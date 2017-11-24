Былое и думы

В перестроечные времена одной из любимых тем наших СМИ была тема так называемых репрессированных народов. Напомним: речь шла о выселенных во время Великой Отечественной войны из родных мест некоторых народах Кавказа, Поволжья и крымских татарах. До сих пор историки спорят - была ли необходимость в той депортации.

БЫЛОЕ БЕЗ ДУМ

В то же время в ходе бурных дискуссий по данному вопросу как-то забывается факт, что подобные мероприятия по депортации и превентивной изоляции целых этнических групп проводили правительства и других стран антигитлеровской коалиции

После нападения японской авиации на американскую военно-морскую базу Перл Харбор на Гавайях США официально объявили войну императорской Японии. Правительство, стремясь поднять боевой дух американцев, развернуло широкую кампанию против "враждебной и вероломной нации", как оно называло японцев. А выходцев из Страны Восходящего Солнца (или, как они сами себя называли, ниссеев) в США проживало немало. Им пришлось отвечать за своих бывших соотечественников, совершивших нападение на Тихоокеанский флот США.

"Японцам запрещается покидать дома без крайней необходимости. Запрещается выходить на работу. Посещение школы и выход из дома за покупками ограничиваются радиусом в пять миль" - такой циркуляр за подписью мэра города и начальника полицейского управления был разослан японским семьям в Лос-Анжелесе. Прохожие плевали в сторону японцев, идущих по улице. Китайцы и корейцы, дабы не быть ошибочно принятыми за японцев, носили на груди таблички с надписью "Я китаец" и "Я кореец".

Быстрый захват японцами огромных территорий в Азии и на Тихом океане вызвали у американских стратегов опасения, что следующей целью для японского наступления может стать Тихоокеанское побережье США. При этом учитывалось, что именно на западе США проживают более 120 тысяч ниссеев, большинство из которых уже имели американское гражданство.

СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ

Тем не менее, президент США Франклин Рузвельт санкционировал интернирование всех лиц, находящихся на территории страны и имеющих японское происхождение. Неважно, что многие из них родились в США и никогда в жизни не были в Стране Восходящего Солнца, а 62% из 120 тысяч ниссеев были гражданами США. Несмотря на это все они, по Чрезвычайному указу президента Рузвельта № 9066 от 19 февраля 1942 года, по решению военных властей могли быть выселены из тихоокеанских штатов США в лагеря для интернированных. Генерал Джон деУитт, курировавший мероприятия по интернированию, заявил в Конгрессе: "Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них здесь жил. Они представляют опасность. Нельзя определить их лояльность. Не имеет значения, что у него американское гражданство - он остается японцем... Американское гражданство не означает лояльность".

Ниссеям было предписано покинуть свои фермы, магазины, конторы, ограничив ручную кладь двумя местами на человека. Их направляли в глубь Америки, в ее центральные штаты: Аризону, Арканзас, Колорадо и Айдахо, где в девяти пунктах были устроены лагеря. В пустыне, на болотах, в индейских резервациях, были выстроены бараки, окруженные колючей проволокой, и около 110 тысяч японцев были насильственно размещены в этих концентрационных лагерях.

Один из ниссеев рассказывал: "Из Калифорнии, через Техас до концентрационного лагеря в Арканзасе мы добирались добрых четыре дня. В эшелоне кончилось продовольствие, мы были голодны, а когда на станции мы попытались зайти в магазины, нас встретили объявления "Японцам не продаем". Нас втиснули в вагоны, как скот. От осознания своей беспомощности хотелось плакать".

Жизнь в лагерях для интернировнных вряд ли можно было назвать счастливой. Ниссеи размещались в наскоро построенных бараках без водопровода и кухни. Члены одной семьи обычно проживали вместе. Лагеря были окружены колючей проволокой и охранялись вооруженными патрулями. Известны случаи, когда охранники открывали огонь по тем, кто пытался выйти за территорию лагеря.

Тем не менее, нашлись ниссеи, которые решили с оружием в руках продемонстрировать свою преданность новой родине. Они стали проситься на фронт. Правительство США пошло им навстречу. 26 мая 1942 года военный министр Джордж Маршалл отдал приказ о формировании ниссейского батальона на Гавайях. К 5 июня он уже насчитывал полторы тысячи бойцов. По вполне понятным причинам это подразделение, получившее название 100-й пехотный батальон, летом 1943 года было отправлено не на Тихий океан, а в Северную Африку, где ему пришлось сразиться со знаменитым Африканским корпусом фельдмаршала Эрвина Роммеля.

СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД

Как и следовало ожидать, японцы показали себя прекрасными вояками. Они сражались отчаянно, неся при этом большие потери. Недаром 100-й батальон получил в США прозвище "Батальон Пурпурное сердце". Напомним, что "Пурпурное сердце" - американская медаль , вручаемая воинам, проявившим себя на поле боя и получившим при этом ранение. Позднее 100-й батальон был переформирован в 442-ю полковую боевую группу, которая прославилась во время боев на Итальянском фронте. Японцы сражались под звездно-полосатыми флагами США, дрались с нацистами так, что эта боевая группа вышла на первое место по количеству награжденных солдат за всю историю США, получив более 18 000 наград за боевые заслуги, включая две Почетные медали Конресса (высшая награда США), 52 креста "За выдающиеся заслуги" и 9500 медалей "Пурпурное сердце".

Японцы, не жалея жизни, сражались за новое отечество. 5 апреля 1944 года в бою под Монте-Фраголита рядовой 1-класса Садао Мунимори спас двоих своих товарищей, накрыв собой немецкую гранату, брошенную в их окоп. За это он был награжден посмертно Почетной медалью Конгресса.

В сентябре 1944 года ниссейский батальон был переброшен на юг Франции, а в марте 1945 года обратно в Италию. Здесь он и закончил войну в составе 92-й пехотной дивизии, которую янки-шутники называли "трехцветной". Первый ее полк состоял из негров, второй из белых, третий из ниссеев. Что же касается интернированных ниссеев, то в январе 1945 года были отменены законы о выселении, и все желающие покинули лагеря и отправились по домам, получив на дорогу бесплатный билет на поезд и 25 долларов единовременного пособия. Последний лагерь для ниссеев был закрыт в 1946 году.

В 1988 году президент США Рональд Рейган подписал указ, в соответствии с которым каждому интернированному ниссею была выплачена компенсация в размере 20 тыс. долларов. А само интернирование было признано "незаконным и вызванным расизмом, а не военной необходимостью".

по материалам: О. Семенова