своем горе, она вызывала искреннюю жалость рассказами о том, как ее держали в шкафу, насиловали и принуждали вступить в ряды группировки под дулом пистолета. В итоге она «сдалась, но теперь жалеет о том, что выбрала такую позорную жизнь».

Чтобы доказать, что Патти сломалась под воздействием угроз, адвокат нанял независимых экспертов, которые должны были объяснить суду, что происходило с психикой девушки во время ее пребывания у похитителей. Психологи демонстрировали, как снизился уровень интеллекта Патрисии, и приводили убедительные доказательства психических нарушений.

Судебное слушание длилось тридцать девять дней, обсуждение приговора - двенадцать часов. Патти Хёрст осудили на 35 лет тюрьмы: 25 за ограбление банка и еще десять - за использование огнестрельного оружия. Родители немедленно подали апелляцию, и суд смягчил наказание до семи лет. В действительности Патрисия Хёст провела в заключении два года. В 2001-м президент Билл Клинтон дал ей помилование.

После освобождения Патрисия вышла замуж за своего бывшего телохранителя Бернарда Шоу, в браке родились две дочери - Джиллиан и Лидия,последняя стала топ-моделью и регулярно появляется на обложках глянцевых журналов. Сама Патрисия пыталась реализовать себя то как телеведущая и журналистка, то как актриса. На счету у Патти - двенадцать киноролей, не считая картин, в которых она играет саму себя. Время от времени она дает интервью, связанные с историей Симбионистской армии, но исключительно с позиций жертвы, а не участницы.

по материалам: Е. Назарова