Перестановка слагаемых

21-22 июля 1962 года на Северном флоте проводились учения «Касатка». Кульминационным на них стал показ старта баллистической ракеты «Р-21» из-под воды с только что пришедшего на флот подводного атомного ракетоносца «ГШ-658».

Фонетика и морфлотология

Сценарий учений, специально составленный тогда для Никиты Сергеевича Хрущева, пришелся по душе и ему, и всей его свите. Подчеркнем — сценарий сказки. О реальных событиях тех дней сегодня знают, увы, немногие. А сказка все еще живет, повторяется в мемуарной и исторической литературе.

Да, старт из-под воды в том, теперь уже далеком, году был впервые продемонстрирован советскому руководству, а также многочисленным репортерам, прибывшим в район учений на крейсере «Мурманск», и произвел на всех огромное впечатление. На следующий день все главные газеты Советского Союза вышли с торжественными репортажами о новом успехе в укреплении военной мощи страны. И все бы хорошо, кабы не одно обстоятельство: стреляла баллистической ракетой из-под воды не атомная подлодка, а... дизельная субмарина «629-Б» проекта «К-142», бортовой № 777, которой командовал Сергей Иванович Бочкин - в то время капитан третьего ранга. Примечание: в те годы в стране не было ни одной другой субмарины с комплексом для подводного старта ракет.

Почему же командование ВМФ решилось на такое?

В период Карибского кризиса осенью 1961 года три наши дизельные подводные лодки, посланные на Кубу, были обнаружены ВМС США у берегов Острова Свободы и вынуждены были всплыть. Это вызвало бурю возмущения у Никиты Хрущева. Он приказал вызвать всех командиров ПЛ в Москву для разбора похода. «На ковер» в Министерство обороны их сопровождал лично Главком ВМФ адмирал Горшков. Принимал проштрафившихся Маршал Советского Союза Гречко, который, не давая и слова сказать в оправдание, твердил одно и то же:

- Как вы допустили, что новейшие атомные лодки всплыли прямо перед носом ВМС США?

Офицеры были немало удивлены, поскольку, во-первых, командовали дизельными подлодками, а во-вторых, они прекрасно знали, что никакие атомные лодки в Карибском кризисе вообще не участвовали. Но что они могли сказать в такой ситуации, если сам Главнокомандующий ВМФ адмирал Горшков стоит рядом, молчит и не возражает?

А у того был свой резон молчать. Он думал, как сохранить для флота опытных, кадровых офицеров, которых Гречко грозил снять с занимаемых должностей. Ошибка министра обороны позволяла ему оставить всех на прежних должностях (лодки не атомные, а дизельные - что писать в приказе об увольнении?). А чтобы окончательно сгладить ситуацию и вернуть доброе расположение первых лиц, он решил продемонстрировать всю боевую мощь ВМФ.

После Карибского кризиса Никита Хрущев решил основательно проинспектировать боеспособность ВМФ. С этой целью был выбран Северный Флот. Шел 1962 год.

По пути к морякам Хрущев встречался с мурманчанами. Дело было на стадионе. Июль - самый теплый месяц в этих краях. Погода стояла замечательная. И Никита Сергеевич позволил себе высказаться, что здешним трудящимся излишне платить северные надбавки. Это вызвало настолько бурное возмущение собравшихся, что трансляцию митинга пришлось прервать, а самого Хрущева срочно увезти.

На другой день слециальный поезд проследовал к Североморску, где Хрущев и его свита пересели в автомашины и прибыли в Окольную.

Сначала Никита Сергеевич выслушал доклады Генеральных конструкторов баллистических и крылатых ракет, посмотрел боевую технику. Проехав вдоль пирса, вся свита удалилась. Резюмируя, Хрущев сказал сопровождающему его Главкому ВМФ Горшкову и командующему Северным Флотом Касатонову:

- Завтра будем действовать по вашему плану.

Это означало выход в море, где флот должен показать, как используется продемонстрированная боевая техника и оружие. В штабе флота были тут же собраны все участники «Касатки». Руководил инструктажем лично адмирал Горшков.

часовых дел мастера

Закончив инструктаж, адмирал попросил командира «К-142» Бочкина задержаться. Когда все вышли, главком, медленно чеканя каждое слово, произнес:

- Стрельбу баллистической ракетой «Р-21» из подводного положения осуществить в указанное время с отклонением плюс-минус одна минута.

Сергей Бочкин вспоминает:

- Я ответил главкому: мы все сделаем, чтобы выполнить приказ, но эта ракета только начала проходить государственные испытания, и всякое может случиться. И как сквозь пелену услышал слова адмирала Горшкова: «Если не обеспечишь ракетную стрельбу, лучше не всплывай вообще! Свободен».

