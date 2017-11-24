Купольный театр

Как известно, бриллианты - лучшие друзья девушек. Впервые об этом поведали с экрана две красотки в прекрасном фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Одной из них была молодая Мэрилин Монро. А кто другая?

Артподготовка

Другая к тому времени была признанной звездой и секс-символом Голливуда. Эрнестина Джейн Джералдин Расселл родилась 21 июня 1921 года в маленьком городке Берниджи в штате Массачусетс. Она была первым ребенком в семье лейтенанта армии США Роя Уильяма Расселла и его жены Джералдин, бывшей актрисы. Отец вскоре вышел в отставку, и семья переехала в Калифорнию. Девочка росла сорванцом, верховодила младшими братьями Томом, Келли, Джерри и Уолли, но при этом училась игре на фортепиано и пению, выступала в школьном театре.

После школы она стала всерьез учиться актерскому мастерству в школе Марии Успенской и в мастерской известного театрального режиссера и педагога Макса Рейнхардта (у него занималась и Марлен Дитрих).

Джейн мечтала стать дизайнером. Но в 1936 году внезапно умер отец, и, чтобы поддержать семью, Джейн пришлось браться за любую работу - сниматься в рекламе, выступать моделью. И тут в ее жизни произошел крутой поворот.

Обзорные стати

Эксцентричный миллионер, летчик, авиаконструктор и кинопродюсер Говард Хьюз искал для своего фильма актрису с пышными формами. Он и открыл 19-летнюю Джейн в приемной педикюрного кабинета, где она трудилась администратором.

Ее грудь, которая по нынешним силиконовым стандартам могла бы считаться самой обыкновенной, привела Хьюза в восторг. Он решил, что большинство денег, которые сам вкладывал в Голливуд в 40-х годах, вернутся к нему, если он сделает ставку на это чудо. Он заключил с Джейн контракт на 7 лет, полагая, что она сможет составить серьезную конкуренцию главным секс-символам той эпохи - Рите Хейворт и Лане Тернер. И не ошибся. Ее первый фильм «Вне закона» (1943 год) наделал много шума.

Специальный самолет выписывал в небе над Пасаденой два огромных туманных круга с точкой в центре. «В чем две главные причины успеха Расселл?» - вопрошала реклама, на которой эти «главные причины» представали во всей красе... Афиши изображали Джейн лежащей на стоге сена в соблазнительной позе, с едва прикрытой грудью и с пистолетом в руке. Фильм - комический вестерн - был «ужасен от начала до конца», но коммерческий успех имел оглушительный. Джейн стала знаменитостью. «Бюст Золотое Дно» - так прозвал ее журнал «Тайм». Американские солдаты в Корее ее обожали и даже дали ее имя двойному холму, возвышавшемуся над полем сражения.

Цензура, однако, сочла, что камера слишком настырно заглядывает в декольте героини. И рекламу, и сам фильм объявили непристойными и дважды запрещали показ - в 1943 и 1946 годах. Зрители наконец-то смогли увидеть его лишь в 1950 году.

Этот фильм решил судьбу Джейн Расселл. Она много снималась в вестернах, в мюзиклах, но везде была только красоткой - женщиной, чьи губы, приближаясь для поцелуя, постепенно заполняли весь экран; чьи наиболее известные рекламные постеры непременно возвращались к стогу сена, прелестной улыбке и пистолету у полуобнаженного бедра; и уж обязательно лежащей в ванне, кокетливо покачивая ножкой, выставленной из пены. В мюзикле «Французская линия» она блистала в таком минимальном купальнике, что католическая церковь объявила просмотр этого фильма смертным грехом!

Но существовала и другая Джейн -глубоко верующая христианка, которая даже в суетном Голливуде ходила в церковь, вела курсы по изучению Библии и голосовала за республиканцев. Она пыталась спасти Мэрилин Монро (та отвечала, что это не ее дело) и могла с одинаковым вдохновением распевать религиозные гимны и вольные песенки о том, что «я не против беспокойства, если оно выглядит как мужчина».

Папарацци все пытались выяснить у нее, как эти две разные Джейн уживаются в одной упряжке. Но мисс Расселл не видела в этом особых проблем. Жизнь она воспринимала просто и вполне практически, сложности и дамская нервозность не были ей свойственны.

Ее сказочный бюст, то обтянутый тесным свитером, то едва прикрытый свободной крестьянской блузой, не только восхищал ее босса, но и пробуждал его творческую мысль. Странный, замкнутый и пылкий Говард Хьюз, оказалось, умеет конструировать не только самолеты. Он спроектировал для Джейн особый, бесшовный «аэродинамический» лифчик, оставляющий грудь свободной и одновременно совершенной по форме. Она же просто забросила это чудо технической мысли и добилась того же результата с помощью обыкновенной салфетки.

