Гром небесный

Если вам в руки попадётся географический атлас, выпущенный в СССР в 70-80 гг., обратите внимание на примечание мелким шрифтом под картой Ближнего Востока. Там написано: Государство Израиль показано в границах 1949 г. И ещё: столицей Израиля обозначен Тель-Авив. И то, и другое было неправдой после июня 1967 г. После «Шестидневной войны».

Перебрали на испуг

Президент Объединённой Арабской Республики (так тогда назывался Египет в формальном союзе с Сирией) Гамаль Абдель Насер был обласкан Никитой Хрущёвым, получив от него в 1964-м звание Героя Советского Союза с орденом Ленина. Ту же награду повесили на грудь и главнокомандующему египетской армией маршалу Абделю Хакиму Амеру. В придачу к «Золотым Звёздам» в Египет и Сирию поступило огромное количество современной военной техники вместе с тучей советников и инструкторов. Пикантность в том, что полковник Насер был вовсе не коммунистом, а коммунистическая партия Египта была им запрещена.

Насер открыто заявил, что новая война будет тотальной, её целью станет уничтожение Израиля.

Положение Израиля было отчаянным. Окружающие арабские страны вдвое превосходили его по военной мощи, а по населению, площади и ресурсам в десятки раз. Европа, прежде всего Англия и Франция, как-то не жаждали приходить на помощь.

США, крепко застрявшие во Вьетнаме, также не горели желанием ввязываться в ещё одну войну на другом конце света.

К концу мая обстановка стала критической до предела. Египетские войска фактически выгнали части ООН с Синайского полуострова, где те ещё худо-бедно разделяли враждующие стороны. Арабы тут же перекрыли Тиранский пролив, лишив Израиль выхода в Индийский океан, через который шёл экспортно-импортный поток, питавший экономику крохотной страны с 2,5-миллионным населением. Израиль внешне никак не отреагировал на морскую блокаду, что было расценено арабами как слабость.

Египет и его союзники сами поставили Израиль в положение, из которого можно было выйти только одним путём — превентивным ударом. Причём ударом не по танковым колоннам, а по аэродромам. Все другие варианты означали смерть.

КАК КАРТА ЛЕГЛА

Такой план под названием «Мокед» (фокус, точка приложения усилий) у Израиля имелся. Его разработка началась официально в 1962 г. и два года спустя была завершена, но совершенствование продолжалось постоянно. Начальник «Хель Хаавир » (ВВС Израиля) бригадный генерал Мордехай Ход говорил потом: «...все эти годы мы буквально спали и ели на этом плане...».

Дело осложнялось тем, что для полноценного удара требовалось более 500 самолётов, а их имелось в наличии меньше двух сотен. Поэтому была выбрана особая тактика — разрушение взлётных полос. Все египетские аэродромы находились в пустыне, и тяжёлые реактивные машины могли взлетать только с бетонных дорожек — вокруг пески.

Оказалось, что боеприпасов, способных это сделать, тоже не имеется. Снаряды авиапушек только чиркали по бетону, ракеты оставляли неглубокие борозды, бомбы подпрыгивали, словно мяч, и чаще взрывались над полосой, да и попасть в неё свободно падающей бомбой было сложно.

Поэтому для разрушения главных авиабаз была разработана особая бомба-ракета совместного французско-израильского проекта. Самолёт сбрасывал её, и позади бомбы сразу раскрывался небольшой парашют. Он замедлял и стабилизировал боеприпас, позволяя самолёту улететь на сотню метров, чтобы не пострадать самому. Затем включался ракетный двигатель, и бомба из высокопрочной стали весом 445 кг с огромной скоростью вертикально входила в бетонную плиту. Взрыватель срабатывал, только когда покрытие было пробито насквозь. В результате взрыва образовывалась огромная воронка с раскорёженной арматурой.

5 июня 1967 г. в 7:00 по израильскому времени 40 штурмовиков Mirage III с подвесными баками взлетели и пошли на запад, в сторону Средиземного моря. На РЛС Египта никто не удивился этому событию. С 1965 г. такие полёты проходили скучно и одинаково — 40 машин уходили в небо над Средиземным морем, затем снижались и петлёй возвращались обратно. Но на этот раз израильские самолёты после резкого снижения в условиях радиомолчания двинулись над морем на 30-метровой высоте в сторону Африки.

«Миражи» с синими звёздами на крыльях налетели на территорию Египта не с севера или востока, откуда их теоретически ждали, а с запада.

Удары по базам наносились малыми силами — по четыре самолёта на каждую. Бетонобойные «ракетобом-бы» сбрасывались с высоты 15-этажного дома. Освободившись от тяжёлого груза, штурмовики уничтожали из пушек всё, что могло летать, а также командные пункты, станции РЛС, зенитки, ангары, капониры, заправщики. Делалось всего по 2-3 захода. Нужно было спешить, керосина оставалось только на несколько минут атаки и неблизкий обратный путь.

В течение первых трёх часов ВВС Израиля (183 машины) уничтожили 197 египетских самолётов.

В 10.00 наносится второй удар, в котором участвует 164 самолёта. Было атаковано 14 парализованных авиабаз и уничтожено ещё 107 египетских самолётов.

По возвращении домой самолёты заправлялись и перезаряжались с удивительной быстротой — около 10 минут. Некоторые лётчики совершили в тот день по восемь рейдов, это чудовищная нагрузка!

