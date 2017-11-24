Бумажная волокита

7 февраля 1981 года под Ленинградом произошла авиакатастрофа, в которой погибли 50 человек, в том числе 44 военнослужащих: 13 адмиралов, 3 генерала (большая часть командования Тихоокеанского флота), 11 капитанов первого ранга, подполковник, 6 старших и 7 младших офицеров, мичман, прапорщик, матрос, 6 гражданских, их них 5 женщин.

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ...

Даже за годы Великой Отечественной войны Флот потерял 11 адмиралов, тут за один день не стало 13-ти!..

Тогда многие испытали чувство глубокого потрясения от случившегося. Было даже предположение, что гибель руководящего состава Тихоокеанского Флота - дело рук империалистов, стремящихся начать новую мировую войну. На пике противостояния СССР и США практически полностью были обезглавлены дальневосточные рубежи СССР, страна лишилась блистательной плеяды флотоводцев.

На ТОФе в тот день сыграли боевую тревогу и объявили готовность № 1. Но все оказалось проще: летчики ТУ-104 не сумели при взлете поднять самолет в небо. Официальная, полученная в итоге почти полугодового расследования версия: самолет упал из-за нарушения центровки, неправильного крепления груза и размещения пассажиров. Что же произошло?

С традиционного ежегодного сбора всего командного состава ВМФ СССР, проходившего в Ленинграде под руководством главкома Сергея Горшкова, тихоокеанцы улетали 7 февраля 1981 года с хорошим настроением. По многим показателям боевой учебы и воинской дисциплины они были признаны лучшими в стране. А это, в частности, означало, что перед многими руководителями ТОФа открывалась перспектива должностного роста.

Все делегации вылетали с военного аэродрома города Пушкина. Самолет командующего Тихоокеанским Флотом ТУ-104 стоял около взлетно-посадочной полосы особняком. На аэродроме было полно служебных машин. Улетавшие и провожающие оживленно обменивались впечатлениями, делились планами и ждали разрешения на взлет.

Пользуясь случаем, многие отбывавшие в дальние гарнизоны старались прихватить из центра что-то дефицитное. Не был исключением и тихоокеанский самолет. Помимо телевизоров, личных вещей, служебной аппаратуры в хвостовую часть ТУ-104 вкатили два громадных рулона типографской бумаги - в те годы дефицит из дефицитов. Экипаж в это время обедал, а наблюдавшая аэродромная служба хоть и удивилась такой загрузке, но вопросов не задала и ничего не предприняла. Все старались быстрее отправить такое количество начальников. Правда, сотрудник аэропорта доложил руководителю полетов на стартовом командном пункте: «Самолет перегружен, а они все в него вталкивают и вталкивают. Вот только что вкатили рулоны бумаги, так можно и не взлететь».

Доклад тот пропустили мимо ушей: пусть грузят что хотят, это их дело, лишь бы скорее улетели...

НЕДЕРЖАНИЕ, ПЕРЕДЕРЖАНИЕ

Наконец прибыл к самолету и командующий ВВС ТОФа генерал-лейтенант авиации Георгий Викторович Павлов. Опытнейший летчик, проведший за штурвалом тысячи часов, он тоже ничего подозрительного в погрузке самолета не заметил, лишь спросил у экипажа о готовности к взлету.

Командующий ТОФом адмирал Спиридонов опаздывал, а когда прибыл на аэродром, выяснилось, что начальник штаба Флота вице-адмирал Голосов попросил у него разрешение улететь с североморцами, чтобы проведать своего сына, служившего на Северном Флоте. Получили разрешение Спиридонова не лететь в этом самолете и руководители Камчатской флотилии, которым проще было добираться до Петропавловска-Камчатского из Ленинграда. На освободившиеся места взяли одну студентку, дочь офицера флота, летевшую на каникулы к родным, и молодоженов, отправлявшихся в свадебное путешествие. В числе пассажиров были жена командующего Флотом Валентина Спиридонова, а также супруга Первого Секретаря Приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина.

На аэродроме пошел снег, дул ветер, но полеты никто не отменял. Около 16 часов ТУ-104 двинулся в сторону взлетной полосы. Командир, опробовав на всех режимах двигатели, запросил разрешение на взлет. Руководитель полетами ответил: «Взлет разрешаю». Самолет начал разбег.

Возглавлял экипаж командир отряда управления авиационной дивизией ВВС ТОФа подполковник Анатолий Иванович Инюшин, кавалер двух орденов и восьми медалей, за плечами которого были тысячи часов полетов. Но... Если самолет должен отрываться от полосы при скорости 220 километров в час, то, как потом показали «черные ящики», он стал отрываться при 180 километрах. Этого явно не хватало для перегруженного ТУ-104, резко задравшего нос. Тут и сыграли свою роковую роль не закрепленные в хвостовой части рулоны типографской бумаги. Они покатились назад, создав при этом дополнительный дифферент на хвост. 8-10 секунд такого полета, когда подъемная сила уменьшалась вследствие крутого набора высоты и сравнивалась с весом самолета, привели к потере устойчивости.

