Выдача «на гора»

В СМИ часто пишут о взрывах, произведенных террористами, и их многочисленных жертвах, но история свидетельствует, что самые страшные происшествия такого рода происходят не по злому умыслу, а по элементарной человеческой халатности.

не в склад, не в лад

Подробно описаны крупнейшие катастрофы на военных складах, в том числе в г. Лозовой Харьковской области. «Впечатлило» количество взорвавшихся там боеприпасов — 43000 т в тротиловом эквиваленте (ТНТ). Однако тот процесс растянулся на пять дней и распался на 44 отдельных взрыва, самый мощный из которых оценивается в 1000 т.

На еще более крупном складе возле г. Балаклея 23.03.2017 — 29.03.2017 сдетонировало в общей сложности около 90000 т боеприпасов в ТНТ. Но опять «процесс» растянулся на шесть дней.

По оценкам профессора Л.Ф.Черногора, имели место как одиночные, так и массовые взрывы с энерговыделением не более 0,5-1,0 кт ТНТ. Поэтому радиус разрушений был относительно невелик. Например, населению г. Лозовой выплачено всего 0,4 млн. долларов США компенсаций.

доходно- отходный «бум»

Пожалуй, самый большой из известных взрывов произошел 21 сентября 1921 г. вблизи г. Оппау (ныне входит в состав г. Людвигсхафен-на-Рейне), области Пфальц, входившей на тот момент в состав Баварии (Германия).

Взрыв произошел на заводе анилиновых красителей и удобрений, где также выпускались компоненты взрывчатых веществ и отравляющий газ фосген. Эта фабрика принадлежала корпорации «Badische Anilin – und Soda-Fabrik», более известной как BASF. Жители Оппау, как и многие другие немцы, искренне гордились тем, что их страна носила звание лидера химической индустрии мира. Гордились, взирая на это чудо науки и техники прямо из окон своих домов. Родной завод, обеспечивающий их хорошей работой и зарплатой, не вызывал у них никаких нареканий — ну разве что неприятным запахом окислов, выбрасываемых из труб цехов. Но однажды эта беззаботная жизнь закончилась. За несколько месяцев до катастрофы на предприятии произошла тяжелая авария, повлекшая гибель ста человек: взорвалась емкость, в которой смешивали азот с водородом, и приехавшая комиссия сделала руководству серьезное внушение по поводу нарушения правил техники безопасности. Однако урок не пошел впрок...

Новую беду принесло не само производство, а его отходы. При изготовлении минеральных удобрений в качестве побочного продукта получался аммоний, и его сливали в обширный глубокий котлован, оставшийся после выемки глины для уже давно закрытого кирпичного завода. У аммиачной селитры есть одно неприятное свойство — она склонна слеживаться в сплошную камнеобразную массу. За несколько лет скопилось более 15000 т аммония, и он так слежался, что образовал как бы монолитную скалу. Внезапно на эти «отходы» появился спрос, и за них назначили хорошую цену, а для нищей Веймарской Германии это было настоящим благом. Первая мировая война завершилась, победители обобрали Германию до нитки и обкорнали со всех концов, так что немецкой промышленности, чтобы выжить, пришлось брать на учет в качестве источника сырья буквально каждую помойку. Тут-то и вспомнили, что в Оппау есть целая залежь прекрасного полуфабриката — только выгребай. Нашелся и шустрый подрядчик, желающий быстро и без особых затрат подзаработать на добыче селитры. Решили аммоний продавать, но оказалось, что его берет, и то с огромным трудом, только лом или кирка.

Несмотря на всю немецкую педантичность и трудолюбие, работникам фабрики быстро надоело разбивать эту массу кирками и ломами. За дело взялись грамотные специалисты-подрывники: попробовали бурить шурфы и взрывать малыми зарядами крупнозернистого черного пороха. Проделали опыты — все получилось. Для этих целей использовались картонные трубки с черным порохом, не вызывавшим детонации. То есть он практически не создает в разрушаемой породе ударной волны, а дробит ее исключительно за счет расширения газов, образующихся при сгорании. Разрушает деликатно.