Прибыв на лодку, собрал экипаж, объяснил обстановку... С секундомером стали рассчитывать все операции, пока не выяснили, на что и сколько уходит времени, и когда должна «Р-21» точно показаться из-под воды с учетом хода подводной лодки, течения, полета ракеты с глубины в 40 метров.

Я прекрасно понимал, что, если не выполню этот приказ, ничто не помешает прочесать глубинными бомбами то место, где находилась моя подводная лодка. Потом разбирайся, что да как.

21 июля утром крейсер «Мурманск» с высокими гостями вышел в море. Было солнечно, тепло. Могучий бас «гида» по радио вещал о происходящих событиях.

...Наступил момент действий субмарин.

Первой по ходу крейсера была показана атомная подводная лодка проекта «627-А», которой командовал капитан третьего ранга Чернавин. Атомоход погрузился с одного борта крейсера, под водой прошел под ним и всплыл с другого борта.

ЗАЛИВНЫЕ МОРЕПРОДУКТЫ

Наступил черед действовать другому атомоходу проекта «658», которым командовал капитан третьего ранга Александр Сергеевич Пушкин (впоследствии командир уникальной титановой атомной подводной лодки «К-64», закончил службу в звании контрадмирала). Корабль был вооружен тремя ракетами «Р-13» и мог запускать их только из надводного положения. Для этого предусматривался специальный ракетный комплекс «Д-2» с поднимающейся платформой. Дальность полета ракеты составляла всего 650 километров. Создание атомных подлодок «658-гоч проекта было нашим ответом на американскую программу «Поларис». Однако атомные субмарины типа «Джордж Вашингтон» могли нести на борту шестнадцать баллистических ракет с подводным стартом, а у нас пока были только подводные лодки с надводным стартом, способные нести три баллистические ракеты «Р-13». Только в 1964 году был заложен первый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «К-137» («Ленинец»), который мог нести шестнадцать баллистических ракет «Р-27» подводного старта. А в июле 1962 года на флоте была лишь одна дизельная подводная лодка «К-142» проекта «629Б», которая могла стрелять из-под воды. Ее-то и решили использовать, выдавая за атомную субмарину.

Гид по трансляции объявляет:

- С левого борта крейсера атомная подводная лодка «658-го» проекта под командованием капитана третьего ранга Пушкина осуществляет пуск баллистической ракеты из-под воды.

Наступил кульминационный момент учения. «Гид» громко отсчитывал время: «До старта ракеты с атомохода осталось двадцать секунд... десять... пять... четыре... три... две... одна... Старт!»

И тут все увидели, как среди свинцовых волн с ревом показался могучий цилиндр. Ракета как бы нехотя выходила из-под воды. Набирая скорость она скрылась в небе.

На мостике молчали. Впечатление было невероятное. Вскоре пришло сообщение о том, что ракета точно попала в береговую цель.

Хрущев был потрясен увиденным и только спросил:

- Сколько ракетных шахт на американских лодках «Поларис»?

- Шестнадцать, - ответили ему.

- А у нас?- допытывался он у Главкома ВМФ, которому было точно известно, что СССР имеет всего одну ПЛ с шахтой для подводного старта, и то -дизельную. Повисла гробовая тишина. Выручил будущий дважды Герой Социалистического Труда Пустынцев, который смело ответил:

- Не беспокойтесь, товарищ Хрущев. Если флоту будет нужно, мы сделаем даже тридцать две!

Никита Сергеевич ответом остался доволен, естественно, думая, что мы уже точно имеем все шестнадцать пусковых шахт на таких атомных подводных лодках. «Адмиральский старт» прошел на славу!

А осуществили его командир дизельной ПЛ «К-142» (бортовой номер 777) капитан третьего ранга Сергей Бочкин, командир ракетной боевой части капитан-лейтенант Михаил Кананыкин, командир группы старта старший лейтенант Александр старта старший лейтенант Александр Лаврентик, командир электромеханической боевой части Олег Подлесный, командир боевой части связи и начальник РТС старший лейтенант Юрий Кошелев, боцман Николай Цыруйко и весь экипаж.

Полный тезка «солнца русской поэзии» командир атомохода, капитан третьего ранга Александр Сергеевич Пушкин к этому никакого отношения не имел.

После демонстрации боевых возможностей флота крейсер, на котором находились руководители страны, лег на курс в Иоконьскую базу, куда в те дни возвратилась атомная подводная лодка «К-3» («Ленинский комсомол»), побывавшая на Северном полюсе.

После этих событий было принято исключительно важное для развития нашего флота решение. В результате ВМФ СССР действительно стал океанским, способным решать стратегические задачи.

Такая вот история. Смешная? Грустная? Какая есть...

А рассказал я ее потому, что прошло время, и надо все расставить по своим местам.