Как потом утверждали испытатели ТУ-104, спасти самолет можно было поворотом штурвала влево и от себя, чтобы вывести его в горизонтальный полет и набрать необходимую для взлета скорость.

БОРЬБА В ПАРТЕРЕ

В самом конце разбега, когда самолет уже оторвал от бетона переднюю стойку шасси, случилось страшное... На глазах провожающих ТУ-104 вдруг повело вправо, он сошел с бетонки и зацепился правой плоскостью за насыпные валы высотой до 6 метров. Затем его на бешеной скорости развернуло на 90 градусов, перевернуло через крыло и моментально вспыхнули 30 тонн керосина. Лавина огня покатилась по ВПП...

Тушили самолет около часа. В живых остался один летчик, которого выбросило через фонарь кабины, но и его спасти не удалось: скончался по пути в госпиталь.

В поиске причин катастрофы работала не одна комиссия. Доходило до смешного - особисты допрашивали Героя Советского Союза, начальника штаба Тихоокеанского Флота, вице-адмирала Голосова: почему не полетел этим самолетом, а отбыл в Североморск, не причастен ли он к диверсии?

Одна из главных причин гибели самолета - перегрузка. Центровка общей массы оказалась за установленным пределом, ближе к хвосту самолета, что и проявилось сразу же после отрыва переднего шасси от земли. Но ведь командиром экипажа был подполковник Инюшин - первоклассный летчик, знающий свое дело досконально. На борту был и сам командующий всей авиацией ТОФа генерал-лейтенант Павлов. Могли ли эти люди, с их-то опытом, совершить грубейшую ошибку в пилотировании? Поверить в это невозможно. Наверняка они видели оба, что самолет перегружен, но зная крутой нрав командующего Флотом Спиридонова, не набрались смелости об этом ему доложить.

Ох, уж этот «человеческий фактор»! После события, о котором речь, пройдет три с небольшим года, и на Северном флоте, в городе Североморске, 17 мая 1984-го взорвется крылатая ракета «Гранит». Рядом стояли корабли, находились склады с оружием, в том числе - ядерным. Комиссия установила одну из причин пожара и взрыва - вопиющая халатность, недисциплинированность «курильщиков» - непотушенная сигарета, брошенная в неположенном месте...

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Все находившиеся на борту злополучного ТУ-104 погибли. Среди них были: Эмиль Николаевич Спиридонов - адмирал, командующий Флотом и его жена; Виктор Георгиевич Белашев - вице-адмирал, командующий 4-й флотилией ПЛ; Георгий Викторович Павлов, генерал-лейтенант, командующий авиацией флота; Владимир Дмитриевич Сабонеев - начальник Политуправления, член Военного Совета флота, вице-адмирал; Василий Федорович Тихонов - командующий приморской флотилией, вице-адмирал; Степан Георгиевич Данилко - начальник штаба авиации флота, генерал-майор; Владимир Харитонович Коновалов - начальник 3 управления ВМФ на Дальнем Востоке, контр-адмирал; Владимир Яковлевич Корбан - начальник управления по боевой подготовке флота, контр-адмирал; Геннадий Федорович Леонов - начальник особого отдела КГБ флота, контр-адмирал; Виктор Петрович Махлай - командир эскадры подводных лодок флота, контр-адмирал; Феликс Алексеевич Митрофанов - начальник оперативного управления флота, контр­адмирал; Виктор Антонович Николаев, начальник политотдела Сахалинской флотилии ТОФа, контр-адмирал; Рэмир Иванович Пирожков - начальник штаба 4-й флотилии ПЛ, контр-адмирал; Василий Сергеевич Постников - начальник политотдела Приморской флотилии, контр-адмирал; Владимир Васильевич Рыков - начальник политотдела авиации Флота; Джемс Константинович Чулков - командир 10-й эскадры флота, контр-адмирал.

Вместе с ними погибли еще 33 человека, большинство из них занимали на флоте высокие офицерские должности. Похоронили всех на Серафимовском кладбище в Ленинграде (кроме генерала Павлова и молодоженов Макаренко). Их имена отмечены на доске памяти в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге.

Эта катастрофа повлияла на судьбу Главкома ВМФ страны адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. Он принял под свое руководство Флот СССР в январе 1956 года после гибели линкора «Новороссийск», унесшей жизни более 600 военных моряков. Под конец его службы тоже прогремела катастрофа.

Новым командующим Флотом стал адмирал Владимир Сидоров, а членом Военного Совета был назначен контр­адмирал Николай Дьяконских.

До катастрофы на эти посты планировались другие кандидатуры. В частности, сам Главком своим приемником видел адмирала Спиридонова, а на его месте командующего Тихоокеанским Флотом контр-адмирала Чулкова. Увы, не судьба…

по материалам: П. Середюка