Передали работу подрядчику, строго наказав ему — применять только черный порох и малые заряды. Так вначале подрядчик и делал — двадцать тысяч взрывов прошли благополучно. Но затем, увидев, что работа идет медленно, подрядчик решил: «Кто же сейчас черным порохом работает, уже много лет я успешно работаю более мощной взрывчаткой — «рекароком» (рекарок — смесь бертолетовой соли с бензином). Ему уж очень хотелось сделать все по-быстрому, тем более что в Германии 1920-х гг. инфляция стремительно обесценивала деньги. Никого не поставив в известность, он заложил несколько шашек. В отличие от пороха, действие этого вещества бризантное, что привело к детонации и мгновенному взрыву всей массы аммония.

птицы большого полета

Взорвалось около 12 тысяч тонн, энергия взрыва оценивалась специалистами в 4-5 килотонн тротилового эквивалента. Почему подрядчик принял такое решение, установить не удалось, ибо исполнителей в ходе инцидента разнесло даже не на клочки, а на атомы, так что спросить было не у кого и не с кого. Хотя понятно, что главным стимулом бизнесмена было желание сэкономить, проще говоря, обычная жадность.

От химического завода остались руины. Как рассказывали затем чудом уцелевшие очевидцы, его главное здание, оторвавшись от фундамента, взлетело на 100-метровую высоту и рассыпалось на миллионы обломков. Взрывная волна сначала смела, словно картонные коробки, три грузовых состава, стоявших у заводских перронов, вагоны упали на железнодорожные пути, где их засыпало балками, кирпичами и кровельной черепицей взорвавшегося цеха, а потом пронеслась по Оппау. В городе из 1000 строений 800 было разрушено, 7500 человек остались без крова. После взрыва, оставившего воронку размером 90 на 125 м и глубиной 20 м, начался сильный пожар, который был потушен только через несколько дней. На месте гигантской воронки образовалось озеро.

Кроме города, были разрушены окрестные деревни Франкенталь и Эдигхайм. Стоявшие на близлежащих станция поезда были сброшены с путей. Например, на вокзале в Айзенхайме отходящий поезд не просто сошел с рельсов — его вагоны были заброшены на казармы французского оккупационного контингента. В радиусе 70 км на всей территории, включая крупные города Людвигсхафен и Мангейм, были выбиты стекла во всех постройках, звук взрыва был слышен даже в расположенном на отдалении 300 км Мюнхене. Осколки и камни летели на 5-10 км кругом, а один массивный кусок стального угольника пробил крышу дома в 15 км от места взрыва.

народные пуляния

Поскольку именно в этот момент — в 7.30 утра — рабочие ночной смены сдавали свои места коллегам из дневной, в числе жертв оказался практически весь заводской персонал. По официальным данным, погиб 561 человек и свыше полутора тысяч людей получили ранения и ожоги. Однако эти цифры совершенно не вяжутся с апокалиптической картиной катастрофы, превратившей несколько десятков квадратных километров густо заселенного района в лунный пейзаж, и потому уже сами по себе вызывают глубокое недоверие. По слухам, жертвами взрыва стали более 4000 человек.

Именно катастрофа в Оппау послужила основой для описания взрыва химического завода «Анилиновой компании» в Германии в романе А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Эта катастрофа во много раз превосходит по своим масштабам ущерб, причиненный взрывами намеренными, поскольку диверсанту никогда не установить бомбу такой мощности. Как видите, уважаемые читатели, самые страшные взрывы бывают, не тогда, когда их специально планируют люди, а когда нарушаются элементарные правила обращения с взрывчатыми веществами и теряется бдительность. Называя вещи своими именами, завод, город и тысячи людей сгубила жадность одного неразборчивого в средствах бизнесмена. Не правда ли, перед нами вновь до боли узнаваемая картина?