В двух первых атаках евреи потеряли девять самолётов, шесть были серьёзно повреждены, шестеро лётчиков погибло, трое ранено, двое попали в плен.

К этому времени израильские сухопутные силы, не дождавшись окончательного результата авиаудара, получили сигнал «Красный лист». Три танковые дивизии генералов Ариэля Шарона, Исроэля Таля и Авраама Иоффе двинулись вглубь Синая. Одновременно египетские войсковые колонны, сконцентрированные на разных шоссе посреди пустыни, подверглись нещадной бомбардировке с воздуха. Вовсю использовался и не запрещённый ещё тогда напалм.

Через три дня танковых маршей, бесчисленных ударов авиации и разнообразных по накалу боёв всё было кончено. Десант захватил горные перевалы, израильские войска вышли к Суэцкому заливу и одноимённому каналу. До Каира было рукой подать. 100-тысячная армия Насера из семи дивизий перестала существовать, превратившись в толпу пленных в нижнем белье и снятой обуви (босиком по 70-градусному песку далеко не убежишь, а в белом одеянии жара заметно легче переносится, да и целиться удобней). Разоружённых солдат вскоре отпускали восвояси, их просто негде было содержать. Кто умел плавать — преодолевал Суэц вплавь и попадал на милую родину. В плен брали только офицеров, в том числе там оказался 21 генерал!

5 июня иорданская дальнобойная артиллерия вдруг неожиданно открыла огонь по Израилю. Через два дня Даян перебросил высвободившиеся войска с Южного фронта на Восточный, и с Иорданией было покончено в одночасье. Заодно досталось Ираку, на аэродромы которого перелетели уцелевшие иорданские самолёты.

6 июня сирийские пушки начали обстрел поселений. Первоначально в планах Израиля не было наступления на севере. Но командующий Северным фронтом Давид Эльазар сумел убедить правительство раз и навсегда покончить с «сирийским разбоем». В конце концов, и в Тель-Авиве пришли к выводу, что другого такого случая больше не представится. Даян отдаёт приказ к атаке.

Утром 9 июня израильская пехота и танки двинулись вверх по склонам Голанских высот, авиация растерзала сирийские тылы. К вечеру оборона была прорвана, сирийцы выбиты из бункеров, дорога на Дамаск открыта. В тот же день СССР, нажав на все педали, через США добился прекращения огня 10 июня, чем спас от окончательного разгрома сирийский режим.

Для полной победы над тремя государствами Израилю потребовалось шесть дней и пять ночей...

«Шестидневная война» резко изменила политическую и военную обстановку не только на Ближнем Востоке, но и на глобусе в целом.

Безусловным триумфатором стал Израиль. Из огромного лагеря беженцев, чья судьба висела на волоске, он за неделю превратился в региональную супердержаву. Отношение к нему в мире резко изменилось. Был взят священный для иудеев город Иерусалим, сразу ставший столицей, западный берег Иордана, Сектор Газа и Голанские высоты. Иордания, на своё счастье, навсегда вышла из военных игр. Северный враг — Сирия — перестала обстреливать израильские плантации из советских гаубиц и миномётов на Голанах. Огромный Синай был оккупирован целиком, что годы спустя позволило «обменять» его на мирный договор с Египтом — самым главным противником. Число трофеев, в том числе исправной техники, превысило все ожидания. Иностранный журналист спросил у Даяна: «Ну хорошо, вы взяли территории, но как долго вы сможете их удерживать?». Тот пожал плечами: «Не знаю, полагаю — лет триста, а там — посмотрим...».

Арабы потеряли в сумме 469 самолётов, около 1200 танков, 2500 БТР, 1000 орудий. Число убитых до сих пор не установлено точно, называются цифры от 15 до 70 тысяч. Потери Израиля составили 700-900 убитых, около ста танков и 48 самолётов. Всё, кроме солдат, примерно один к десяти.

ЛИШЬ РАЗГОВОРЧИКИ В СТРОЮ

В Каир, как только всё закончилось, срочно полетел товарищ Подгорный — тогдашняя правая рука Брежнева. Он, как мог, успокоил Насера и заверил, что реванш неминуем. В Египет и Сирию опять хлынуло современное оружие и инструкторы. Их в большинстве своём перемелет мельница войны 1973 г.

СССР и несколько государств Варшавского договора тогда сразу разорвали отношения с Израилем. Во всех советских СМИ его долгие годы станут называть с обязательной приставкой «агрессор», а все дипломатические контакты будут осуществляться через третьи страны. Именно поэтому в атласах всё осталось без изменений. По стране, как водится, прошли митинги, где трудящиеся на все лады клеймили «израильскую военщину». Десятки тысяч советских евреев ощутят на себе тайное или явное давление государства и окружающих соотечественников, что вызовет могучую волну эмиграции, прежде всего в тот же Израиль.

И, наконец, тогда на Синае окончательно и позорно дискредитировала себя ООН. Её руководство и войска никак не смогли повлиять на ситуацию. С тех пор эта организация превратилась в огромное и неповоротливое Международное бюро по принятию всяких постановлений и резолюций. От которых, по большому счёту, ничего не зависит. Объединённые Нации так и остались разъединёнными...

по материалам: М. Бирюкова