Дорожные знаки

Ее профессиональная карьера была столь же простой и ровной. Мать, бывшая в молодости странствующим проповедником, внушила ей, что все в руках Божьих, и пятилетняя Джейн в садах Сан Фернандо Вэлли отдала свое сердце Богу. Господь указал ей путь, и этот путь вел в Голливуд. В этом не было греха - ни мать, ни она сама не считали, что секси-съемки - от дьявола. «У христианок тоже, знаете ли, бывают груди», - отрезала она как-то репортеру. Если ее жизнь порой делала крутые повороты - неудачные романы, аборт, слишком много алкоголя, назойливость операторов, стремящихся снять ее знаменитую ложбинку с особо выгодной высокой точки, - она неизменно верила, что все это Он спланировал для нее.

Так, наверно, и было. Иначе ее фотографию с кастинга помощник не вытащил бы из пачки и она не попала бы на глаза Хьюзу. И он никогда не спас бы ее из педикюрного кабинета в Лос-Анджелесе. Но когда ей надоело играть «дерзких девчонок», «молодых вдовушек», «женщин его мечты» и захотелось более тонких ролей, она ушла из компании Хьюза RKO Pictures, чтобы сняться в своем лучшем фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», где впервые раскрылся ее талант комедийной актрисы. Ее Дороти Шоу не только дивно поет и танцует с Мэрилин в облегающей красной парче и перьях, в очередной раз демонстрируя фигуру. Она практична, решительна и чем-то похожа на саму Джейн Расселл.

«Каламити Джейн», Бедовая Джейн, легендарная женщина-ковбой времен американского Пограничья, жена и соратница Дикого Билла - любимый персонаж американского кино. Кажется, все мало-мальски известные дамы Голливуда переиграли ее - правда, с настоящей Джейн, суровой мужеподобной бабой, какой она предстает на старых фото, это имело мало общего. Джейн Рассел ее тоже сыграла - в комическом вестерне «Бледнолицый» с Бобом Хоупом, одной из наиболее удачных ее картин.

В 1950-х она снималась реже, и фильмы эти сейчас если и помнятся, то лишь потому, что она была в них так хороша. Но после 30, говорила она, женщине в Голливуде делать нечего. Снявшись в фильме «Бунт мамаши Стоув» (1956 год), она подтвердила свой незаурядный актерский талант, пропадавший зря в коммерческих безделушках Хьюза. Она могла бы стать много большей актрисой, чем можно увидеть в ее старых фильмах. Но все уже было сказано.

Теперь ее можно было видеть на телевидении и на театральной сцене. В 1971 году она выступила как певица в мюзикле Стивена Совдхайма «Компания» на бродвейской сцене.

педагогическая поэма

Последний раз она снялась в кино в фильме «Прирожденные неудачники», и после этого ее имя чаще упоминается в связи с общественной деятельностью в пользу детей-сирот и детей, живущих в патронатных семьях. Лишенные возможности иметь собственных детей, Джейн и ее первый муж, Боб Уотерфелд, звезда футбола, решились на усыновление. Они усыновили двух мальчиков и девочку, но при этом столкнулись с такой волокитой, с такими законодательными рогатками, что Джейн с этих пор стала пламенным защитником детей-сирот, беспризорных и живущих в приютах. Она основала фонд WAIF, который работал от имени трехсот тысяч американских детей из патронажных семей и приютов, обеспечивая им защиту, социальные и образовательные программы. Благодаря ей тридцать восемь тысяч детей в США обрели постоянную и любящую семью. Местные отделения фонда спонсировали усыновление детей старшего возраста, инвалидов, национальных и расовых меньшинств. Почти 30 лет Джейн Расселл использовала свою исключительную актерскую популярность на благо обездоленных детей. Она настояла на том, чтобы дети американских граждан, рожденные за границей, подлежали усыновлению в США, чтобы родители-одиночки имели право усыновить ребенка. Она добилась изменения законов и упрощения процедуры усыновления во всех 50 штатах. В 1981 году Джейн Расселл выступала перед Конгрессом, встречалась со 150 сенаторами и президентом Бушем. Ее призывы публиковались во всех газетах и журналах, она выступала на ТВ и давала интервью - все для детей, нуждающихся в защите.

При этом она оставалась остроумной, общительной и открытой. Она рассказывала Леонардо ди Каприо, который посетил ее в 2004 году во время съемок «Авиатора», каким был ее «босс» Хьюз в действительности. Она сохранила свои консервативные убеждения и верность республиканской партии: «Раньше в Голливуде все голосовали за республиканцев, все приличные актеры - Чарлтон Хестон, Кларк Гейбл, Рональд Рейган. А эти нынешние демократы - Сарандон, Джордж Клуни, Шон Пенн - у них просто не все дома!» Она во многом оставалась «дерзкой девчонкой» с острым язычком: «Известность ужасна. Особенно если у тебя ее нет».

Проповедь евангелизма вовсе не мешала ей рекламировать лифчики большого размера Playtex на фоне волн Тихого океана. Как не вспомнить слова одного из цензоров, нападавших на «Вне закона»: «Грудь мисс Расселл нависает над этим фильмом, как летняя грозовая туча».

Джейн Расселл умерла зимой 2015 года в возрасте 90 лет...

по материалам: Г. Мазановой